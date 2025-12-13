3 trường hợp quên bật đèn xi-nhan khiến tài xế bị phạt

Trong quá trình lái xe, nhiều tài xế thường gặp tình trạng quên bật đèn xi-nhan trong một số tình huống như tấp vào lề, chuyển làn đường... Phần lớn, lý do này đến từ yếu tố khách quan do người điều khiển xe quá tập trung xử lý tình huống phía trước, chịu áp lực từ tiếng còi xe, phương tiện xung quanh...

Trong nhiều tình huống lái xe, tài xế thường quên không bật đèn xi-nhan ẢNH: C.T

Theo luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGT 2024), có hiệu lực từ đầu năm 2025, việc không bật xi-nhan trong một số tình huống lái xe là vi phạm quy định, sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Dưới đây là 3 trường hợp quên bật xi-nhan sẽ bị xử phạt mà người lái ô tô cần lưu ý:

Ra, vào chỗ dừng, đỗ

Tại nhiều thành phố lớn, tình huống ô tô ra, vào điểm dừng đỗ không bật đèn xi-nhan báo hiệu khá là phổ biến, đặc biệt với tài mới. Nhiều trường hợp người lái chưa có nhiều kinh nghiệm, tâm lý yếu sẽ dễ bị hoảng loạn, áp lực bởi dòng phương tiện phía sau...

Trong quá trình tấp vào lề dừng, đỗ xe, tài xế phải bật đèn xi-nhan báo hiệu ẢNH: C.T

Trong tình huống này, đa phần tài xế chỉ tập trung canh lề đường, quan sát gương chiếu hậu để đánh lái nhanh, gọn... mà quên mất thao tác gạt cần xi-nhan báo hiệu.

Hành vi này tuy nhỏ nhưng vẫn có nguy cơ dẫn đến rủi ro tai nạn. Theo điểm b, khoản 1, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe mà không có tín hiệu cảnh báo cho người điều khiển phương tiện khác biết sẽ bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng.

Việc tuân thủ quy định bật đèn xi-nhan khi ra, vào chỗ đỗ xe không chỉ giúp tài xế tránh bị phạt mà còn là văn hóa giao thông tối thiểu, giúp các phương tiện phía sau chủ động giảm tốc độ, tránh xảy ra va chạm.

Chuyển làn đường trên cao tốc

Lái xe trên cao tốc luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và việc quên bật xi-nhan khi chuyển làn đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Khi di chuyển ở dải tốc độ cao 100 - 120 km/giờ, tài xế phải giữ chắc vô-lăng và liên tục quan sát các xe đi cùng chiều. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy khoảng trống thuận lợi để chuyển làn, tài xế dễ đánh lái theo phản xạ mà quên bật tín hiệu.

Di chuyển tốc độ cao trên cao tốc, tài xế phải bật xi-nhan báo chuyển làn đường ẢNH: C.T

Theo quy định tại điểm g, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt rất nặng. Cụ thể, tài xế vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (theo điểm a, khoản 16, điều 6). Quy định này cứng rắn hơn nhiều so với trước đây nhằm răn đe các hành vi lái xe tùy tiện trên các tuyến đường chạy với tốc độ cao.

Vượt xe phía trước

Đây là lỗi gây tranh cãi nhiều nhất và cũng là lỗi mà Nghị định mới siết chặt quy định và hình thức xử phạt hơn. Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen chỉ bật xi-nhan trái để "xin đường". Khi xe phía trước đã nhường, tài xế thường đánh lái nhẹ để lách qua và tăng tốc mà giữ xi-nhan trong quá trình vượt xe phía trước.

Cần gạt xi-nhan trong một số trường hợp đánh lái có thể tự động trả về trạng thái tắt ẢNH: B.H

Thậm chí ở nhiều dòng xe đời mới, thao tác trả lái sẽ vô tình kích hoạt tính năng tự tắt đèn xi-nhan, khiến xe rơi vào trạng thái đang vượt mà không có tín hiệu.

Theo điểm a, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô sẽ bị xử phạt nếu không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe.

Điều này đồng nghĩa với việc đèn xi-nhan phải được duy trì liên tục từ khi bắt đầu vượt cho đến khi hoàn thành quá trình vượt và trở về làn đường cũ an toàn. Mức phạt cho hành vi này dao động 4 - 6 triệu đồng, đồng thời tài xế cũng sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.