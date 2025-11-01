BYD mang ô tô điện Racco thâm nhập 'lãnh địa' xe kei-car

Các hãng xe Nhật Bản sản xuất ô tô và phân phối ra thị trường toàn cầu, thế nhưng thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Nhật lại hoàn toàn khác với phần còn lại trên thế giới, bởi không nơi nào dòng xe cỡ nhỏ thiết kế dạng hình khối hộp, được gọi là K-Car (kei-car) lại phổ biến như ở xứ sở mặt trời mọc. Năm ngoái, với doanh số khoảng 1,55 triệu xe, dòng kei-car chiếm khoảng 40% doanh số bán xe mới tại Nhật Bản. Đây chính là lý do, khó có hãng xe nào ngoài Nhật Bản có thể cạnh tranh với các thương hiệu nội địa ở phân khúc xe kei-car. Tuy nhiên, BYD vừa tự tin làm điều này. Mới đây "gã khổng lồ" ô tô năng lượng mới của Trung Quốc khiến không ít người bất ngờ khi mạnh dạn thâm nhập "lãnh địa" xe kei-car thông qua việc trình làng mẫu BYD Racco tại Japan Mobility Show 2025.

BYD mang một loạt ô tô mới đến Japan Mobility Show 2025 Ảnh: B.Y.D

Mang không ít mẫu mã được xem là "tinh hoa" như BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Sealion 6 DM-i và thậm chí cả siêu xe Yangwang U9… tham dự Japan Mobility Show 2025. Tuy nhiên, vị trí trang trọng nhất trong gian hàng của BYD tại triển lãm lần này lại dành cho dòng xe cỡ nhỏ BYD Racco. Đây là mẫu xe điện theo phong cách kei-car đầu tiên của BYD, đồng thời cũng là mẫu xe đầu tiên của BYD được thiết kế, sản xuất dành riêng cho thị trường nước ngoài.

Sự xuất hiện của BYD Racco tại Japan Mobility Show cũng tạo bất ngờ và tạo sự chú ý cho khách hàng cũng như giới truyền thông, bởi đây là lần đầu tiên, một thương hiệu ô tô Trung Quốc tự tin sản xuất xe kei-car để cạnh tranh với các hãng xe Nhật Bản ngay trên "sân nhà" của họ.

Racco là mẫu xe điện theo phong cách kei-car đầu tiên của BYD Ảnh: Paultan

Cái tên "Racco" là phiên âm tiếng Nhật của từ "sea otter" (rái cá biển), phù hợp với sở thích đặt tên xe theo tên các loài động vật biển của BYD. Bên cạnh đó, BYD Racco cũng đáp ứng các đặc trưng cũng như quy định về xe kei-car tại Nhật Bản. Racco có kích thước dài, rộng, cao ở mức 3.395 x 1.475 x 1.800 (mm), tương đương với kích thước của dòng Nissan Sakura. Xe có thể chở bốn người và có bốn cửa.

Thân xe được tạo dáng hình hộp và thẳng đứng để tối đa hóa không gian bên trong, với điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn LED hình chữ C viên xung quanh đèn pha. Cấu trúc cột A kép giúp tăng tầm nhìn phía trước, cửa cổng sạc được bố trí trên chắn bùn trước bên phải. Phần cột C trên BYD Racco được sơn đen một phần tạo cảm giác "mái xe nổi", trong khi đèn hậu liền mạch bố trí vắt ngang phần đuôi xe. BYD trang bị cho Racco bộ mâm đúc hợp kim 15 inch kèm phanh đĩa trên cả bốn bánh.

BYD Racco đáp ứng các đặc trưng cũng như quy định về xe kei-car tại Nhật Bản Ảnh: Paultan

Tiện nghi bên trong khoang nội thất bố trí bốn chỗ ngồi bao gồm buồng lái kỹ thuật số với cụm đồng hồ nhỏ kèm màn hình thông tin giải trí độc lập kích thước khá lớn, hiếm thấy trên các mẫu xe cùng phân khúc.

BYD chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống truyền động điện trên Racco nhưng xác nhận rằng mẫu xe này sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước. Một số thông tin cho biết, BYD Racco sẽ dùng pin 20 kWh cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 180 km theo chuẩn. Chiếc xe điện này cũng dự kiến sẽ tương thích với công suất sạc nhanh lên đến 100 kW.

BYD hướng tới mục tiêu ra mắt 7 - 8 mẫu xe điện và hybrid tại Nhật Bản vào năm 2027 Ảnh: B.Y.D

Sau màn "chào sân" tại Japan Mobility Show 2025, BYD Racco sẽ được phân phối tại Nhật Bản vào mùa hè năm 2026 với giá dự kiến 2,5 triệu yen (khoảng 373 triệu đồng). Ngoài BYD Racco, hãng xe Trung Quốc còn ra mắt mẫu BYD Sealion 6 DM-i. mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của BYD dành cho khách hàng Nhật Bản. Ở mảng xe thương mại, BYD ra mắt toàn cầu mẫu xe tải điện BYD T35 và mẫu concept J6 Living Car, đồng thời trưng bày hai mẫu xe buýt điện tầm trung và cỡ lớn BYD J7 và BYD K8.

Sự xuất hiện của BYD Racco và BYD Sealion 6 DM-i tiếp tục củng cố danh mục sản phẩm của thương hiệu BYD tại Nhật Bản, hướng tới mục tiêu ra mắt 7 - 8 mẫu xe điện và hybrid vào năm 2027. Đến nay, BYD đã xây dựng 66 đại lý bán hàng và dịch vụ trên khắp Nhật Bản.

