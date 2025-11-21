Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Chưa kịp đến tay khách Việt, ô tô điện Ford Mustang Mach-E dính lỗi phải triệu hồi

Bá Hùng
21/11/2025 10:53 GMT+7

13 chiếc ô tô điện Ford Mustang Mach-E vừa được Ford Việt Nam mở bán nhưng chưa kịp giao đến tay người dùng vừa được thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng.

Trung tuần tháng 8.2025, Ford Việt Nam (FVN) bất ngờ tung ra thị trường mẫu Ford Mustang Mach-E - dòng ô tô điện đầu tiên của hãng xe Mỹ phân phối tại Việt Nam. Tại thời điểm đó, FVN công bố Mustang Mach-E chỉ có 1 phiên bản Mach-E Premium AWD niêm yết giá bán 2,599 tỉ đồng, tuy nhiên 300 khách hàng đầu tiên đặt mua mẫu ô tô điện này sẽ được hãng áp dụng giá ưu đãi 2,499 tỉ đồng, tức giảm 100 triệu đồng.

Đến hết tháng 9.2025, số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cập nhật cho thấy doanh số Mustang Mach-E đạt 13 xe. Tuy nhiên, mới đây Ford Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo triệu hồi 13 xe do phát hiện lỗi liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng. Dù vậy, đây không phải là 13 chiếc Mustang Mach-E đã được FVN giao đến tay khách hàng đặt mua.

Chưa kịp đến tay khách Việt, ô tô điện Ford Mustang Mach-E dính lỗi, phải triệu hồi - Ảnh 1.

13 chiếc Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi lần này được lắp ráp trong khoảng thời gian từ ngày 19.5 - 15.7.2025 tại nhà máy Cuautilan (Mexico)

Ảnh: C.T

Theo thông tin FVN công bố, 13 chiếc Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi lần này được lắp ráp trong khoảng thời gian từ ngày 19.5 - 15.7.2025 tại nhà máy Cuautilan (Mexico). Tất cả được FVN nhập khẩu, phân phối nhưng chưa bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam.

Trong thông báo mới nhất liên quan đến đợt triệu hồi này, Ford Việt Nam nêu rõ: "Trên các xe thuộc diện ảnh hưởng, mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED có thể hoạt động không đúng tiêu chuẩn thiết kế, dẫn đến tình trạng đèn chiếu sáng bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc hoạt động không ổn định".

Vấn đề này có thể làm giảm tầm nhìn của người lái hoặc khiến xe khó nhìn thấy hơn đối với các tài xế khác, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Được biết, vấn đề liên quan đến mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED trên các xe Mustang Mach-E hoạt động không đúng, được các kỹ sư của Ford phát hiện trong quá trình giám sát và cải tiến chất lượng.

Chưa kịp đến tay khách Việt, ô tô điện Ford Mustang Mach-E dính lỗi, phải triệu hồi - Ảnh 2.

Mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED có thể hoạt động không đúng tiêu chuẩn thiết kế, dẫn đến tình trạng đèn chiếu sáng bị vô hiệu hóa tạm thời

Ảnh: C.T

Để khắc phục vấn đề này, Ford Việt Nam đã ủy quyền cho các Đại lý Ford thay thế miễn phí mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED cho xe bị ảnh hưởng. Các đại lý Ford sẽ chủ động thực hiện kiểm tra và khắc phục trước khi giao xe đến tay khách hàng.

Phiên bản Ford Mustang Mach-E phân phối tại Việt Nam được trang bị cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian kết hợp với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ. Động cơ điện đi kèm bộ pin dung lượng 88 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 550 km sau khi sạc đầy pin. Khi sử dụng bộ sạc 11 kW, xe có thể nạp 10 - 80% pin trong khoảng 6 giờ. Ngoài ra, Ford Mustang Mach-E có khả năng sạc nhanh với công suất tối đa 150 kW, rút ngắn thời gian sạc đáng kể.

Theo số liệu mới nhất được VAMA cập nhật, tính đến hết tháng 10.2025 tức sau hơn 2 tháng mở bán, các đại lý Ford đã bàn giao 21 xe Ford Mustang Mach-E đến tay khách hàng.

