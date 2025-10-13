Chuyển hướng sang xe điện, người Việt giảm mua xe máy xăng

Tác động từ chính sách cùng sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên thị trường xe máy Việt Nam. Trong khi tốc độ tăng trưởng của nhiều thương hiệu xe máy truyền thống với phần lớn mẫu mã dùng động cơ đốt trong đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí sụt giảm thì mảng xe máy điện vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh số xe máy động cơ xăng sụt giảm trong quý 3/2025

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 3/2025 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) đã bán ra thị trường 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 3/2025 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) đã bán ra thị trường 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Kết quả này nâng tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM sau 3 quý đầu năm 2025 lên mức 1.906.023 xe, tăng 13.150 xe tương đương 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda dù vẫn dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam về doanh số bán hàng nhưng tháng 9 vừa qua cũng chỉ bán được gần 164.000 xe, giảm tới 11,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đa phần các mẫu mã Honda cũng như các thành viên thuộc VAMM phân phối ra thị trường là các dòng xe máy động cơ đốt trong chạy bằng xăng.

Như vậy, theo số liệu từ VAMM trung bình mỗi ngày người Việt mua sắm hơn 7.000 xe máy mới các loại. Con số này còn gia tăng nếu tính cả doanh số bán xe máy điện, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducati… Dù vậy, những đơn vị này không công bố kết quả bán hàng.

Bước chững lại của thị trường xe máy xăng trong quý 3 vừa qua chủ yếu do tác động từ chính sách cũng như xu hướng thay đổi, dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng xe máy tại Việt Nam. Cụ thể, những hoạch định chính sách của các thành phố lớn như Hà Nội về việc hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (chạy bằng xăng, dầu) hoạt động theo từng khu vực nhất định cùng với chính sách ưu đãi, khuyến mãi từ hãng xe điện… Tất cả đang góp phần thúc đẩy người dân dần chuyển dịch từ xe xăng sang mua sắm xe máy điện.

Bước chững lại của thị trường xe máy xăng trong quý 3/2025 chủ yếu do tác động từ chính sách cũng như xu hướng thay đổi, dịch chuyển thị hiếu tiêu dùng Ảnh: B.H

Anh Lê Trọng Vũ, 29 tuổi đang làm việc cho một công ty về thương mại điện tử ở Hà Nội cho biết: "Chiếc xe máy số sử dụng từ hồi sinh viên đã cũ, sau khi bán lại tôi đã đi xem một số mẫu xe mới. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc cộng với việc Hà Nội đã lên lộ trình hạn chế xe máy xăng nên đã quyết định mua một chiếc xe máy điện mới của VinFast. Thời gian đầu sử dụng thấy còn một số bất tiện nhưng khi dần quen lại rất thích. Xét về tính kinh tế, tiết kiệm cũng tốt hơn xe máy xăng".

Trong khi đó, đại diện một cửa hàng phân phối xe máy tại TP.HCM cũng nhận định: "Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng, đang chuyển hướng mạnh sang xe điện vì chi phí vận hành rẻ, không lo giá xăng tăng và ngày càng có nhiều mẫu mã hiện đại, bền bỉ hơn trước".

Xe máy điện đang tăng trưởng nhanh

Trái với sự chững lại của thị trường xe máy truyền thống, xe máy điện đang tăng trưởng với tốc độ khá nhanh. Theo Motorcycles, mảng xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về doanh số. Sau 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc xe máy điện L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) tăng trưởng 89%, trong khi xe máy điện thuộc phân khúc L3 tăng tới 197%.

Mảng xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về doanh số Ảnh: Chí Tâm

Trong đó, doanh số VinFast tính đến hết tháng 8.2025 đã tăng 447%, qua đó tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe máy điện Việt Nam về tốc độ tăng trưởng. Lượng xe Yadea bán ra thị trường cũng tăng 41,5%, trong khi Dibao, Pega và nhiều hãng xe điện khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Hiện tại, cùng với việc phát triển các mẫu mã, sản phẩm mới để mở rộng nhóm khách hàng, nhiều hãng xe máy cũng đang "chạy đua" xây dựng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, xưởng dịch vụ dành riêng cho xe máy điện. Dù hiện tại, xe máy xăng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số, song với tốc độ tăng trưởng gần nhanh của xe điện, nhiều chuyên gia nhận định chỉ trong vài năm tới, xe máy điện có thể vượt doanh số xe xăng ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM.