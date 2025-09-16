Xe mới nâng cấp nhẹ, Ford Territory cũ dưới 750 triệu hút khách

So sánh thay đổi về thiết kế, trang bị, nâng cấp và giá bán là điều khách hàng luôn quan tâm mỗi khi một mẫu xe mới được tung ra thị trường và Ford Territory 2025 không phải ngoại lệ. Ở bản nâng cấp này, Ford bỏ bản Sport trên Territory, chỉ giữ lại ba phiên bản Trend, Titanium và Titanium X, qua đó tăng giá từ 3 - 7 triệu đồng. Giá mới của mẫu xe này dao động từ 762 - 896 triệu đồng.

Ford Territory 2025 chỉ thay đổi nhẹ, cắt một số trang bị so với bản tiền nhiệm ẢNH: CHÍ TÂM

Chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Territory 2025 vẫn giữ nguyên ngoại hình tổng thể, chỉ điều chỉnh một số chi tiết nhỏ như bộ lưới tản nhiệt được làm mới với tạo hình 3D; cản trước/sau tối giản và cắt trang bị đèn sương mù. Cụm đèn pha trước được thiết kế liền lạc với đèn LED định vị thay vì tách rời như trước. Ngoài ra, bộ mâm 18 - 19 inch vẫn giữ nguyên nhưng thay đổi thiết kế.

Về vận hành, Ford vẫn giữ nguyên khối động cơ 1.5 lít tăng áp, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp cho tất cả các phiên bản. Hiện tại, Territory chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, không có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) như một số mẫu xe đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda HR-V...

Cụm đèn pha trước đồng bộ cùng dải đèn LED định vị thay vì tách rời như trước ẢNH: CHÍ TÂM

Tương tự bản tiền nhiệm, Territory facelift vẫn giữ nguyên các hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên bản Trend, bản Titanium và Titanium X có thêm một số tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Tuy nhiên, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn vốn được nhiều người dùng quan tâm đã bị cắt bỏ. Đây là tính năng khá hữu ích, đặc biệt đối với tài xế mới, thường xuyên đỗ xe khu vực chật hẹp.

Xe mới ít nâng cấp, Ford Territory cũ được "săn" tìm

Trước khi Territory mới được tung ra thị trường, Ford và các đại lý đã có động thái giảm giá để đẩy hàng tồn. Có những thời điểm giá thực tế Ford Territory bản cũ về mức 683 - 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết hiện tại.

Ford Territory cũ vẫn được "săn" tìm vì giá rẻ ẢNH: C.T

Tuy nhiên, không ít khách hàng thời điểm đó vẫn chọn chờ đợi Territory mới, kỳ vọng hãng sẽ mang đến nhiều nâng cấp hơn. "Tôi từng do dự không mua xe trong đợt giảm giá vì nghĩ bản mới sẽ có nhiều thay đổi. Đến khi xe mới mở bán chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ, một số tính năng bị cắt nhưng lại tăng giá". Anh Vũ Anh Tuấn (ngụ tại TP.HCM) chia sẻ. Sau khi cân nhắc, anh Tuấn quyết định tìm mua Territory cũ để tiết kiệm chi phí.

Chính vì nâng cấp và giá bán chưa tương xứng nên nhiều người chuyển sang "săn" tìm xe cũ. Tham khảo thị trường hiện nay, Ford Territory cũ, VIN 2022 hoặc 2023 đang có giá dao động từ 690 - 750 triệu đồng với hai phiên bản Trend và Titanium.

Bản cũ vẫn giữ nguyên nhiều trang bị so với Territory nâng cấp ẢNH: C.T

Khi được hỏi người mua xe cũ chuộng Territory bản nào nhất, anh Nguyễn Tấn Huy, chuyên mua bán ô tô qua sử dụng tại phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết bản Titanium vẫn được chuộng hàng đầu. Theo anh Huy, bản này có giá vừa tầm, trong khi trang bị tiện nghi không thua kém bản cao nhất - Titanium X nên nhiều khách quan tâm.

"Từ thời điểm Ford Territory 2025 mở bán, thấy cải tiến không quá nhiều so với bản tiền nhiệm nên nhiều khách hàng liên hệ nhờ tôi tìm mua xe cũ nhằm tiết kiệm chi phí", anh Huy nói thêm.

Câu chuyện xe mới mở bán nhưng xe cũ vẫn được khách hàng quan tâm hơn không xa lạ tại thị trường ô tô Việt Nam. Không chỉ riêng Ford Territory, trước đó Hyundai Santa Fe thế hệ mới những tưởng được ưa chuộng nhưng sau một thời gian được TC Motor phân phối, doanh số sụt giảm liên tục. Đáng chú ý, Santa Fe thế hệ cũ lại được khách Việt tìm mua nhiều hơn, giá hiện vẫn ngoài 1 tỉ đồng.