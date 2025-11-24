BYD lý giải việc loại bỏ màn hình giải trí xoay 90 độ trên ô tô

Bên cạnh kiểu dáng hiện đại, thời trang cùng hàng loạt công nghệ mới… màn hình giải trí cỡ lớn có thể xoay 90 độ được xem là một trong những trang bị đặc trưng giúp các mẫu ô tô BYD tạo ấn tượng với khách hàng. Không chỉ tích hợp nhiều ứng dụng, tính năng điều khiển… màn hình giải trí trên xe BYD giúp người dùng có thể tùy chỉnh với khả năng xoay 90 độ để bố trí theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Tuy nhiên, mới đây hãng ô tô điện Trung Quốc khiến không ít người bất ngờ khi thông báo sẽ loại bỏ màn hình giải trí cỡ lớn có thể xoay 90 độ trên các mẫu xe BYD, trong đó BYD Atto 2 đời mới là một trong những mẫu xe tiên phong.

Giới chuyên môn cho rằng, thực tế màn hình giải trí cỡ lớn có thể xoay 90 độ chủ yếu chỉ là chiêu trò quảng cáo, nhưng phải thừa nhận rằng trang bị này đã giúp các mẫu ô tô của thương hiệu này nổi bật, hút khách hơn so với đối thủ.

Màn hình giải trí cỡ lớn có thể xoay 90 độ được xem là một trong những trang bị đặc trưng giúp mẫu xe BYD tạo ấn tượng với khách hàng Ảnh: B.H

Đáng chú ý, các cuộc khảo sát của BYD cho thấy hầu hết khách hàng mua, sử dụng ô tô BYD đều thích màn hình giải trí cỡ lớn có thể xoay 90 độ nhưng BYD vẫn quyết định sẽ dừng cung cấp tính năng này. Bởi theo đại diện BYD, mặc dù khách hàng dùng xe BYD thích màn hình xoay nhưng nó lại hạn chế một số ứng dụng, đặc biệt là Apple CarPlay, Android Auto. Lãnh đạo của hãng xe Trung Quốc cũng hé lộ kế hoạch ngừng cung cấp tính năng xoay màn hình giải trí 90 độ trên các mẫu xe của hãng, trong đó BYD Atto 2 sẽ là mẫu xe tiên phong sau đó mở rộng sang các mẫu mã khác.

Liên quan đến vấn đề này, bà Stella Li - Phó chủ tịch BYD cho biết: "Chúng tôi đang bắt đầu tham gia vào rất nhiều ứng dụng, Atto 2 sẽ là mẫu xe đầu tiên ngừng cung cấp tính năng xoay màn hình giải trí 90 độ. Khách hàng thích kiểu thiết kế màn hình xoay nhưng tính năng này lại hạn chế ứng dụng của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thấy phản hồi từ thị trường. Mọi người thích màn hình xoay, nhưng mức độ sử dụng rất thấp".

Mặc dù người dùng xe BYD thích màn hình xoay nhưng nó hạn chế một số ứng dụng, đặc biệt là Apple CarPlay, Android Auto Ảnh: B.H

Theo BYD, màn hình thông tin giải trí trên ô tô dễ sử dụng hơn ở chế độ dọc khi xe đứng yên, đồng thời cũng tốt hơn cho việc điều hướng, dẫn đường. Dù vậy, trải nghiệm thực tế cho thấy việc điều khiển các chức năng trên màn hình ở chế độ ngang lại dễ dàng, thuận tiện hơn, có lẽ vì đây là các bố trí màn hình trên đại đa số các mẫu ô tô hiện đại. Đặc biệt, tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto chỉ hoạt động ở chế độ màn hình ngang.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông mới đây, bà Stella Li hé lộ thông tin BYD có kế hoạch tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ như Apple và Google. Việc khóa tùy chỉnh hướng hiển thị màn hình sẽ giúp triển khai thêm nhiều ứng dụng mới, đồng thời màn hình cũng hoạt động mượt mà hơn.

Việc khóa tùy chỉnh hướng hiển thị màn hình sẽ giúp triển khai thêm nhiều ứng dụng mới, đồng thời màn hình cũng hoạt động mượt mà hơn Ảnh: B.H

BYD cũng đang đẩy mạnh tham vọng mở rộng hoạt động bán hàng, dịch vụ ra toàn cầu, trong đó châu Âu được xem là một trong những thị trường trọng điểm sẽ được hãng xe Trung Quốc đầu tư mạnh từ năm 2026. Mới đây, giám đốc điều hành BYD khu vực châu Âu đã công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng với khoảng 1.000 cửa hàng phân phối, tăng gấp đôi so với trước đây.

