Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm của người dùng ô tô và xe máy

Trần Hoàng
Trần Hoàng
07/12/2025 14:13 GMT+7

Một số người dùng ô tô, xe máy có thói quen lắc xe khi đang đổ xăng vì cho rằng sẽ đổ được nhiều nhiên liệu hơn; tuy nhiên hành động này không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, có thể gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe.

Để duy trì khả năng vận hành, mỗi chiếc ô tô, xe máy dùng động cơ đốt trong cần được tiếp nhiên liệu sau mỗi hành trình. Khi ghé trạm xăng, dầu đổ nhiên liệu cho ô tô xe máy, một số người dùng thường có thói quen lắc xe khi đổ xăng với suy nghĩ giúp làm giảm bọt khí, thoát áp suất không khí trong bình chứa, qua đó đổ được nhiều xăng hơn.

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm tai hại của người dùng ô tô xe máy - Ảnh 1.

Một số người dùng ô tô, xe máy có thói quen lắc xe khi đang đổ xăng vì cho rằng sẽ đổ được nhiều nhiên liệu hơn

Ảnh: B.H

Tuy nhiên, thói quen lắc xe khi đổ xăng thực tế không mang lại hiệu quả như mong muốn lại tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và có thể gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe. Theo anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Trên thực tế, bình xăng ô tô cũng như xe máy đều được thiết kế tối ưu dung tích, có các khoang chống tràn, ống thông hơi, cảm biến mức nhiên liệu… Việc lắc hay nghiêng xe khi đổ xăng không giúp đổ thêm được bao nhiêu, có chăng chênh lệch chỉ ở mức vài mililit (ml), ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, thậm chí hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe".

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô cũng chỉ ra một số rủi ro tiềm ẩn với hành động lắc xe khi đổ xăng:

Lắc xe khi đổ xăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Tại trạm xăng, dầu hơi xăng luôn tồn tại với nồng độ cao. Việc rung lắc xe khi đang tiếp nhiên liệu dễ khiến xăng văng hoặc tràn ra ngoài, bám vào thân xe, động cơ hoặc khu vực gần ống xả. Trong môi trường nhiều thiết bị điện và tĩnh điện, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể gây cháy nổ.

Các trạm xăng luôn khuyến cáo khách hàng đứng yên, giữ ổn định phương tiện, không có bất kỳ tác động mạnh nào trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm tai hại của người dùng ô tô xe máy - Ảnh 2.

Việc lắc hay nghiêng xe khi đổ xăng không giúp đổ thêm được nhiều

Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, khi xe bị rung lắc, đầu vòi bơm xăng có thể cọ xát vào vành bình. Ma sát này có khả năng tạo ra tĩnh điện. Tĩnh điện có thể gây ra tia lửa điện, nếu tia lửa điện xuất hiện ở khu vực gần hơi nhiên liệu, ngọn lửa có thể lan trực tiếp vào bình chứa và gây ra hỏa hoạn.

Có thể làm sai lệch cảm biến nhiên liệu

Trên một số mẫu ô tô, cảm biến mức nhiên liệu và phao xăng hoạt động dựa trên độ nổi của phao trong bình. Cảm biến mức nhiên liệu là thiết bị giám sát nhiên liệu xăng dầu của xe. Thiết bị này hoạt động bằng cảm biến điện dung giúp xác định mức nhiên liệu trong bình chứa. Việc lắc mạnh khi đổ xăng khiến phao liên tục dao động, lâu ngày có thể dẫn đến sai lệch, dẫn đến báo sai mức xăng trên đồng hồ.

Trong khi đó, với xe máy sử dụng phun xăng điện tử, lắc xe có thể làm cặn trong bình bị cuốn lên, tăng nguy cơ tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc lắc, nghiêng xe còn vô tình làm nhiên liệu tràn ra, theo thời gian ảnh hưởng đến các chi tiết nhựa trên xe.

Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm tai hại của người dùng ô tô xe máy - Ảnh 3.

Lắc xe khi đổ xăng là thói quen cần từ bỏ để đảm bảo an toàn và giữ cho phương tiện hoạt động bền bỉ hơn

Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật, việc lắc xe không tác động đến lượng nhiên liệu nạp vào. Dù là xe cũ hay xe mới, nhiên liệu sẽ tự động đầy bình và dung tích bình chứa cũng không thay đổi. Do đó, lắc xe khi đổ xăng là thói quen cần từ bỏ để đảm bảo an toàn và giữ cho phương tiện hoạt động bền bỉ hơn.

Tin liên quan

Vì sao động cơ dầu diesel trên ô tô vận hành thường ồn hơn động cơ xăng?

Vì sao động cơ dầu diesel trên ô tô vận hành thường ồn hơn động cơ xăng?

Tiếng ồn động cơ khi vận hành là một trong những đặc điểm giúp nhiều người phân biệt giữa ô tô động cơ dầu diesel với xe dùng động cơ xăng, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến động cơ dầu diesel trên ô tô khi vận hành thường ồn hơn xe xăng.

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy

Có nên đổi ô tô chạy xăng sang ô tô điện thời điểm này?

Khám phá thêm chủ đề

Đổ xăng đổ xăng ô tô đổ xăng xe máy đổ nhiên liệu Ô tô Xe máy Tư vấn xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận