Có nên đổi ô tô chạy xăng sang ô tô điện thời điểm này?

Đó là thắc mắc của anh Nguyễn Văn Quang, ngụ phường Gia Định, TP.HCM gửi đến Thanh Niên. Anh Quang cho biết, gia đình đang sử dụng chiếc xe trang bị động cơ xăng hơn 5 năm, nhưng nay bắt đầu phân vân có nên chuyển sang dùng ô tô điện hay không, nhất là khi giá xăng tăng giảm thất thường, trong khi xe điện ngày càng tiện dụng hơn.

Thực tế, sau khoảng 4 năm kể từ khi VinFast tiên phong đưa ô tô điện vào thị trường Việt Nam, xu hướng "chuyển đổi xanh" đang diễn ra ngày càng rõ nét. Không chỉ là lựa chọn mang tính trải nghiệm, xe điện đang dần trở thành phương án tiết kiệm, tiện lợi và phù hợp với xu thế phát triển bền vững mà Chính phủ khuyến khích.

Nhiều gia đình Việt bắt đầu cân nhắc chuyển sang xe điện khi giá xăng biến động và hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện ẢNH: NGUYỄN DUY

Hiện tại, thị phần ô tô điện tại Việt Nam đang tăng đều trong những năm gần đây. Số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast từ đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy điều này. Ô tô điện sau 3 quý đã bán ra tổng lượng gần 104.000 xe, trên tổng số hơn 391.000 xe ô tô các loại tiêu thụ của toàn thị trường Việt Nam, chiếm gần 27%. Ở thời điểm kết thúc năm 2024, con số này chỉ là 17,6%. Điều này dự báo, năm 2025 tiếp tục là một năm ghi dấu ấn về tăng trưởng của xe điện.

Đáng chú ý, song hành với sự phát triển của xe điện, hệ thống trạm sạc cũng được phủ khắp các tỉnh, thành trên cả nước với hơn 150.000 cổng sạc của VinFast. Đây là nền tảng quan trọng giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng ô tô điện, đặc biệt trong điều kiện hạ tầng giao thông đô thị và liên tỉnh đang ngày càng được hoàn thiện.

Nếu như xe sử dụng động cơ xăng, dầu (tính trung bình với xe động cơ dung tích 1.5 lít) tiêu tốn 1.400 - 1.600 đồng cho mỗi km di chuyển, thì xe điện tiết kiệm hơn nhiều, chỉ mất khoảng 500 - 600 đồng/km. Chẳng hạn như VinFast VF 6 Plus trang bị pin 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển 460 km, sạc đầy với đơn giá 3.858 đồng/kWh, người dùng chỉ tốn khoảng 230.000 đồng cho mỗi lần sạc. Chưa kể nếu sạc tại trạm của VinFast, người dùng còn được miễn phí sạc đến giữa năm 2027.

Sạc đầy pin cho quãng đường dài với chi phí thấp, xe điện giúp giảm gánh nặng vận hành mỗi tháng cho người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ vậy, xe điện có ít chi tiết cơ khí hơn, nên chi phí bảo dưỡng, thay thế linh kiện cũng thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Người dùng không phải thay dầu động cơ, lọc gió, bu-gi hay dây curoa như trên xe xăng.

Một yếu tố đáng kể khác là chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027. Điều này giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền lăn bánh so với xe xăng, vốn chịu mức phí 10 - 12% tùy địa phương.

Ngoài ra, nhiều người vẫn còn lo ngại xe điện yếu hơn xe xăng. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại. Mô-tơ điện có mô-men xoắn cực đại ngay từ khi khởi động, giúp xe tăng tốc nhanh và mượt mà. Thêm vào đó, xe điện không phát ra khí thải, vận hành êm ái, không có mùi xăng dầu và gần như không tạo tiếng ồn, mang lại cảm giác thoải mái đáng kể cho người ngồi bên trong.

Xe điện còn có ưu điểm hơn các xe xăng cùng phân khúc hoặc cùng giá tiền là thường được trang bị nhiều công nghệ và tính năng an toàn hơn. Đặc biệt, xe điện sẽ ngày càng thông minh và nhiều tính năng hơn sau mỗi lần cập nhật phần mềm, trái ngược với xe xăng sẽ xuống cấp theo thời gian.

Hệ thống trạm sạc đặt tại trung tâm thương mại, giúp người dùng chủ động nạp điện trong giờ sinh hoạt ẢNH: NGUYỄN DUY

Trường hợp người dùng thường xuyên di chuyển xe (trên 300 - 400 km), việc tính toán quãng đường và kế hoạch sạc pin là điều cần lưu ý. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, mạng lưới trạm sạc của VinFast đã phủ sóng dày đặc trên các tuyến cao tốc và quốc lộ giúp việc sạc điện không còn là trở ngại như trước đây. Ngoài ra, bộ sạc di động đi kèm (súng sạc cầm tay) cũng là phương án dự phòng hữu ích trong những tình huống bất khả kháng.

Với loạt ưu điểm từ chất lượng sản phẩm, chi phí sở hữu, vận hành, chính sách ưu đãi đến hạ tầng ngày càng hoàn thiện, có thể nói hiện tại đã là thời điểm thích hợp để chuyển từ xe xăng sang xe điện. Trong bối cảnh xu hướng xe điện hóa đang lan rộng, việc sớm chuyển đổi không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường và đón đầu xu hướng di chuyển xanh trong tương lai.