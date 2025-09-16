Sedan hybrid cắm sạc của BYD rục rịch về Việt Nam, giá đồn đoán dưới 700 triệu

Sau Atto 2, Seal 5 nhiều khả năng sẽ là mẫu xe tiếp theo của BYD tung ra thị trường Việt Nam. Vài ngày qua, nhân viên bán hàng của các đại lý xe Trung Quốc bắt đầu đăng tải nhiều thông tin về mẫu sedan hybrid cỡ C này, đồng thời thông báo đã bắt đầu nhận đặt cọc xe.

Các nguồn tin trên cũng cho biết, BYD Seal 5 dự kiến phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc nhập từ Thái Lan, với 2 phiên bản gồm Dynamic và Premium. Trong đó, bản cao Premium được đồn đoán giá gần 700 triệu đồng.

BYD Seal 5 đã có mặt tại Việt Nam, nhiều khả năng sẽ trình làng vào tháng 10.2025 ẢNH: BYD

BYD Seal 5 không phải mẫu xe quá xa lạ. Bởi trước đó, mẫu sedan này đã được hãng xe Trung Quốc đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam từ năm 2022, tuy nhiên với tên gọi Destroyer 05. Trong khi, Seal 5 là tên gọi hãng xe Trung Quốc dùng phổ biến tại Đông Nam Á. Tại châu Mỹ, mẫu xe này mang tên BYD King.

Tương tự "đàn anh" Sealion 6, Seal 5 gây chú ý ở khả năng vận hành. Xe được phát triển trên nền tảng DM-i 4.0, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất hơn 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Với sức mạnh này, mẫu xe Trung Quốc chỉ có 2 đối thủ xứng tầm trong phân khúc là Honda Civic RS Hybrid (200 mã lực) và Hyundai Elantra N-line (201 mã lực).

Ngoài ra, điểm nhấn của Seal 5 nằm ở hệ thống hybrid, với trang bị bình xăng 45 lít cùng pin LFP dung lượng 18,3 kWh. Nhờ đó, mẫu sedan này có thể chạy thuần điện tối đa 120 km cho nhu cầu di chuyển trong đô thị, hoặc kết hợp xăng - điện có thể di chuyển quãng đường lên tới 1.200 km với một lần đổ đầy bình xăng.

Sử dụng hệ thống hybrid DM-i giống Sealion 6, Seal 5 được công bố có thể di chuyển hơn 1.200 km với một bình xăng đầy ẢNH: BYD

Trong khi đó, xét về kiểu dáng, dù mang tên Seal 5 những mẫu xe này lại có ngôn ngữ thiết kế khác với các mẫu xe thuộc dòng sản phẩm "Ocean" đã tung ra thị trường Việt Nam như Seal hay Dolphin. Do đó, ngoại hình tổng thể Seal 5 không quá nổi bật và chưa thực sự cá tính; tương đối bất lợi nếu so với các đối thủ như Honda Civic hay Hyundai Elantra. Điểm nhấn duy nhất của xe có lẽ nằm ở phần đuôi với dải đèn hậu LED nối liền hai bên, gợi nhớ đến "đàn anh" BYD Seal.

Kích thước dài, rộng, cao của Seal 5 lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở 2.718 mm. So với nhiều đối thủ trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe BYD có thân xe lớn hơn nhưng trục cơ sở lại ngắn hơn đôi chút.

Bên trong khoang cabin, Seal 5 nổi bật với vô lăng D-cut bọc da, màn hình đa thông tin 8,8 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch. Xe trang bị ghế lái thể thao chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế sau có bệ tỳ tay trung tâm và cửa gió điều hòa riêng, đi kèm hệ thống an toàn, gồm 6 túi khí và 16 tính năng hỗ trợ người lái.

Nếu thông tin đồn đoán là sự thật, mức giá của Seal 5 định vị mẫu xe này nằm giữa phân khúc sedan hạng C ẢNH: BYD

Cũng theo thông tin từ nhân viên bán hàng của một số đại lý BYD, sau khi chính thức trình làng thị trường Việt Nam khoảng trung tuần tháng 10.2025, những chiếc BYD Seal 5 sẽ sớm được bàn giao đến người mua.

Nếu những thông tin trên là sự thật, đây sẽ là mẫu xe PHEV thứ hai được BYD thương mại hóa tại Việt Nam, sau "đàn anh" Sealion 6. Thực tế, điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi dải sản phẩm thuần điện của hãng xe Trung Quốc hiện đang gặp khó, chủ yếu do rào cản cũng như hạn chế về trạm sạc và hạ tầng điện. Trong khi, Sealion 6 mở bán vài tháng trước mang lại nhiều tín hiệu tích cực về doanh số.