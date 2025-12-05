Cách thử độ bền ô tô cực 'dị' của các hãng xe Trung Quốc

Euro NCAP hay Asean NCAP đều là những thước đo uy tín, đánh giá mức độ an toàn của một mẫu ô tô trước khi bán ra thị trường. Đây là quy trình thử nghiệm khoa học, thực hiện trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt với các bài va chạm trực diện, va chạm từ hai bên... để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách. Hầu hết các hãng xe đều coi số sao đạt được từ các tổ chức này để chứng minh chất lượng, nhằm thuyết phục khách hàng.

NCAP là chương trình đánh giá độ bền ô tô được nhiều hãng xe trên thế giới thử nghiệm ẢNH: NCAP

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô chọn lối đi riêng, táo bạo hơn. Không thỏa mãn với những con số khô khan trên giấy tờ, họ tạo ra những kịch bản thử nghiệm độ bền độc lạ, mô phỏng tai nạn thảm khốc ngoài đời thực. Những màn "tra tấn" xe đánh mạnh vào thị giác, nhằm mục đích chứng minh độ bền sản phẩm một cách trực quan.

YangWang U8L: Thử thách bị cây đè

Mới đây nhất, thương hiệu xe sang YangWang (thuộc tập đoàn BYD) đã gây xôn xao cộng đồng mạng với bài kiểm tra độ cứng khung vỏ cho mẫu SUV địa hình YangWang U8L. Thay vì sử dụng máy ép thủy lực trong phòng thí nghiệm để đo lực nén trần xe, hãng này quyết định mô phỏng một tai nạn thường gặp trong mùa mưa bão. Đó là tình huống một thân cây lớn bất ngờ gãy đổ và đập trực tiếp vào sườn xe.

SUV địa hình YangWang U8L thử nghiệm độ bền bằng cách để cây cọ lớn ngã đè vào thân xe ẢNH: YANGWANG

Để thực hiện bài test này, đội ngũ kỹ thuật đã dựng cây cọ lớn thẳng đứng ngay sát vị trí đỗ của chiếc xe. Sau đó tác động để cây đổ tự do vào vị trí cột A, cột B của xe. Thử nghiệm này thực hiện 3 lần với 3 vị trí khác nhau, tạo ra lực xung kích lên tới 50.400 Nm, tương đương sức nặng vật thể 5 tấn đè lên xe.

Kết thúc màn thử nghiệm, khung nóc xe vẫn không bị biến dạng quá nhiều. Kính lái và kính chắn gió không bị vỡ, đặc biệt cửa xe vẫn có thể mở sau cú va chạm, đảm bảo người ngồi trong xe có thể thoát ra ngoài.

Zeekr 009: Bị xe trộn bê tông đè ngang

Không thua kém BYD, thương hiệu Zeekr (thuộc Geely) cũng chọn cách gây sốc để chứng minh độ cứng của mẫu MPV hạng sang 009. Trong suy nghĩ nhiều người, xe MPV có cấu trúc khung vỏ yếu hơn SUV do đặc thù khoang cabin dài, rộng, cửa trượt lớn làm giảm độ cứng của thân xe. Nhằm xóa bỏ định kiến này, Zeekr "dàn cảnh" một chiếc xe bồn trộn bê tông đè lên ô tô con để chứng minh độ bền.

Zeekr 009 trong bài thử nghiệm bị xe trộn bê tông lật, đè lên khung thân xe ẢNH: ZEEKR

Theo đó, chiếc xe trộn bê tông đi trên đoạn đường nghiêng và lật chậm rãi, đè toàn bộ phần bồn quay chứa bê tông lên trần xe Zeekr 009. Đây là thử thách hiếm có mẫu xe thương mại nào dám thực hiện, bởi áp lực dồn xuống phần khung xe tương đối lớn.

Tuy nhiên, chiếc Zeekr 009 đã trụ vững một cách ngoạn mục. Phần khung xe chỉ bị móp nhẹ, trong khi trụ A, B và C không biến dạng nhiều. Không gian bên trong xe vẫn nguyên vẹn, đầu của ma-nơ-canh thử nghiệm không bị trần xe chèn ép. Ấn tượng hơn, sau thử nghiệm, cửa trượt điện phía sau vẫn hoạt động bình thường.

Exlantix ET: Rơi tự do từ độ cao tương đương tòa nhà 10 tầng

Để chứng minh cho sự an toàn của hệ thống khung gầm, đặc biệt là bộ pin trước những cú va chạm mạnh, Chery quyết định thả rơi chiếc xe điện Exlantix ET từ độ cao 32 m, tương đương tòa nhà 10 tầng.

Exlantix ET bị thả tự do từ độ cao 32 m, phần đầu nát vụn nhưng bộ pin vẫn nguyên vẹn ẢNH: RUSCAR

Tại độ cao này, chiếc xe được thả rơi tự do xuống mặt đất là nền thép cứng với phần mũi xe tiếp đất trước. Cú va chạm khiến toàn bộ phần đầu xe nát vụn, các chi tiết nhựa và kim loại văng tung tóe. Tuy nhiên, điều này cho thấy vùng hấp thụ xung lực nhằm triệt tiêu lực va chạm hoạt động hiệu quả.

Chi tiết đắt giá của màn thử nghiệm này nằm ở sự an toàn của hệ thống điện. Sau cú va chạm, khối pin đặt dưới gầm xe vẫn an toàn, không hề có dấu hiệu bốc khói, cháy nổ hay rò rỉ dung dịch điện phân - nỗi sợ lớn nhất của người dùng xe điện. Bên cạnh đó, tay nắm cửa dạng ẩn vẫn tự động đẩy ra để đội cứu hộ có thể mở cửa tiếp cận người bên trong.