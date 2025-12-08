Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Vì sao nên tắt động cơ khi đổ xăng cho ô tô?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/12/2025 13:55 GMT+7

Không ít tài xế có thói quen vẫn để ô tô hoạt động khi dừng chờ đổ xăng tại các trạm xăng, dầu; tuy nhiên điều này ẩn chứa hàng loạt rủi ro cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính người sử dụng lẫn khu vực cây xăng.

Để duy trì hoạt động, mỗi chiếc ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng dầu cần tiếp thêm nhiên liệu vào bình chứa. Đổ xăng dầu cho ô tô là thói quen của hầu hết người dùng ô tô động cơ đốt trong mỗi khi nhận thấy đồng hồ báo nhiên liệu trên xe về mức thấp. Thực tế dễ nhận thấy tại các trạm xăng, dầu ở Việt Nam rất nhiều trường hợp tài xế khi đưa ô tô vào trạm xăng, dầu thường vẫn để xe hoạt động khi nhân viên đang đổ xăng, dầu cho xe. Thậm chí, không ít tài xế chỉ ngồi trên xe khi động cơ vẫn hoạt động, bật điều hòa, nghe nhạc và tránh mất thời gian khởi động lại… Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên về ô tô, việc không tắt động cơ ô tô khi đổ xăng ẩn chứa nhiều rủi ro cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính người sử dụng lẫn khu vực cây xăng.

Vì sao nên tắt động cơ khi đổ xăng cho ô tô? - Ảnh 1.

Việc không tắt động cơ ô tô khi đổ xăng ẩn chứa nhiều rủi ro cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính người sử dụng lẫn khu vực cây xăng

Ảnh: B.H

Xăng là nhiên liệu dễ bay hơi, do đó tại các trạm xăng, dầu hơi xăng luôn tồn tại với nồng độ cao. Đặc biệt, ở khu vực trụ bơm xăng nồng độ hơi xăng luôn cao hơn bình thường. Do đó, nếu tài xế điều khiển xe vào cây xăng nhưng vẫn để động cơ vận hành khi đang đổ xăng sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Theo anh Nguyễn Hữu Thanh, kỹ thuật viên của một garage chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại phường Dĩ An, TP.HCM, các chi tiết như cổ xả, bu-gi, máy phát… đều nóng, đủ để trở thành nguồn kích cháy nếu hơi xăng tiếp xúc. 

"Khi động cơ vẫn đang vận hành, hệ thống điện của xe vẫn hoạt động, tạo ra hàng loạt nguồn nhiệt và tia lửa điện ở hệ thống đánh lửa. Nếu xảy ra hiện tượng đoản mạch hoặc rò rỉ điện sẽ gây ra tia lửa điện. Chỉ cần một lượng hơi xăng đủ lớn tiếp xúc nguồn nhiệt, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra", anh Thanh chia sẻ thêm.

Vì sao nên tắt động cơ khi đổ xăng cho ô tô? - Ảnh 2.

Tắt động cơ ô tô khi đổ xăng không chỉ là quy định mà còn là biện pháp để bảo đảm an toàn cho chính người dùng cũng như những người xung quanh

Ảnh: B.H

Ngoài ra, khi ô tô vẫn nổ máy, hệ thống điện luôn trong trạng thái hoạt động. Một điểm chạm kém hoặc dây điện cũ có thể phát sinh tia lửa, đặc biệt trên xe máy đời cũ hoặc xe độ.

Vì vậy, tắt động cơ ô tô khi đổ xăng là biện pháp an toàn quan trọng cần thực hiện để ngăn hơi xăng bắt lửa, gây hỏa hoạn tại khu vực trạm xăng. Theo anh Thành, việc tắt động cơ không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn giúp tránh tình trạng hệ thống bơm xăng hoạt động liên tục tạo áp lực trong bình chứa, có thể khiến tài xế hoặc nhân viên đổ xăng bị xộc mùi khi đang mở nắp bình. Bên cạnh đó, nhiệt từ động cơ có thể làm tăng tốc độ bay hơi của xăng, gây nặng mùi và khó chịu. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy bị mùi xăng xộc vào mũi, gây khó chịu.

Một số cửa hàng xăng dầu quy định ô tô bắt buộc phải tắt máy trước khi tiếp nhiên liệu. "Chỉ vài giây tắt máy có thể giảm tới 90% nguy cơ cháy nổ. Đây là thói quen nhỏ nhưng mang lại an toàn lớn, đừng chủ quan", anh Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ thêm.

Vì sao nên tắt động cơ khi đổ xăng cho ô tô? - Ảnh 3.

Một số cửa hàng xăng dầu quy định ô tô bắt buộc phải tắt máy trước khi tiếp nhiên liệu

Ảnh: B.H

Tắt động cơ ô tô khi đổ xăng không chỉ là quy định mà còn là biện pháp để bảo đảm an toàn cho chính người dùng cũng như những người xung quanh. Trong bối cảnh cây xăng luôn là khu vực tiềm ẩn rủi ro, mỗi người dùng ô tô cần ghi nhớ các bước an toàn khi vào trạm xăng dầu nên đỗ xe tắt máy, xuống xe, không sử dụng điện thoại khi đang bơm xăng.

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm của người dùng ô tô và xe máy

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm của người dùng ô tô và xe máy

Một số người dùng ô tô, xe máy có thói quen lắc xe khi đang đổ xăng vì cho rằng sẽ đổ được nhiều nhiên liệu hơn; tuy nhiên hành động này không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, có thể gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe.

