Lắc xe khi đổ xăng, sai lầm của người dùng ô tô và xe máy

Để duy trì khả năng vận hành, mỗi chiếc ô tô, xe máy dùng động cơ đốt trong cần được tiếp nhiên liệu sau mỗi hành trình. Khi ghé trạm xăng, dầu đổ nhiên liệu cho ô tô xe máy, một số người dùng thường có thói quen lắc xe khi đổ xăng với suy nghĩ giúp làm giảm bọt khí, thoát áp suất không khí trong bình chứa, qua đó đổ được nhiều xăng hơn.

Một số người dùng ô tô, xe máy có thói quen lắc xe khi đang đổ xăng vì cho rằng sẽ đổ được nhiều nhiên liệu hơn Ảnh: B.H

Tuy nhiên, thói quen lắc xe khi đổ xăng thực tế không mang lại hiệu quả như mong muốn lại tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và có thể gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe. Theo anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Trên thực tế, bình xăng ô tô cũng như xe máy đều được thiết kế tối ưu dung tích, có các khoang chống tràn, ống thông hơi, cảm biến mức nhiên liệu… Việc lắc hay nghiêng xe khi đổ xăng không giúp đổ thêm được bao nhiêu, có chăng chênh lệch chỉ ở mức vài mililit (ml), ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, thậm chí hư hỏng hệ thống nhiên liệu trên xe".

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô cũng chỉ ra một số rủi ro tiềm ẩn với hành động lắc xe khi đổ xăng:

Lắc xe khi đổ xăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Tại trạm xăng, dầu hơi xăng luôn tồn tại với nồng độ cao. Việc rung lắc xe khi đang tiếp nhiên liệu dễ khiến xăng văng hoặc tràn ra ngoài, bám vào thân xe, động cơ hoặc khu vực gần ống xả. Trong môi trường nhiều thiết bị điện và tĩnh điện, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể gây cháy nổ.

Các trạm xăng luôn khuyến cáo khách hàng đứng yên, giữ ổn định phương tiện, không có bất kỳ tác động mạnh nào trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Việc lắc hay nghiêng xe khi đổ xăng không giúp đổ thêm được nhiều Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, khi xe bị rung lắc, đầu vòi bơm xăng có thể cọ xát vào vành bình. Ma sát này có khả năng tạo ra tĩnh điện. Tĩnh điện có thể gây ra tia lửa điện, nếu tia lửa điện xuất hiện ở khu vực gần hơi nhiên liệu, ngọn lửa có thể lan trực tiếp vào bình chứa và gây ra hỏa hoạn.

Có thể làm sai lệch cảm biến nhiên liệu

Trên một số mẫu ô tô, cảm biến mức nhiên liệu và phao xăng hoạt động dựa trên độ nổi của phao trong bình. Cảm biến mức nhiên liệu là thiết bị giám sát nhiên liệu xăng dầu của xe. Thiết bị này hoạt động bằng cảm biến điện dung giúp xác định mức nhiên liệu trong bình chứa. Việc lắc mạnh khi đổ xăng khiến phao liên tục dao động, lâu ngày có thể dẫn đến sai lệch, dẫn đến báo sai mức xăng trên đồng hồ.

Trong khi đó, với xe máy sử dụng phun xăng điện tử, lắc xe có thể làm cặn trong bình bị cuốn lên, tăng nguy cơ tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc lắc, nghiêng xe còn vô tình làm nhiên liệu tràn ra, theo thời gian ảnh hưởng đến các chi tiết nhựa trên xe.

Lắc xe khi đổ xăng là thói quen cần từ bỏ để đảm bảo an toàn và giữ cho phương tiện hoạt động bền bỉ hơn Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật, việc lắc xe không tác động đến lượng nhiên liệu nạp vào. Dù là xe cũ hay xe mới, nhiên liệu sẽ tự động đầy bình và dung tích bình chứa cũng không thay đổi. Do đó, lắc xe khi đổ xăng là thói quen cần từ bỏ để đảm bảo an toàn và giữ cho phương tiện hoạt động bền bỉ hơn.