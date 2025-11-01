VinFast tung bộ đôi xe máy điện dành cho học sinh, giá từ 14,9 triệu đồng

Xét trong phân khúc xe máy điện tại Việt Nam, VinFast là một trong những thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm nhất hiện nay, nhắm đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Ngoài những mẫu mã đã tạo được "tiếng vang" như Evo Lite Neo, EvoGrand Lite, Motio… mới đây hãng xe Việt tiếp tục giới thiệu thêm bộ đôi xe máy điện mới ZGoo và Flazz có giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, nhằm mở rộng dải sản phẩm.

VinFast ZGoo trang bị pin 1,2 kW cho phạm vi hoạt động 50 km ẢNH: VINFAST

Điểm nổi bật của hai mẫu xe điện kể trên là sử dụng công nghệ pin lithium sắt phosphate (LFP) thay vì ắc-quy axit chì như nhiều dòng xe điện giá rẻ khác trên thị trường. Đây là một trong những mức giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường dành cho xe máy điện trang bị pin LFP.

Xét về yếu tố kỹ thuật, pin LFP có ưu điểm vượt trội về độ bền, hiệu suất ổn định và khả năng sạc, xả an toàn. Nhờ cấu trúc hóa học ít phản ứng nhiệt, pin LFP hạn chế nguy cơ cháy nổ, đồng thời cho tuổi thọ dài hơn, giúp giảm chi phí bảo dưỡng và thay thế trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, VinFast ZGoo và Flazz đều sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 1.100 W. Theo công bố, xe được giới hạn tốc độ tối đa 39 km/giờ ở chế độ Sport và 30 km/giờ ở chế độ Eco, phù hợp với quy định phương tiện dành cho học sinh không cần giấy phép lái xe.

VinFast Flazz trang bị thêm khay pin phụ, giúp mở rộng phạm vi hoạt động lên 100 km ẢNH: VINFAST

Cả hai mẫu xe này đều được trang bị bộ pin dung lượng 1,2 kW, cho phạm vi hoạt động tối đa mỗi lần sạc khoảng 50 km. Riêng mẫu Flazz có thêm khay pin phụ, cho phép người dùng gắn thêm bộ pin thứ 2 với dung lượng 1,2 kW để mở rộng phạm vi hoạt động lên 100 km, gấp đôi so với mẫu ZGoo.

Về thiết kế, ZGoo có kiểu dáng cổ điển với cụm đèn trước tròn, tổng thể thanh thoát, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Mẫu xe này có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 1.720 x 700 x 1.050 (mm), chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 72 kg giúp dễ dàng điều khiển. Ngoài ra, xe còn trang bị đèn pha LED Projector, bảng đồng hồ LED hiển thị thông tin trực quan, cốp xe dung tích 14 lít, có thể chứa một số vật dụng nhỏ gọn.

Trong khi đó, Flazz hướng đến nhóm người dùng trẻ trung, năng động với thiết kế cứng cáp hơn nhờ các đường nét sắc sảo. Xe vẫn có kích thước, trang bị tương tự chiếc ZGoo với đèn pha LED Projector và bảng đồng hồ LED.

Với hai mẫu mã xe máy điện mới, VinFast tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe máy điện phổ thông, mang đến các lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của học sinh, sinh viên.