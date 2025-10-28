Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy

Tâm Võ
Tâm Võ
28/10/2025 16:32 GMT+7

Nhiều người có thói quen chỉ đổ xăng khi bình nhiên liệu báo sắp cạn, để đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Điều này tưởng chừng vô hại nhưng về lâu dài có thể khiến một số bộ phận bên trên xe hư hỏng, tốn nhiều chi phí thay thế.

Xe máy khá phổ biến và gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người Việt Nam. Bên cạnh những kinh nghiệm sử dụng xe hàng ngày, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ đổ xăng khi kim nhiên liệu chạm vạch đỏ hoặc đèn báo xăng bật sáng. Không ít người còn có tâm lý "đi cố", vì tin rằng xe vẫn có thể chạy vài cây số mà không phải dắt bộ giữa đường.

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy- Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen đợi đèn báo nhiên liệu nhấp nháy mới bắt đầu đổ xăng

ẢNH: TN

Thói quen này hình thành từ sự chủ quan của người điều khiển, tin vào kinh nghiệm sử dụng để ước lượng quãng đường di chuyển. Ngoài ra, nhiều người chọn đổ xăng khi thuận đường hoặc chỉ tại những cây xăng quen, dẫn đến việc trì hoãn tiếp nhiên liệu cho đến khi thật sự cần thiết. 

Thói quen này tưởng chừng vô hại, nhưng nếu lặp lại thường xuyên có thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng cho xe máy.

Để bình xăng gần cạn có thể gây ra hư hỏng nào cho xe máy?

Việc sử dụng xe khi bình xăng gần cạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với các mẫu xe trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI). Ngoài chức năng đốt cháy, xăng còn đóng vai trò làm mát, bôi trơn cho mô-tơ bơm xăng và bộ phận này thường đặt chìm trong bình nhiên liệu.

Khi mức xăng xuống thấp, bơm xăng sẽ không còn ngập trong nhiên liệu nên dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt, giảm tuổi thọ. Nếu thường xuyên để tình trạng "xăng cạn bình" diễn ra, bơm xăng có thể bị hư hỏng, buộc phải thay mới với chi phí hàng trăm nghìn đồng, tùy vào mẫu mã.

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy- Ảnh 2.

Với xe máy sử dụng cảnh báo nhiên liệu điện tử, nên đổ xăng khi đèn cảnh báo còn 1 - 2 nấc

ẢNH: B.H

Bên cạnh đó, đáy bình xăng sẽ tích tụ cặn bẩn, gỉ sét theo thời gian. Khi bình gần cạn, bơm sẽ hút phần cặn lắng này, gây tắc nghẽn lọc xăng, ảnh hưởng đến kim phun (với xe FI) hoặc bộ chế hòa khí, khiến xe vận hành giật cục, giảm công suất. 

Theo khuyến nghị của các chuyên gia kỹ thuật, người sử dụng xe máy nên đổ xăng bình nhiên liệu còn khoảng 1/4 bình. Trên các dòng xe đời mới, sử dụng báo nhiên liệu điện tử, nên đổ xăng khi đèn báo hiển thị còn 1 - 2 nấc, tránh để tình trạng đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Với xe dùng kim xăng cơ, nên tiếp nhiên liệu khi kim xăng bắt đầu đến vạch báo đỏ.

Việc đảm bảo bơm xăng luôn ngập trong nhiên liệu sẽ giúp duy trì hiệu quả làm mát, tránh hút cặn bẩn và kéo dài tuổi thọ của bộ phận đắt tiền này. Khi đổ xăng, nên đổ đầy nhưng không để tràn, nhằm hạn chế không khí lọt vào bình gây bay hơi và oxy hóa thành bình.

Tóm lại, thay đổi quan niệm đợi đèn báo nhấp nháy mới đổ xăng là một hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, giúp giảm rủi ro hỏng hóc nghiêm trọng và tiết kiệm chi phí sửa chữa không đáng có.

