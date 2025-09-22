Triệu hồi hơn 815 xe Ford Territory tại Việt Nam

Tương tự nhiều thị trường trên thế giới, tại Việt Nam hãng xe Ford đang liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe để khắc phục lỗi. Chỉ hơn một tuần sau khi tiến hành đợt triệu hồi hơn 21.000 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera lùi; mới đây hãng xe Mỹ tiếp tục thông báo về chương trình triệu hồi mới liên quan đến mẫu Ford Territory.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của hãng, Ford Việt Nam vừa thông báo triệu hồi 816 chiếc Ford Territory - một trong những mẫu xe crossover 5 chỗ hút khách nhất của hãng tại Việt Nam. Tất cả các xe thuộc diện triệu hồi lần này được hãng xác định sản xuất trong khoảng thời gian ngày 5.12.2022 - 30.1.2023 tại nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty TNHH Ford Việt Nam.

Ford Việt Nam vừa thông báo triệu hồi 816 chiếc Ford Territory sản xuất trong khoảng thời gian ngày 5.12.2022 - 30.1.2023 Ảnh: B.H

Theo Ford, trên các xe Territory thuộc diện ảnh hưởng, do mối hàn không chính xác giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp-lô, có thể khiến giá đỡ trụ lái có thể bị tách rời khỏi khung xương táp-lô. Nếu giá đỡ trụ lái bị tách rời, người lái sẽ khó điều khiển xe. Thậm chí, trong một số ít trường hợp không thể điều khiển xe, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương. Ngoài ra, việc trụ lái bị tách rời cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, có khả năng ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Do đó, để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho chủ sở hữu xe Ford Territory thuộc diện ảnh hưởng, từ giữa tháng 9.2025 Ford Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi. Hãng ủy quyền cho các đại lý Ford thực hiện kiểm tra, gia cố bổ sung và thay thế nếu cần thiết cho xe của khách hàng để khắc phục vấn đề này hoàn toàn miễn phí. Thời gian cần thiết cho việc sửa chữa dự kiến ít hơn nửa ngày làm việc.

Ford Territory được Ford Việt Nam phân phối từ tháng 10.2022 với 3 phiên bản Ảnh: B.H

Ford Territory được Ford Việt Nam phân phối từ tháng 10.2022 với 3 phiên bản. Mẫu xe này thuộc phân khúc crossover hạng C, cạnh tranh cùng các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson… Những tháng trước đây, mẫu xe này từng có những đợt giảm giá mạnh để xả hàng, cạnh tranh doanh số với Mazda CX-5. Hiện tại, Ford Territory đã được cập nhật bản nâng cấp với một số thay đổi về kiểu dáng thiết kế ngoại nội thất cũng như bổ sung tính năng, công nghệ. Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, Ford đã bán được 7.036 xe Territory.