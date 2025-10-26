4 khoản tiền phải chi trả sau khi mua ô tô

Ngoài các khoản chi phí sau khi mua ô tô, người dùng còn phải trả một vài khoản tiền cố định trong quá trình sử dụng xe theo quy định của nhà nước. Những khoản chi này giúp đảm bảo phương tiện lưu thông hợp pháp, an toàn và quyền lợi cá nhân.

Dưới đây là 4 khoản tiền bắt buộc phải trả khi sử dụng ô tô:



Phí bảo trì đường bộ

Đây là khoản phí bắt buộc nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông đường bộ. Tất cả phương tiện cơ giới đang lưu hành đều phải nộp loại phí này.

Phí bảo trì đường bộ là khoản tiền bắt buộc, thường thu cùng đợt đăng kiểm xe ẢNH: C.T

Phí bảo trì đường bộ sẽ thu theo chu kỳ đăng kiểm, từ 6 - 24 tháng, tùy theo năm sản xuất và mục đích sử dụng của xe. Với ô tô cá nhân dưới 10 chỗ, mức phí hằng năm là 1,56 triệu đồng.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Chủ phương tiện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) cho phương tiện đang lưu thông. Loại bảo hiểm này giúp đảm bảo quyền lợi cho bên thứ 3 nếu xảy ra tai nạn do chủ xe gây ra.

Mức phí cho xe cá nhân dưới 6 chỗ là 480 nghìn đồng/năm. Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS là điều kiện bắt buộc khi đi đăng kiểm xe.

Chi phí đăng kiểm

Đăng kiểm là thủ tục bắt buộc nhằm kiểm tra chất lượng kỹ thuật và mức độ an toàn của phương tiện. Cơ quan đăng kiểm sẽ đánh giá các yếu tố như phanh, đèn chiếu sáng, khí thải… để cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Năm sản xuất của xe được sử dụng làm căn cứ để xác định chu kỳ kiểm định ẢNH: NHẬT THỊNH

Với ô tô dưới 10 chỗ, mỗi lần đăng kiểm tốn chi phí 340 nghìn đồng, bao gồm phí kiểm định và lệ phí cấp tem dán. Chu kỳ đăng kiểm thay đổi tùy thuộc vào năm sản xuất của xe (số VIN) và giảm dần theo thời gian.

Xe không được kiểm định hoặc đăng kiểm quá hạn sẽ bị xử phạt và không đủ điều kiện tham gia giao thông, do đó chủ xe cần theo dõi sát lịch để kiểm tra đúng hạn.

Bảo hiểm vật chất (trường hợp mua ô tô trả góp)

Bảo hiểm vật chất giúp chủ xe chi trả các khoản thiệt hại liên quan đến ô tô, do tai nạn, thiên tai, mất cắp trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp mua ô tô trả góp, ngân hàng thường bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này để bảo vệ tài sản đang thế chấp. Ngược lại, nếu mua xe trả thẳng, người dùng không bắt buộc phải tham gia.

Phí bảo hiểm vật chất thường dao động 1,4 - 1,8% giá trị xe, tùy theo từng công ty bảo hiểm. Sau khi hoàn tất trả góp, chủ xe có thể cân nhắc không mua bảo hiểm này nếu không có nhu cầu.

Như vậy, với ô tô cá nhân dưới 10 chỗ, chi phí cố định mỗi năm vào khoảng 2,4 triệu đồng. Nếu mua xe trả góp, con số này tăng thêm do ngân hàng yêu cầu mua bảo hiểm vật chất, mức phí phụ thuộc vào giá trị xe.

Ngoài các khoản cố định, chủ xe cần dự trù thêm chi phí phát sinh như nhiên liệu, phí cầu đường, gửi xe, bảo dưỡng và sửa chữa. Bên cạnh đó, khấu hao tài sản cũng là yếu tố quan trọng nếu có ý định đổi xe sau vài năm sử dụng.