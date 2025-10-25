Ồ ạt ưu đãi giảm giá, xe máy xăng vẫn bán chậm hơn xe điện

Tác động từ chính sách cùng sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng đang tạo nên những thay đổi trên thị trường xe máy Việt Nam. Không còn tình trạng khan hàng, đội giá như những năm trước đây; xe máy xăng truyền thống giờ đây ồ ạt giảm giá vẫn khó bán. Trong khi đó, xe máy điện với những ưu điểm về tính thân thiện, tiết kiệm chi phí sử dụng lại ngày càng hút khách mua.

Xe máy xăng giảm giá vẫn khó bán

Như Thanh Niên đã phản ánh trong những bài viết trước đây, khoảng 2 - 3 tháng trở lại đây, thị trường xe máy xăng đang cho thấy rõ dấu hiệu chững lại. Nhiều mẫu mã vốn được xem là "hàng hot" trên thị trường như Honda SH, Honda Vision, Yamaha PG-1 không còn tình trạng "khan hàng, đội giá" như trước đây. Không những vậy, nhiều mẫu mã xe máy, xe tay ga của Honda, Yamaha… liên tục được nhà sản xuất, phân phối triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá thông qua nhiều hình thức như giảm tiền mặt, quà tặng… nhằm tạo sức hút với khách hàng.

Nhiều mẫu xe máy, xe tay ga của Honda, Yamaha… liên tục được nhà sản xuất, phân phối ưu đãi, giảm giá Ảnh: B.H

Cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ nhất ở phân khúc xe máy xăng nhập khẩu khi nhiều mẫu mã từ phổ thông đến cao cấp như TVS Callisto, GPX PopZ, GPX Rock, Honda SH Vetro nhập từ Ý… có mức giảm lên đến gần cả chục triệu đồng. Thậm chí, một số cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu còn triển khai chương trình mua xe xăng tặng xe máy điện.

Dù vậy, theo một chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy trên đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM: "Doanh số xe máy xăng đang chậm lại trong vài tháng trở lại đây, số lượng xe máy bán ra vẫn thấp hơn khoảng 30 - 40% so với năm ngoái". Trong khi đó, tư vấn bán hàng của một đại lý Honda tại TP.HCM thừa nhận rằng: "Nhiều mẫu mã xe máy xăng trước đây vốn rất hút khách nhưng giờ lại bán khá chậm, bất chấp phía nhà sản xuất, đại lý vẫn đều đặn triển khai các chương trình ưu đãi".

Thực tế này cũng phản ánh rõ qua doanh số bán xe máy của Honda - thương hiệu dẫn đầu và đang chiếm gần 80% thị phần xe máy tại Việt Nam. Tháng 9 vừa qua, tổng doanh số xe máy Honda bán ra thị trường (chủ yếu xe máy xăng) chỉ đạt 163.787 xe, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ xe máy Honda sụt giảm so với năm ngoái.

Tháng thứ hai liên tiếp, lượng tiêu thụ xe máy Honda sụt giảm so với năm ngoái Ảnh: B.H

Các thương hiệu như Yamaha, SYM, Piaggio… cũng không khá khẩm hơn. Bởi theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 3/2025 tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM chỉ đạt 631.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024.

Xe máy điện hút khách, doanh số tăng trưởng nhanh

Trái với sự chững lại của mảng xe máy xăng, xe điện lại đang tăng trưởng mạnh mẽ những tháng gần đây, nhất là sau khi một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM lên lộ trình, kế hoạch hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy chạy bằng xăng, dầu).

Xu hướng người tiêu dùng dần bỏ xe xăng để chuyển sang sử dụng xe máy điện vốn được đánh giá tiết kiệm chi phí hơn, thân thiện môi trường hơn… đã tạo động lực giúp doanh số xe máy điện tăng trưởng mạnh mẽ.

VinFast với danh mục xe đa dạng, kênh phân phối phủ khắp cả nước cùng chính sách bán hàng linh hoạt… vẫn đang chiếm lĩnh thị trường xe máy điện Ảnh: Chí Tâm

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu mô tô xe máy toàn cầu - Motorcycles Data, trong tháng 9.2025 phân khúc xe điện tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, xe điện hạng mục L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) tăng 89%, trong khi hạng mục L3 tăng 178%. VinFast với danh mục xe đa dạng, mạng lưới bán hàng phủ sóng rộng khắp cùng chính sách bán hàng linh hoạt… vẫn đang chiếm lĩnh thị trường với doanh số tăng 354%. Qua đó, tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe điện về tốc độ tăng trưởng doanh số. Doanh số Yadea cũng tăng trưởng 48,5%, các thương hiệu còn lại như Dibao, Pega cũng ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng.