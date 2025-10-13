Xe bán tải: Ford Ranger lấy lại nhịp tăng trưởng, Mitsubishi Triton vượt Toyota Hilux

Tương tự bức tranh chung của thị trường ô tô Việt Nam, sức mua bất ngờ có dấu hiệu hồi phục trong giai đoạn vốn được cho là khó khăn, góp phần tạo động lực giúp phân khúc xe bán tải tìm lại nhịp tăng trưởng. Ford Ranger tăng tốc trở lại để tiếp tục "làm chủ" cuộc đua doanh số, trong khi đó Mitsubishi Triton sau hai tháng liên tiếp bám đuổi Toyota Hilux đã vượt mặt đối thủ đồng hương.

Những tưởng phân khúc khúc xe bán tải tại Việt Nam phải tiếp tục "lao dốc" về doanh số trong tháng bán hàng với phần lớn thời gian trùng với tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu), thì bất ngờ các mẫu xe định vị ở phân khúc này tìm lại sức hút nhờ nỗ lực của nhà sản xuất, phân phối.

Tháng 9.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.531 xe, tăng 411 xe tương đương 16,2% so với tháng 8.2025 Ảnh: Ford

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.531 xe, tăng 411 xe tương đương 16,2% so với tháng 8.2025. Nếu so với tháng 9.2024, doanh số bán xe bán tải trong tháng vừa qua cũng tăng trưởng khoảng 14%. Như vậy, ngay sau khi chững lại trong tháng 8, doanh số xe bán tải lập tức "tăng tốc" trở lại. Đáng chú ý, kết quả này lại diễn ra trong bối cảnh được nhận định là khó khăn của thị trường ô tô Việt Nam khi 3 tuần bán xe đầu tiên của tháng 9.2025 trùng với tháng 7 âm lịch.

Dù vậy, nhu cầu thực tế của khách hàng Việt Nam với xe bán tải cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn đến từ phía các nhà sản xuất phân phối đã góp phần thúc đẩy doanh số dòng xe này tăng trưởng trở lại ngay trong tháng 9.2025.



Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302 Tháng 8.2025 2120 Tháng 9.2025 2531

Trước đó, sau khi toàn bộ các mẫu mã đều sụt giảm doanh số, hầu hết các nhà sản xuất tham gia phân khúc xe bán tải như Ford, Mitsubishi, Isuzu… đều lập tức triển khai các chương trình ưu đãi cho dòng xe này. Trong đó, Ford Ranger, Mitsubishi Triton giảm giá hàng chục triệu đồng theo hình thức hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ. "Chính hiệu ứng từ các chương trình ưu đãi, giảm giá của nhà sản xuất kết hợp với đại lý đã góp phần tăng sức hút cho dòng xe bán tải. Ngoài ra, phải thừa nhận dòng này với thiết kế đặc thù, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng vẫn luôn có nhóm khách hàng riêng bất chấp thị trường biến động", trưởng bộ phận bán hàng một đại lý Ford khu vực TP.HCM chia sẻ.

Ford Ranger dẫn đầu, Mitsubishi Triton vượt Toyota Hilux

Không còn đồng loạt "hãm phanh" như tháng liền trước đó. Trong tháng 9 vừa qua, doanh số của nhiều mẫu mã xe bán tải tại Việt Nam đã tăng trưởng trở lại. Trong đó, Ford Ranger tăng tốc trở lại để tiếp tục "làm chủ" cuộc đua tranh doanh số. Mẫu xe Mỹ đạt doanh số gần 1.700 xe bán ra, tăng 172 xe so với tháng trước đó. Kết quả này không chỉ giúp Ford Ranger duy trì vững chắc vị thế dẫn đầu mà còn nới rộng cách biệt doanh số so với các đối thủ cùng phân khúc.

Mitsubishi Triton đã vượt mặt xe bán tải của Toyota để lấy lại vị trí thứ hai Ảnh: B.H

Vị trí thứ hai đã có sự đổi ngôi giữa các mẫu xe Nhật Bản. Cụ thể, sau hai tháng liên tiếp luôn trong thế bám đuổi Toyota Hilux, tháng 9 vừa qua với 484 xe bán ra, tăng 242 xe so với tháng trước đó, Mitsubishi Triton đã vượt mặt mẫu bán tải của Toyota để lấy lại vị trí thứ hai. Toyota Hilux vẫn đạt mức doanh số trên 300 xe, tuy nhiên so với tháng 8.2025 đã giảm 19 xe.

Trong bối cảnh Nissan Navara không được nhà sản xuất công bố doanh số, Isuzu D-Max tiếp tục xếp cuối bảng dù lượng xe bán ra đạt 53 xe, tăng 16 xe so với tháng trước đó.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 9.2025 Nguồn: VAMA

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 18.282 xe 15.751 xe, tăng 3.196 xe tương đương 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger bán chạy nhất với tổng cộng 12.577 xe đã giao đến tay khách hàng. Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều đã bán được hơn 2.500 xe. Trong khi doanh số cộng dồn của Isuzu D-Max chưa tới 400 xe.