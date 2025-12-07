Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Chí Tâm
Chí Tâm
07/12/2025 19:43 GMT+7

Nhiều tài xế nghĩ rằng bật đèn khẩn cấp, tấp ô tô dừng sát lề đường để mua đồ, rút tiền... trong thời gian ngắn sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, hành vi này có thể bị phạt theo quy định mới, khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền, trừ điểm GPLX.

Dọc các tuyến đường trung tâm TP.HCM, không khó bắt gặp hình ảnh ô tô thường xuyên đậu sát lề đường, tài xế ra khỏi xe để rút tiền từ trụ ATM, mua đồ trong cửa hàng tiện lợi... Dù nhiều đoạn đường có biển báo "Cấm đỗ xe", một số tài xế vẫn cho rằng việc bật đèn cảnh báo (hazard) và xuống xe mua đồ trong thời gian ngắn sẽ không bị xử phạt.

Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đội CSGT thường xuyên tuần tra, ghi nhận và xử lý các trường hợp dừng xe không đúng nơi quy định

ẢNH: V.P

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đ.M.H ngụ TP.HCM cho biết, bản thân hay tấp xe vào lề đường, bật đèn hazard rồi xuống xe rút tiền khoảng 2 phút là đi ngay. Anh H. cho rằng, việc này không ảnh hưởng nhiều đến ùn tắc giao thông, giúp tiết kiệm thời gian thay vì đi lòng vòng tìm chỗ gửi xe. Trong khi đó, anh Đ.H.A.T ngụ tại phường Hạnh Thông, TP.HCM lại cho rằng: "Xe tôi vẫn nổ máy, tôi chỉ xuống mua nước lọc rồi lên xe đi ngay thì đây là dừng xe chứ không phải đỗ xe".

Tuy nhiên, chính những suy nghĩ mang tính mặc định này đang khiến nhiều tài xế đối diện với nguy cơ bị xử phạt khi luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024) đã chính thức có hiệu lực. 

Hiểu thế nào về "Dừng xe"?

Theo quy định cụ thể tại khoản 1, điều 18 luật TTATGTĐB 2024: "Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác".

Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 2.

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời, tài xế chỉ được rời ghế lái trong điều kiện cho phép theo quy định

ẢNH: C.T

Điều kiện tiên quyết được luật nhấn mạnh là "Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác".

Trong khi đó, định nghĩa "Đỗ xe" được quy định tại khoản 2, điều 18, cùng luật là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Như vậy, hành động rời khỏi ghế lái để đi rút tiền, vào cửa hàng mua đồ hay đi vệ sinh... không thuộc các trường hợp ngoại lệ được phép rời vị trí lái.

Dừng ô tô đi rút tiền, mua đồ... có thể bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 3.

Hành động dừng xe, rời khỏi ghế lái để rút tiền, mua đồ tại khu vực cấm đỗ xe sẽ vi phạm luật

ẢNH: V.P

Ngay tại thời điểm tài xế bước xuống xe và đi làm việc riêng, trạng thái của phương tiện đã chuyển từ "dừng xe" sang "đỗ xe". Nếu vị trí đó có đặt biển báo "Cấm đỗ xe", tài xế đã vi phạm luật, bất chấp việc xe có đang nổ máy hay bật đèn hazard hay không.

Mức phạt với hành vi dừng ô tô rút tiền, mua đồ...

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi đỗ xe trái quy định này sẽ bị xử lý nghiêm.

Căn cứ điểm e, khoản 3, điều 6 Nghị định 168, hành vi đỗ xe nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đặc biệt, tài xế cần lưu ý, nếu việc dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt sẽ tăng lên 4 - 6 triệu đồng (theo điểm k, khoản 5, điều 6). Đồng thời với lỗi này, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (theo điểm a, khoản 16, điều 6).

Ngoài ra, việc lạm dụng đèn khẩn cấp trong tình huống trên cũng không phù hợp. Đèn này chỉ được dùng khi xe gặp sự cố kỹ thuật, tình huống bất khả kháng hoặc thời tiết nguy hiểm, không phải là "bùa hộ mệnh" để hợp thức hóa việc dừng, đỗ xe sai luật.

Để tránh mất tiền oan và bị trừ điểm bằng lái, tài xế cần bỏ thói quen "tiện đâu dừng đó". Khi có nhu cầu rời xe để giải quyết công việc cá nhân, bắt buộc phải tìm nơi được phép đỗ xe hoặc các bãi gửi xe hợp lệ.

