Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Chí Tâm
Chí Tâm
16/12/2025 13:26 GMT+7

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen đón, trả khách tại cổng bệnh viện, trường học, bến xe... để tiết kiệm thời gian nhưng hành vi này có thể bị camera phạt nguội AI "bắt" lỗi và bị xử phạt theo quy định.

Gần đây, nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành đang đẩy mạnh việc triển khai hệ thống camera phạt nguội AI để xử lý vi phạm. Khác với camera giám sát thông thường, camera AI có khả năng tự động nhận diện hành vi, đọc biển số và xác định lỗi vi phạm với độ chính xác cao mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Dừng đón, trả khách thế nào để không bị camera phạt nguội AI ‘bắt’ lỗi? - Ảnh 1.

Tại cổng trường học, nhiều phụ huynh dừng xe chờ đón con vô tội vạ, gây ùn ứ giao thông

ẢNH: C.T

Thực tế ghi nhận tại các khu vực có mật độ giao thông đông đúc, phức tạp như cổng bệnh viện, trường học, bến xe... tình trạng ô tô dừng đỗ lộn xộn để đón trả khách vẫn diễn ra phổ biến. Đáng nói, hầu hết khu vực này đều cắm biển báo cấm, là nơi các tài xế dễ "dính" lỗi, bị phạt nguội bởi camera AI.

CSGT ứng dụng gần 2.000 camera AI: Những lỗi nào vẫn cần phải tuần tra xử lý?

Hiểu đúng về biển cấm để tránh mất tiền

Tại phần lớn các cổng cơ quan, trường học hay bệnh viện lớn... loại biển báo phổ biến nhất là biển cấm dừng xe và đỗ xe (P.130). Biển này có hình tròn viền đỏ, nền xanh dương, có hai gạch chéo đỏ hình chữ X.

Theo quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi gặp biển này, phương tiện phải di chuyển liên tục, không được phép dừng, đỗ. Nhiều tài xế lầm tưởng rằng chỉ cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard), vẫn nổ máy thì có thể tranh thủ vài phút đón, trả khách lên, xuống xe.

Dừng đón, trả khách thế nào để không bị camera phạt nguội AI ‘bắt’ lỗi? - Ảnh 2.

Nhiều tài xế bị phạt vì chưa hiểu đúng nghĩa của biển cấm dừng, đỗ xe

ẢNH: T.N

Đây là cách hiểu chưa đúng, bởi hệ thống camera AI hoạt động dựa trên lập trình tự động. Cụ thể, ngay khi ô tô lọt vào vùng quét của camera và dừng lại trong phạm vi hiệu lực của biển P.130, hệ thống sẽ mặc định ghi nhận lỗi vi phạm. Do đó, mọi hành vi dừng xe đón trả khách tại vị trí này đều bị ghi nhận lỗi.

Từ ngày 1.1.2025, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, tại điểm e, khoản 3, điều 6 của Nghị định này quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với người điều khiển ô tô dừng xe tại nơi có biển Cấm dừng, đỗ xe. Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 4 - 6 triệu đồng, theo điểm k, khoản 5, điều 6; đồng thời, tài xế còn bị trừ 2 điểm vào giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6. 

Dừng đón, trả khách thế nào để không bị camera phạt nguội AI ‘bắt’ lỗi? - Ảnh 3.

Dừng đỗ xe không đúng nơi quy định có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

ẢNH: CỤC CSGT

Với khả năng giám sát liên tục, camera phạt nguội AI hoàn toàn có thể cung cấp đủ bằng chứng để xác định hành vi vi phạm nếu xảy ra ùn tắc.

Làm sao để đón trả khách đúng luật?

Để tránh nhận biên bản phạt nguội không đáng có, tài xế cần thay đổi thói quen lái xe và tuân thủ các nguyên tắc giao thông. Nếu như quan sát thấy biển P.130 từ xa, phải xác định khu vực phía sau biển báo là nơi không được phép dừng, đỗ để đón trả khách. Nên cho xe di chuyển qua khỏi phạm vi hiệu lực của biển báo hoặc tìm đến các vị trí được phép dừng xe theo quy định để đón trả khách.

Ngoài ra, tài xế có thể tận dụng đường nhánh, hẻm nhỏ lân cận, không có biển cấm dừng đỗ để hành khách lên xuống xe an toàn, sau đó đi bộ vào điểm cần đến. An toàn nhất, tài xế nên đưa xe vào bãi đỗ xe nội khu tại bệnh viện, bến xe... để đón, trả khách thay vì dừng xe ngoài đường, gây cản trở giao thông. So với số tiền bị phạt, mức phí ra vào bãi đỗ xe vẫn thấp hơn rất nhiều.

Tin liên quan

3 trường hợp quên bật đèn xi-nhan khiến tài xế bị phạt

3 trường hợp quên bật đèn xi-nhan khiến tài xế bị phạt

Nghị định 168 có nhiều mức xử phạt đối với hành vi không bật đèn xi-nhan báo hiệu khi điều khiển ô tô. Đáng chú ý, một số tình huống tài xế thường quên thực hiện thao tác cảnh báo này, dẫn đến việc bị phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.

Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Ô tô gặp sự cố, dừng đỗ trên đường: Làm gì để không bị phạt?

Khám phá thêm chủ đề

camera phạt nguội camera AI phạt nguội đón trả khách Biển cấm dừng đỗ xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận