Xe máy điện Honda CUV e: có chế độ đi lùi như ô tô

Bên cạnh ICON e:, Honda cũng mang đến cho người dùng xe máy điện tại Việt Nam một lựa chọn khác là mẫu CUV e:, định vị ở phân khúc cao cấp hơn. Tuy nhiên, không giống "đàn em" mở bán chính thức như, Honda CUV e: gây chú ý khi chỉ được liên doanh Nhật nhập về Việt Nam với số lượng có hạn và tiếp cận người dùng thông qua hình thức cho thuê, vốn khá lạ lẫm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng tạo ấn tượng nhờ trang bị nhiều công nghệ hiện đại, thuộc hàng "hiếm". Trong đó có tính năng lùi (Reverse Assist), giúp xe có thể đi lùi như ô tô.

Honda CUV e: không mở bán chính thức như "đàn em" ICON e: mà cho thuê theo gói ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tính năng này hoạt động thông qua một cơ chế điện tử điều khiển mô-tơ, cho phép xe di chuyển lùi ở tốc độ thấp khi người lái kích hoạt. Qua đó giúp xe dễ dàng thoát khỏi các tình huống khó xoay trở như hầm gửi xe, lối đi hẹp hoặc khi phải lùi lên dốc - những vấn đề thường gặp ở các đô thị lớn.

So với việc phải dùng sức dắt xe, đặc biệt với những mẫu xe trọng lượng lớn, hệ thống hỗ trợ lùi giúp giảm đáng kể sự vất vả cho người sử dụng, đồng thời tăng tính an toàn khi thao tác. Đối với người dùng có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên di chuyển trong khu vực đông đúc, đây được xem là một nâng cấp đáng giá.

Chế độ lùi trên Honda CUV e: kích hoạt thế nào?

Về nguyên lý, tính năng lùi (Reverse Assist) trên Honda CUV e: hoạt động thông qua cơ chế điện tử điều khiển mô-tơ, cho phép xe di chuyển lùi ở tốc độ thấp.

Chế độ lùi là tính năng hiếm gặp trên các dòng xe máy phổ thông ẢNH: NGUYỄN DUY

Để kích hoạt tính năng này, trước tiên người lái cần cho xe dừng hẳn tại vị trí cần lùi. Quan sát và đảm bảo phía sau an toàn, không có chướng ngại vật. Sau đó thực hiện thao tác bóp phanh để cố định xe.

Tiếp đến, nhấn và giữ nút "Start" nằm trên cụm điều khiển tay lái bên phải. Đồng thời nhấn giữ nút mũi tên xuống trên tay lái bên trái để xe bắt đầu di chuyển lùi. Khi đã lùi đến vị trí mong muốn, người lái chỉ cần nhả các nút đã bấm, xe sẽ dừng lại ngay lập tức.

Hãng xe Nhật Bản cho biết, tính năng lùi trên CUV e: được thiết kế tối ưu để hoạt động mượt mà, hạn chế giật cục và đảm bảo kiểm soát tốt. Tốc độ lùi được giới hạn nhằm ngăn ngừa các tình huống mất kiểm soát.

Honda CUV e: cũng trang bị nhiều công nghệ, tiện ích khác biệt so với các mẫu mã cùng phân khúc ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, ngoài tính năng đi lùi, Honda CUV e: cũng sở hữu một số trang bị thực dụng nhưng nổi bật khác. Có thể kể đến phần mềm RoadSync Duo, cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh để thực hiện các thao tác nhanh ngay trên màn hình TFT kích thước 7 inch ở trước mặt người lái; cổng sạc USB Type-C thay vì Type-A như đa số mẫu xe máy khác.

Ngoài ra, mẫu xe máy điện của Honda cũng không sử dụng kiểu động cơ điện tích hợp vào bánh xe thông thường. Thay vào đó, hãng bố trí động cơ đặt rời bên ngoài và truyền động thông qua trục bánh sau. Kết cấu này giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện đơn giản hơn, làm mát cho động cơ tốt hơn và tăng hiệu suất làm việc.