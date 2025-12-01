BYD triệu hồi gần 89.000 xe hybrid dính lỗi pin

BYD vừa phát đi thông báo sẽ triệu hồi gần 89.000 xe hybrid cắm sạc (Plug-in hybrid) sau khi cơ quan quản lý phát hiện nguy cơ mất an toàn liên quan đến cụm pin. Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất của hãng xe này trong năm 2025, trong bối cảnh hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc đang đối mặt nhiều sức ép về doanh số và uy tín thương hiệu.

Cụ thể, theo thông tin từ Cơ quan Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), đợt triệu hồi mới nhất ảnh hưởng tới tổng cộng 88.981 xe ô tô, thuộc dòng BYD Qin Plus DM-I (plug-in hybrid - PHEV). Tất cả các xe này đều sản xuất từ tháng 1.2021 đến 9.2023.

Nguyên nhân được xác định do sự "không đồng nhất" trong các mô-đun pin, có thể khiến công suất pin suy giảm, làm xe mất hiệu quả vận hành hoặc không thể chuyển sang chế độ chạy thuần điện. Lỗi pin cũng có khả năng khiến hệ thống quản lý năng lượng hoạt động không ổn định, tăng nguy cơ hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

Theo Reuters và Energy News, vấn đề được phát hiện sau quá trình đánh giá kỹ thuật kéo dài của BYD và cơ quan quản lý, cho thấy một số lô pin thuộc chuỗi cung ứng của hãng có sai lệch trong khâu sản xuất. Dù chưa ghi nhận trường hợp tai nạn liên quan đến sự cố, SAMR cho rằng việc triệu hồi là cần thiết để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho hàng chục nghìn phương tiện đang lưu thông.

BYD cho biết, hãng sẽ tiến hành cập nhật phần mềm chẩn đoán từ xa nhằm sàng lọc các xe có cụm pin bất thường. Với những trường hợp được xác định có nguy cơ, khách hàng sẽ được thay thế toàn bộ bộ pin miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền. Đây là quy trình "kiểm tra - sàng lọc - thay thế chủ động", nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, giảm phiền toái cho người dùng. Tuy nhiên, với số lượng xe lớn và phạm vi trải dài trên toàn Trung Quốc, quá trình khắc phục được dự báo sẽ mất nhiều tháng.

Đây không phải là lần đầu BYD đối mặt với vấn đề liên quan đến pin trong năm nay. Tháng 10 vừa qua, hãng từng phải triệu hồi hơn 115.000 xe (gồm hai dòng Tang và Yuan Pro), do nguy cơ mất an toàn khả dĩ từ vỏ bọc pin và thiết kế khoang đặt pin.

Giới phân tích nhận định, đợt triệu hồi gần 89.000 xe có thể tạo ra tác động đáng kể với BYD trong ngắn hạn. Không chỉ gây tốn kém chi phí thay pin và dịch vụ hậu mãi, sự cố còn diễn ra đúng lúc hãng đang chịu áp lực doanh số. Theo dữ liệu thị trường trích dẫn từ Energy News, doanh số tháng 10 của BYD giảm khoảng 12% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận quý 3/2025 giảm hơn 30%. Đây là mức sụt giảm hiếm thấy đối với một thương hiệu từng tăng trưởng liên tục trong ba năm qua.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh xe điện toàn cầu ngày càng gay gắt, các sự cố về pin, yếu tố trọng tâm quyết định hiệu năng, độ an toàn và tuổi thọ xe có thể gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của BYD. Đặc biệt, các mẫu hybrid DM-i là dòng xe chủ lực giúp BYD thống trị thị trường nội địa trong những năm gần đây.

Dù vậy, ở góc độ tích cực, BYD đã phản hồi tương đối nhanh và minh bạch về sự cố lần này. Việc chủ động hỗ trợ khách hàng và cam kết thay pin miễn phí được xem là bước đi cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực. Một số chuyên gia nhận định, với quy mô thị trường lớn cùng hệ thống sản xuất đã hoàn thiện, BYD vẫn đủ khả năng xử lý sự cố mà không gây gián đoạn lớn đến chuỗi cung ứng.