Sedan hạng C dưới 900 triệu cả tháng bán chưa tới 500 chiếc, Mazda3 vẫn dẫn đầu

Tương tự sedan hạng B, phân khúc ô tô sedan hạng C cũng bất ngờ tìm lại nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua toàn thị trường chững lại. Tuy nhiên, tổng doanh số bán của các mẫu xe thuộc phân khúc này gồm Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis vẫn khá khiêm tốn.

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng C gia tăng như đạt chưa tới 500 xe

Trái ngược với sự chững lại của thị trường ô tô Việt Nam, các dòng sedan trong đó có sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng bất ngờ tìm lại nhịp tăng trưởng. Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor công bố mới đây cho thấy, trong tháng 7.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 490 xe, tăng 66 xe tương đương 13,5% so với tháng 6.2025.

Tháng 7.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 490 xe, tăng 66 xe so với tháng 6.2025 Ảnh: TC Motor

Đây được xem là tín hiệu đáng khích lệ của phân khúc này nhưng nhìn chung vẫn chưa thể khiến các nhà sản xuất, phân phối ô tô tham gia phân khúc sedan hạng C cảm thấy lạc quan, bởi nếu so với tháng 7.2024, doanh số sedan hạng C vẫn ít hơn tới 498 xe tương đương mức giảm 50,5%. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C đạt chưa tới 500 xe/tháng.

Kết quả này cho thấy, xe sedan hạng C vẫn chưa thể tìm lại được sức hút như những năm trước đây. Bên cạnh đó, sedan hạng C vẫn nằm trong nhóm những phân khúc ô tô bán ít nhất, tăng trưởng chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam. Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi nhìn vào thực tế, không chỉ sedan hạng C mà cả dòng xe sedan nói chung đang mất dần sức hút trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang thay đổi, có sự chuyển dịch dần sang các dòng ô tô gầm cao.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490

Mazda3 hút khách nhất, Hyundai Elantra dậm chân tại chỗ

Hiện tại, nếu tính cả MG5 (không công bố doanh số) phân khúc sedan hạng C có 6 mẫu mã góp mặt. Trong đó, bộ đôi Mazda3, KIA K3 do THACO AUTO lắp ráp phân phối đang dẫn đầu cuộc đua doanh số.

Cụ thể, trong tháng 7.2025, Mazda3 đạt 231 xe bán ra, tăng 47 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc nhưng thực tế nếu cộng dồn cả 7 tháng đầu năm cũng chỉ mới đạt 1.486 xe. Bình quân mỗi tháng, THACO AUTO bán ra thị trường Việt Nam khoảng 212 xe Mazda3.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, KIA K3 chỉ còn lại cái bóng của chính mình nếu so với những năm trước đây. Từ vị thế của một trong những dòng xe sedan bán chạy nhất Việt Nam, trong tháng qua lượng xe KIA K3 giao đến tay khách hàng chỉ đạt 125 xe, tăng 9 xe so với tháng 6.2025. Qua đó, khép lại 7 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh số đạt 1.024 xe.

Honda Civic với sự bổ sung phiên bản hybrid mang tên Civic e:HEV cũng có sự cải thiện về doanh số, nhưng chỉ dừng lại ở mức 60 xe bán ra trong tháng 7.2025 tăng 11 xe. Với 405 xe bán ra sau 7 tháng đã qua của năm 2025, trung bình mỗi tháng có khoảng 58 xe Civic mới lăn bánh tại Việt Nam. Trong khi đó, Hyundai Elantra dậm chân tại chỗ khi tiếp tục bán được 51 xe trong tháng 7.2025, tương đương lượng xe tiêu thụ tháng trước đó. Toyota Corolla Altis xếp cuối bảng với doanh số bán đạt 23 xe.

Toyota Corolla Altis xếp cuối bảng với doanh số bán đạt 23 xe Ảnh: B.H

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 3.468 xe, giảm 2.907 xe, tương đương 45,6% so với cùng kỳ năm 2024.