Xe bán tải đứt mạch tăng trưởng, Ford Ranger vẫn chiếm hơn 70% thị phần

Sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đã quay đầu sụt giảm trong tháng 8.2025. Không có bất cứ mẫu mã nào thuộc phân khúc này đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số so với tháng trước đó. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi khi các mẫu mã bán tải thương hiệu Nhật Bản áp đảo về số lượng nhưng vẫn bất lực trước Ford Ranger trong cuộc đua doanh số.

Lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam giảm gần 8% trong tháng 8.2025

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.120 xe, giảm 182 xe tương đương 7,9% so với tháng 7.2025. Kết quả này chưa bao gồm doanh số Nissan Navara khi nhà phân phối thương hiệu này tại Việt Nam không công bố kết quả bán hàng. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, doanh số xe bán tải bán ra thị trường đạt trên 2.000 xe, tuy nhiên vẫn không thể giúp phân khúc này kéo dài được mạch tăng trưởng vốn đã liên tiếp đạt được trong hai tháng trước đó.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302 Tháng 8.2025 2120

Theo các đại lý phân phối xe bán tải, bước chững lại của phân khúc này hoàn toàn dễ hiểu trong bối cảnh sức mua toàn thị trường ô tô Việt Nam đã giảm tới 18% trong tháng 8.2025. Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford tại TP.HCM chia sẻ: "Ford Ranger cũng như một số mẫu xe khác ở phân khúc xe bán tải đã được nhà sản xuất, đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Dù vậy, việc sức mua giảm mạnh trong tháng 8.2025 khiến phân khúc xe bán tải cũng bị ảnh hưởng".

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2025 đến nay, phân khúc này cũng không có nhiều thay đổi. Các hãng xe tham gia phân khúc bán tải tại Việt Nam vẫn chưa có động thái trong việc làm mới mẫu mã sản phẩm. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái lượng tiêu thụ xe bán tải trong tháng 8.2025 vẫn nhiều hơn 494 xe, tương đương mức tăng trưởng 23,3%.

Ngoài một số phiên bản Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Ảnh: B.H

Hiện tại, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chỉ còn lại góp mặt của 5 mẫu xe, gồm: Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Nissan Navara. Trong số này ngoài một số phiên bản Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Trong bối cảnh toàn bộ các mẫu mã đều sụt giảm doanh số, cục diện cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 8.2025 không có sự xáo trộn.

Ford Ranger tiếp tục áp đảo các đối thủ đến từ Nhật Bản khi đã bán ra tới 1.511 xe trong tháng 8.2025, trong đó đã bao gồm 187 xe Ranger nhập khẩu cũng như bản Ranger Raptor. So với tháng trước đó, doanh số mẫu bán tải thương hiệu Mỹ giảm 87 xe. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Ford Ranger chiếm hơn 71% thị phần phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, đồng thời nhiều gấp 2,5 lần tổng doanh số các đối thủ đến từ Nhật Bản cộng lại. Qua đó, cho thấy sức hút của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam cũng như phân khúc xe bán tải.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA

Ở phần còn lại, Toyota Hilux xếp thứ hai với 330 xe bán ra, giảm 60 xe. Mitsubishi Triton dù được nhà phân phối giảm giá hàng chục triệu đồng cũng chỉ bán được 242 xe, giảm 30 xe so với tháng trước đó. Trong khi Isuzu D-Max tiếp tục xếp cuối bảng với chỉ 37 xe bán ra trong tháng 8.2025. Đáng chú ý, nếu Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất lọt vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng vừa qua, Isuzu D-Max cũng là đại diện duy nhất của phân khúc này nằm trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất tháng 8.2025.

Cộng 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 15.751 xe, tăng 2.839 xe tương đương 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger bán chạy nhất với tổng cộng 10.894 xe đã giao đến tay khách hàng. Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều đã bán được hơn 2.000 xe. Trong khi doanh số cộng dồn của Isuzu D-Max chưa tới 350 xe.