Xe Xe - Giao thông

Nhầm lẫn giữa bó vỉa và vạch sơn khiến nhiều tài xế bị phạt lỗi đỗ xe

Chí Tâm
Chí Tâm
19/11/2025 15:02 GMT+7

Không ít tài xế căn khoảng cách đỗ xe theo vạch sơn thay vì bó vỉa bê tông hoặc mép đường, dẫn đến cản trở giao thông và bị phạt lỗi dừng, đỗ xe không sát lề.

Không ít tài xế khi dừng, đỗ xe vẫn lúng túng trong việc xác định mốc căn chỉnh giữa bó vỉa và vạch sơn trên mặt đường. Sự nhầm lẫn này khiến nhiều người tin rằng chỉ cần đỗ sát vạch là đúng quy định, trong khi khoảng cách thực tế tới lề đường (mép đường) hoặc bó vỉa hè lại vượt quá giới hạn cho phép. Hậu quả là xe có thể lấn vào phần đường lưu thông, gây cản trở phương tiện khác và bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Nhầm lẫn giữa bó vỉa và vạch sơn khiến nhiều tài xế bị phạt lỗi đỗ xe - Ảnh 1.

Tài xế cần căn khoảng cách từ bánh xe gần nhất đến lề đường, bó vỉa hè không quá 25 cm khi dừng, đỗ

ẢNH: C.T

Căn cứ theo khoản 6, điều 18, luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024, người điều khiển ô tô chỉ được dừng, đỗ sát theo lề đường hoặc vỉa hè phía bên phải theo chiều đi; đồng thời bánh xe gần nhất không được cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m (25 cm). Căn cứ theo đó khi đỗ xe trong các tuyến phố, có thể sử dụng bó vỉa hè làm mốc để tính khoảng cách đỗ xe an toàn.

Theo đó, vạch trắng kéo dài sát mép đường được nhiều người xem như đường biên để căn khi đỗ xe là vạch 3.1, theo QCVN 41:2019/BGTVT. Vạch này chỉ có chức năng xác định ranh giới giữa phần đường dành cho xe cơ giới, phần lề đường hoặc vỉa hè. Do đó, vạch không phải là mốc để đo khoảng cách khi dừng, đỗ xe.

Trong quá trình thi công, mép ngoài của vạch 3.1 thường được đặt cách mép bó vỉa hoặc mép đường trong khoảng 15 - 30 cm. Khoảng cách này phụ thuộc vào điều kiện mặt đường, thiết kế đô thị và yêu cầu kỹ thuật của từng tuyến phố. Khi khoảng cách so với bó vỉa ở mức 30 cm, việc đỗ xe sát vạch sẽ khiến bánh xe gần nhất cách bó vỉa quá giới hạn cho phép.

Nhầm lẫn giữa bó vỉa và vạch sơn khiến nhiều tài xế bị phạt lỗi đỗ xe - Ảnh 2.

Dừng, đỗ xe không sát lề đường có thể bị phạt đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168

ẢNH: B.H

Bó vỉa và lề đường là những kết cấu cố định, được xem là chuẩn pháp lý để xác định khoảng cách. Các quy định về vạch sơn chỉ phục vụ mục đích tổ chức giao thông như phân chia làn đường hoặc xác định ranh giới kỹ thuật giữa các phần đường. 

Như vậy, có thể hiểu bó vỉa và vạch sơn 3.1 có chức năng khác nhau, không thể thay thế cho nhau. Khi tài xế dừng, đỗ xe sát vạch sơn có thể sẽ khiến bánh xe gần nhất cách bó vỉa hè, mép đường quá 25 cm, vi phạm lỗi dừng, đỗ xe không sát lề đường.

Trong trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe không sát lề đường, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Cụ thể ở điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, lỗi này bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với trường hợp dừng xe không sát lề đường theo quy định, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng, căn cứ tại điểm đ, khoản 2, điều 6, Nghị định 168. Hai lỗi trên đều không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Để tránh bị xử phạt không đáng có, tài xế cần ghi nhớ giới hạn 25 cm giữa bánh xe gần nhất và bó vỉa hè hoặc lề đường. Khi đỗ xe, đặc biệt ở những khu vực đông đúc, nên sử dụng gương chiếu hậu bên phải để kiểm tra và căn chỉnh. Việc hiểu đúng quy định góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tránh cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Xem thêm bình luận