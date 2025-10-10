KIA Carnival 2025 thêm bản 'xe chủ tịch' 4 chỗ ngồi, có vách ngăn với khoang lái

Hiện tại, giá bán của KIA Carnival Thacoroyal chưa được tiết lộ. Ở bản tiền nhiệm, dòng "xe chủ tịch" này có giá lên đến 2,679 tỉ đồng. Do đó, không loại trừ khả năng phiên bản nâng cấp mở bán trong thời gian tới cũng niêm yết không rẻ. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi Carnival Thacoroyal bản cao cấp không dành cho số đông mà chỉ hướng tới đối tượng khách hàng dư dả tài chính và có nhu cầu riêng