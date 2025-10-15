Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Xe máy điện Honda CUV e: có chế độ đi lùi như ô tô

Đình Tuyên
Đình Tuyên
15/10/2025 22:09 GMT+7

Bên cạnh chính sách cho thuê khá lạ, Honda CUV e: còn gây chú ý với người dùng xe máy điện tại Việt Nam với nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Trong đó có tính năng lùi (Reverse Assist), giúp xe có thể đi lùi như ô tô.

Bên cạnh ICON e:, Honda cũng mang đến cho người dùng xe máy điện tại Việt Nam một lựa chọn khác là mẫu CUV e:, định vị ở phân khúc cao cấp hơn. Tuy nhiên, không giống "đàn em" mở bán chính thức như, Honda CUV e: gây chú ý khi chỉ được liên doanh Nhật nhập về Việt Nam với số lượng có hạn và tiếp cận người dùng thông qua hình thức cho thuê, vốn khá lạ lẫm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng tạo ấn tượng nhờ trang bị nhiều công nghệ hiện đại, thuộc hàng "hiếm". Trong đó có tính năng lùi (Reverse Assist), giúp xe có thể đi lùi như ô tô.

Xe máy điện Honda CUV e: có chế độ đi lùi như ô tô - Ảnh 1.

Honda CUV e: không mở bán chính thức như "đàn em" ICON e: mà cho thuê theo gói

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tính năng này hoạt động thông qua một cơ chế điện tử điều khiển mô-tơ, cho phép xe di chuyển lùi ở tốc độ thấp khi người lái kích hoạt. Qua đó giúp xe dễ dàng thoát khỏi các tình huống khó xoay trở như hầm gửi xe, lối đi hẹp hoặc khi phải lùi lên dốc - những vấn đề thường gặp ở các đô thị lớn.

So với việc phải dùng sức dắt xe, đặc biệt với những mẫu xe trọng lượng lớn, hệ thống hỗ trợ lùi giúp giảm đáng kể sự vất vả cho người sử dụng, đồng thời tăng tính an toàn khi thao tác. Đối với người dùng có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên di chuyển trong khu vực đông đúc, đây được xem là một nâng cấp đáng giá.

Chế độ lùi trên Honda CUV e: kích hoạt thế nào?

Về nguyên lý, tính năng lùi (Reverse Assist) trên Honda CUV e: hoạt động thông qua cơ chế điện tử điều khiển mô-tơ, cho phép xe di chuyển lùi ở tốc độ thấp.

Xe máy điện Honda CUV e: có chế độ đi lùi như ô tô - Ảnh 2.

Chế độ lùi là tính năng hiếm gặp trên các dòng xe máy phổ thông

ẢNH: NGUYỄN DUY

Để kích hoạt tính năng này, trước tiên người lái cần cho xe dừng hẳn tại vị trí cần lùi. Quan sát và đảm bảo phía sau an toàn, không có chướng ngại vật. Sau đó thực hiện thao tác bóp phanh để cố định xe.

Tiếp đến, nhấn và giữ nút "Start" nằm trên cụm điều khiển tay lái bên phải. Đồng thời nhấn giữ nút mũi tên xuống trên tay lái bên trái để xe bắt đầu di chuyển lùi. Khi đã lùi đến vị trí mong muốn, người lái chỉ cần nhả các nút đã bấm, xe sẽ dừng lại ngay lập tức.

Hãng xe Nhật Bản cho biết, tính năng lùi trên CUV e: được thiết kế tối ưu để hoạt động mượt mà, hạn chế giật cục và đảm bảo kiểm soát tốt. Tốc độ lùi được giới hạn nhằm ngăn ngừa các tình huống mất kiểm soát.

Xe máy điện Honda CUV e: có chế độ đi lùi như ô tô - Ảnh 3.

Honda CUV e: cũng trang bị nhiều công nghệ, tiện ích khác biệt so với các mẫu mã cùng phân khúc

ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, ngoài tính năng đi lùi, Honda CUV e: cũng sở hữu một số trang bị thực dụng nhưng nổi bật khác. Có thể kể đến phần mềm RoadSync Duo, cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh để thực hiện các thao tác nhanh ngay trên màn hình TFT kích thước 7 inch ở trước mặt người lái; cổng sạc USB Type-C thay vì Type-A như đa số mẫu xe máy khác.

Ngoài ra, mẫu xe máy điện của Honda cũng không sử dụng kiểu động cơ điện tích hợp vào bánh xe thông thường. Thay vào đó, hãng bố trí động cơ đặt rời bên ngoài và truyền động thông qua trục bánh sau. Kết cấu này giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện đơn giản hơn, làm mát cho động cơ tốt hơn và tăng hiệu suất làm việc.

Tin liên quan

Bất chấp giá cao, người Việt chọn Honda ICON :e vì… 'ngán' xe máy điện Trung Quốc

Bất chấp giá cao, người Việt chọn Honda ICON :e vì… 'ngán' xe máy điện Trung Quốc

Mẫu xe máy điện Honda ICON :e có giá bán cao hơn đáng kể các đối thủ cùng kiểu loại, tuy nhiên nhiều người Việt vẫn chấp nhận "xuống tiền" vì tin tưởng vào thương hiệu và chất lượng xe.

Honda mở bán xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam, giá từ 26,9 triệu đồng

Xe máy điện Honda ICON e: sản xuất tại Việt Nam, giá dưới 29 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Honda CUV e: Honda CUV e Honda xe máy điện Xe máy đi lùi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận