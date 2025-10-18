TP.HCM: Ô tô tông gãy cột đèn trước cây xăng, tài xế may mắn thoát nạn

Sáng 18.10, Công an phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 13, khi một ô tô tông vào cột đèn công cộng làm gãy đổ, hư hỏng nặng.

Ô tô tông gãy cột đèn trước cây xăng, tài xế may mắn thoát nạn ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ biển số 88H-041... chạy trên quốc lộ 13, hướng ngã tư Hàng Xanh đi đường Phạm Văn Đồng. Khi còn cách chân cầu Bình Triệu 1 khoảng 400 m, thì ô tô bất ngờ mất lái, tông trực diện vào cột đèn bê tông trước trạm xăng dầu.

Cú tông mạnh làm cột đèn gãy ngang, đè lên capo ô tô. Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng nặng, đầu xe dính chặt với cột đèn, đuôi xe mắc vào cổng nhà dân, nhiều mảnh bê tông văng vương vãi.

Lúc này, tài xế được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, không có người đổ xăng, đường vắng nên không gây thương vong.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận thiệt hại để xử lý vụ việc theo quy định.