Ford Explorer cũ rao giá chưa tới 700 triệu đồng

Lần đầu tung ra thị trường Việt Nam vào cuối quý 4/2016, Ford Explorer niêm yết giá 2,18 tỉ đồng, cộng thêm các chi phí khác, người dùng phải chi trả gần 2,5 tỉ đồng để chiếc SUV cao cấp này lăn bánh.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối quý 4/2016, Ford Explorer có giá lăn bánh gần 2,5 tỉ đồng

ẢNH: V.T

Tham khảo trên thị trường ô tô qua sử dụng, phần lớn những chiếc Explorer đời 2016 nhập nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam hiện rao giá dưới 700 triệu đồng. Như vậy, sau 9 năm sử dụng, chiếc SUV này đã mất giá khoảng 1,8 tỉ đồng, tương đương khoảng 72% giá trị. Đây cũng là mẫu xe có độ rớt giá nhiều nhất trong dải sản phẩm của Ford tại Việt Nam hiện nay.

Lý giải nguyên nhân rớt giá của mẫu xe này, anh Nguyễn Công Minh, chuyên kinh doanh ô tô cũ tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, cho biết: "Ford Explorer thế hệ 6 trình làng năm 2021 khiến xe đời 2016 lạc hậu. Ngoài ra, đây cũng là dòng xe nhập khẩu với giá cao, kén khách nên khi mua xe cũ đời sâu, nhiều người lo ngại chi phí sửa chữa đắt đỏ. Đó là một trong những lý do khiến Explorer cũ rớt giá mạnh".

Có nên mua Ford Explorer 9 năm tuổi, giá dưới 700 triệu đồng?

Xét tổng thể thiết kế, sau 9 năm, Ford Explorer đời 2016 vẫn mang ngoại hình nam tính, hầm hố với nhiều chi tiết tạo khối mạnh mẽ. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED ở phía trước và sau, tích hợp tính năng bật/tắt đèn; chỉnh pha/cos tùy theo điều kiện giao thông, thời tiết.

Ford Explorer đời 2016 trang bị đèn trước công nghệ LED, đèn sương mù hình chữ C ẢNH: V.T

Không gian nội thất bên trong xe có phần lỗi thời so với các mẫu xe đời mới hiện nay khi vẫn còn khá nhiều nút bấm, màn hình trung tâm kích thước nhỏ. Dù vậy, Explorer đời 2016 sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như nội thất bọc da, điều hòa tự động 2 vùng, hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp massage, sưởi và làm mát, vô-lăng chỉnh điện, hệ thống âm thanh Sony 12 loa và cửa sổ trời toàn cảnh.

Xe có cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi, phù hợp với gia đình 5 - 7 thành viên. Đây cũng là yếu tố khách hàng bỏ ra số tiền khoảng 700 triệu đồng mua ô tô mới không có được.

Nội thất Ford Explorer đời 2016 có phần lỗi thời so với xe đời mới hiện nay

ẢNH: V.T

Về khả năng vận hành, Ford Explorer sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.3 lít, sản sinh công suất 273 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số 6 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mặc dù động cơ khá mạnh mẽ nhưng cũng khá hao xăng, đây cũng là một trong những yếu tố người dùng nên cân nhắc trước khi mua.

Đa phần, những chiếc Ford Explorer cũ, đời 2016 giá dưới 700 triệu đều có ODO khoảng 100.000 km trở lên. Xét ở góc độ kỹ thuật, đây là mốc ODO bắt đầu vào các hạng mục bảo dưỡng lớn, cần thay thế một số phụ tùng, linh kiện để đảm bảo vận hành và an toàn. Do đó, người mua cần tính toán chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng liên quan khi mua xe đời cũ.

Nhập nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam nên giá phụ tùng, linh kiện Ford Explorer khá đắt đỏ

ẢNH: V.T

Ngoài ra, việc mua xe gần 10 năm tuổi nói chung và Ford Explorer đời 2016 nói riêng sẽ gặp nhiều rủi ro như xe bị tai nạn nặng, ngập nước... khiến động cơ, khung gầm phải đại tu, sửa chữa lớn ảnh hưởng đến việc cầm lái, trải nghiệm của người dùng.

Nhận định xe

Nhìn ở góc độ thực dụng trong tầm giá 700 triệu đồng, Ford Explorer cũ đáp ứng khá nhiều nhu cầu cho một gia đình 5 - 7 thành viên, cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, sang trọng, nhiều tiện nghi và vận hành mạnh mẽ. Trong tầm giá này nếu mua ô tô đời mới, gần như không thể lựa chọn được một mẫu xe tương tự.

Tuy nhiên, người dùng cũng nên tìm hiểu các yếu tố liên quan đến bảo dưỡng, phụ tùng, linh kiện khi mua Ford Explorer cũ... đặc biệt là nguồn cung và giá bán để tránh bị "ngợp" khi đến các kỳ bảo dưỡng. Hơn nữa, cần lựa chọn đơn vị bán xe cũ uy tín, nhờ sự hỗ trợ của thợ kỹ thuật chuyên về ô tô đã qua sử dụng để có thể mua được chiếc xe còn chất lượng tốt.