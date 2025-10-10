KIA Carnival 2025 thêm bản 'xe chủ tịch' 4 chỗ ngồi, có vách ngăn với khoang lái

Sau khi trình làng
thị trường Việt phiên bản nâng cấp giữa đời (facelift) của dòng xe gia đình cỡ lớn - KIA Carnival hồi tháng 1.2025, Trường Hải (THACO AUTO) mới đây tiếp tục "nhá hàng" phiên bản cải tiến, dành riêng cho biến thể "xe chủ tịch" - KIA Carnival Thacoyoyal.
Thực tế, đây là biến thể
MPV siêu sang được THACO AUTO phát triển độc lập và lắp ráp riêng tại Việt Nam, mở bán lần đầu vào năm 2023. Xe hướng đến nhóm khách hàng “chịu chi”, mong muốn tìm kiếm một chiếc xe cao cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn riêng. Ngoài ra, biến thể này khác hoàn toàn các biến thể cao cấp Carnival Hi-Limousine mà KIA đang bán ra ở thị trường Hàn Quốc
Theo thông tin từ một số nhân viên của
THACO AUTO, KIA Carnival Thacoyoyal biến thể "xe chủ tịch" mới được phát triển từ phiên bản Carnival HEV. Trước đây, biến thế này dựa trên phiên bản Carnival 2.2D Signature cao cấp. Do đó, bên cạnh những thay đổi về thiết kế, trang bị vận hành trên bản nâng cấp này cũng hoàn toàn khác biệt
Cụ thể, thay vì động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp (công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm), Carnival Thacoyoyal mới sẽ chuyển sang hệ truyền động hybrid tương ứng trên bản
Carnival HEV. Theo đó, hệ thống này bao gồm khối động cơ lai, kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream tăng áp, dung tích 1.6 lít cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm; và một động cơ điện tích hợp pin lithium-ion Polymer (dung lượng 1.49 kWh), có công suất tối đa 72 mã lực, mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Hệ thống này giúp xe đạt công suất tối đa lên đến 242 mã lực
Về kiểu dáng, nhìn chung ngoại thất của
KIA Carnival Thacoyoyal nâng cấp cũng gần như tương đồng với bản Carnival HEV mới. Kể cả bộ mâm 19 inch thể thao, được thiết kế với kiểu dáng hình học 3D đậm chất SUV
Các chi tiết nhận diện riêng vẫn có logo đặc biệt với hình chữ T cách điệu và vương miện trong hình oval. Cùng với đó là các tem chữ Thacoroyal nổi, đính ở nằm hai bên dè trước và sau đuôi xe
Nội thất trên KIA Carnival Thacoyoyal nhìn chung vẫn kế thừa bản Carnival HEV nếu bước vào khu vực ca-bin lái phía trước. Xe vẫn có màn hình cong Panoramic kết hợp cụm đồng hồ tốc độ dạng Full-LCD 12.3 inch và màn hình giải trí đa thông tin AVN 12.3 inch full HD; kết nối
Apple Carplay và Android Auto không dây; có thể cài đặt và điều khiển các chức năng hệ thống trên xe thông qua màn hình cảm ứng AVN
Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khu vực "ghế chủ tịch". Phiên bản cao cấp nhất chỉ trang bị 4 chỗ ngồi, trong đó khoang sau tách biệt hoàn toàn với khoang lái bằng một vách ngăn và chỉ bố trí 2 ghế ngồi thiết kế dạng thương gia, bọc da cao cấp
Đáng chú ý, tại hai ghế ngồi đều bố trí thêm bàn ăn hoặc làm việc riêng. Ở giữa bố trí màn hình cảm ứng nhỏ tùy chỉnh các tính năng tiện ích như hệ thống đèn ambient light, điều hoà, rèm cửa... cùng với đó là một tủ lạnh nhỏ
Bệ tì tay hai bên hông xe tích hợp hai vị trí
sạc điện thoại không dây, hộc để ly và các nút bấm chỉnh chế độ ghế, tính năng ghế
Khu vực sàn xe thiết kế phẳng rộng rãi và được ốp gỗ cao cấp
Vách ngăn giữa khoang lái và "khoang chủ tịch" bố trí một Smart TV 32 inch. Đặc biệt, TV này có thể điều chỉnh hạ xuống để "chủ tịch" có thể quan sát khoang lái phía trước thông qua một lớp kính một chiều (người trên khoang lái không thể nhìn thấy phía sau). Ngoài ra, "khoang chủ tịch" cũng tích hợp nút bấm gọi để kết nối với
tài xế phía trước
Với việc khoang sau chỉ bố trí 2 ghế ngồi, không gian để hành lý phía sau cũng cực kỳ rộng rãi. Các thông số thể tích chưa được công bố, tuy nhiên khu vực này có thể chứa nhiều vali và kể cả các vật dụng như gậy đánh golf,…
Hiện tại, giá bán của KIA Carnival Thacoroyal chưa được tiết lộ. Ở bản tiền nhiệm, dòng "
xe chủ tịch" này có giá lên đến 2,679 tỉ đồng. Do đó, không loại trừ khả năng phiên bản nâng cấp mở bán trong thời gian tới cũng niêm yết không rẻ. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi Carnival Thacoroyal bản cao cấp không dành cho số đông mà chỉ hướng tới đối tượng khách hàng dư dả tài chính và có nhu cầu riêng
Đáng chú ý, ngoài bản 4 chỗ, Carnival Thacoroyal cũng có thêm tùy chọn 7 chỗ. Bản này bố trí hàng ghế thứ hai kiểu ghế độc lập, bọc da cao cấp, chỉnh điện đa hướng, tích hợp thêm ngả lưng, tính năng làm mát, bệ đỡ chân và hệ thống sạc không dây. Ngoài ra, xe trang bị thêm màn hình trần giải trí kích thước 21,5 inch cho các hàng ghế sau
