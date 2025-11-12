MPV hybrid BYD M9 giá từ 1,99 tỉ tại Việt Nam, có gì cạnh tranh KIA Carnival?

Sau nhiều đồn đoán, BYD Việt Nam mới đây chính thức trình làng mẫu MPV cỡ lớn M9. Đáng chú ý, đây là mẫu xe thứ 9 trong danh mục sản phẩm của thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam và là mẫu xe thứ 2 thuộc nhóm MPV, sau BYD M6.

Tại Việt Nam, M9 được phân phối hai phiên bản Advanced và Premium, giá niêm yết từ 1,999 - 2,388 tỉ đồng. Với mức giá này, M9 cạnh tranh với nhóm MPV cùng kích cỡ như KIA Carnival (giá 1,299 - 1,849 tỉ đồng), Peugeot Traveller (giá 1,499 - 2,089 tỉ đồng), Volkswagen Viloran (giá 2,088 - 2,288 tỉ đồng) và "đồng hương" GAC M8 (giá 1,699 - 2,199 tỉ đồng).

BYD M9 sẽ là mẫu xe thứ 9 trong dải sản phẩm của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam ẢNH: BYD

Dễ nhận thấy giá bán của M9 cao hơn khá nhiều so với các đối thủ. Điều này phần nào khiến mẫu MPV của BYD gặp bất lợi trong cạnh tranh, nhất là trước KIA Carnival và Volkswagen Viloran - hai mẫu xe đang có doanh số tốt nhất phân khúc. Carnival đã là lựa chọn quen thuộc trong nhóm MPV cỡ trung từ thế hệ có tên gọi Sedona, còn Viloran nổi bật nhờ thương hiệu châu Âu, vận hành êm ái trong khi giá không quá cao.

Mặc dù vậy, BYD M9 bù lại ghi điểm ở khả năng vận hành với hệ thống truyền động PHEV, áp dụng công nghệ độc quyền DM-i Super Hybrid; kết hợp động cơ xăng dung tích 1.5 lít tăng áp và mô-tơ điện. Theo công bố của hãng, động cơ xăng có công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm; trong khi mô-tơ điện sản sinh 268 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/giờ.

Cả 2 phiên bản M9 đều được trang bị pin Blade đặc trưng với quãng đường di chuyển thuần điện lần lượt đạt 95 km và 170 km, theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, tổng phạm vi di chuyển của xe đạt khoảng 1.000 km, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ ở mức 5,6 lít/100 km. Nếu sử dụng trụ sạc nhanh, chỉ mất chưa tới 60 phút bộ pin có thể sạc từ 15% - 100%.

Bên cạnh kiểu dáng sang trọng, BYD M9 trang bị hàng loạt tính năng, công nghệ trong khoang nội thất ẢNH: BYD

Về kiểu dáng, BYD M9 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.145 x 1.970 x 1.805 (mm), chiều dài cơ sở 3.045 mm. So với các đối thủ, kích thước của M9 kém hơn ở chiều dài tổng thể và trục cơ sở. So với GAC M8, mẫu xe của BYD nhỉnh hơn ở chiều rộng.

Ngoại thất xe lấy cảm hứng từ hình tượng rồng, thể hiện qua lưới tản nhiệt dạng vảy rồng, kết hợp ốp crôm gợi nhớ đến mẫu sedan BYD Han. Thân xe nổi bật với các đường gân nổi chạy dọc liền mạch, tạo cảm giác chuyển động dù xe đang đứng yên. Cửa trượt điện được thiết kế phẳng với thân, tăng tính tiện dụng và giữ được sự liền lạc về hình khối. Phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình 3D giúp phần đuôi xe thêm phần nhận diện.

Khoang nội thất BYD M9 sử dụng chất liệu da và kim loại làm chủ đạo. Trung tâm táp-lô trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch hỗ trợ điều khiển giọng nói tiếng Việt, đi kèm hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và ion âm. Hàng ghế giữa dạng thương gia có chức năng massage, làm mát, đỡ chân, bàn gập và tủ lạnh mini. Toàn bộ ghế trong xe đều điều chỉnh điện, tích hợp nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn được trang bị bệ tỳ tay lớn, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất.

BYD M9 là mẫu MPV cỡ lớn đầu tiên trang bị hệ thống truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) tại Việt Nam ẢNH: BYD

Về an toàn, BYD M9 được trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và phanh ABS, EBD tiêu chuẩn. Xe trang bị gói an toàn cao cấp ADAS với các tính năng hiện đại như phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông…

Nhìn chung, sự xuất hiện của BYD M9 cho thấy BYD đang từng bước phủ kín các phân khúc ăn khách tại Việt Nam, từ xe đô thị đến MPV cỡ lớn. Tuy mức giá chưa phải lợi thế, mẫu xe này vẫn tạo khác biệt nhờ công nghệ hybrid cắm sạc đầu tiên trong phân khúc, khả năng vận hành tiết kiệm và nhiều trang bị hiện đại. Trong bối cảnh thị trường xe điện hóa đang phát triển, BYD M9 được xem là lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần một chiếc MPV rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và an toàn.