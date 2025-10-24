Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe bán tải mới của BYD lộ diện

Hoàng Cường
24/10/2025 15:13 GMT+7

Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế tại Liên minh châu Âu (EU) cùng một số hình ảnh được ghi lại mới đây đã phần nào hé lộ thiết kế của dòng xe bán tải hoàn toàn mới của BYD sẽ được phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới trong thời gian tới.

Những năm gần đây, hãng xe Trung Quốc - BYD đang nổi lên như một thế lực mới trong ngành ô tô, đặc biệt ở phân khúc ô tô điện và xe hybrid cắm sạc - Plug-in hybrid (PHEV). Không chỉ mạnh về sản xuất cũng như liên tục dẫn đầu doanh số bán xe năng lượng mới tại Trung Quốc, BYD còn mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Bên cạnh những mẫu ô tô du lịch dưới 9 chỗ, BYD đang âm thầm "tăng lực" vào phân khúc xe bán tải sử dụng năng lượng mới. Sau mẫu BYD Shark 6 đã được phân phối tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới, mới đây hãng xe Trung Quốc vừa để lộ thông tin, hình ảnh về một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới.

Xe bán tải mới của BYD lộ diện tại thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 1.

BYD vừa để lộ thông tin, hình ảnh về một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới

Ảnh: Car News China

Thông tin chi tiết chưa được BYD công bố, tuy nhiên tài liệu xin cấp bằng sáng chế tại Liên minh Châu Âu (EU) của BYD đã hé lộ phần nào kiểu dáng của mẫu xe bán tải mới này. Cụ thể, hôm 23.10 Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) vừa chia sẻ thông tin hồ sơ xin cấp bằng sáng chế được BYD đăng ký cho một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới của hãng.

Những hình ảnh được hé lộ cho thấy, mẫu bán tải mới của BYD có thiết kế nhỏ gọn hơn dòng Shark 6 trước đây, đồng thời sử dụng kết cấu thân liền khối. Nhiều khả năng đây là phiên bản xe bán tải được phát triển từ mẫu crossover - BYD Song Plus ra mắt lần đầu vào năm 2020. Hai mẫu xe này có phần đầu xe, chắn bùn và cửa xe tương tự nhau. Cách làm này tương như như cách Hyundai tạo ra Hyundai Santa Cruz (dựa trên Hyundai Tucson) hay Farizon FX (dựa trên nền tảng Geely Azcarra).

Xe bán tải mới của BYD lộ diện tại thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 2.
Xe bán tải mới của BYD lộ diện tại thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 3.
Xe bán tải mới của BYD lộ diện tại thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 4.

Xe bán tải mới của BYD có thiết kế nhỏ gọn hơn dòng Shark 6 trước đây, đồng thời sử dụng kết cấu thân liền khối

Ảnh: Car News China

Xe bán tải mới của BYD sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynasty, thuộc dòng BYD Shark Series, định vị ở phân khúc thấp hơn so với Shark 6. Trước đó, vào tháng 5 năm nay, trong quá trình vận chuyển trên xe tải chuyên dụng, một số hình ảnh thực tế về mẫu xe bán tải này đã được cánh săn ảnh ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhưng hình ảnh này cho thấy chân thực hơn về thiết kế chiếc bán tải mới của BYD với hai cụm đèn pha lớn, nối liền cụm lưới tản nhiệt, đèn hậu thẳng đứng kết nối với nhau bằng một dải đèn LED mỏng vắt ngang nắp thùng xe. Các trang bị bên ngoài còn có mâm đúc hợp kim tạo dáng cứng cáp, thanh giá nóc và camera lùi…

Xe bán tải mới của BYD lộ diện tại thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 5.

Hình ảnh thực tế xe bán tải mới của BYD được ghi lại hồi tháng 5.2025

Ảnh: Car News China

BYD hiện chưa công bố thông tin về hệ truyền động của mẫu xe bán tải mới này. Tuy nhiên, tại Trung Quốc nhiều đồn đoán cho rằng mẫu xe này sẽ sử dụng hệ thống hybrid cắm sạc dựa trên nền tảng Dual Mode Off-road (DMO) của BYD, tương tự như xe bán tải Shark 6. Tuy nhiên, cũng không loại trừ có khả năng mẫu xe này sẽ được trang bị hệ truyền động DM-i như BYD Sealion 6 hay Seal 5 tại Việt Nam.

