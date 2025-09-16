Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Xe mới nâng cấp nhẹ, Ford Territory cũ dưới 750 triệu hút khách

Chí Tâm
Chí Tâm
16/09/2025 21:56 GMT+7

Ford Territory vừa tung ra thị trường là bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi nhỏ, thậm chí cắt giảm trang bị so với bản tiền nhiệm. Điều này khiến khách hàng tìm mua xe cũ nhiều hơn.

So sánh thay đổi về thiết kế, trang bị, nâng cấp và giá bán là điều khách hàng luôn quan tâm mỗi khi một mẫu xe mới được tung ra thị trường và Ford Territory 2025 không phải ngoại lệ. Ở bản nâng cấp này, Ford bỏ bản Sport trên Territory, chỉ giữ lại ba phiên bản Trend, Titanium và Titanium X, qua đó tăng giá từ 3 - 7 triệu đồng. Giá mới của mẫu xe này dao động từ 762 - 896 triệu đồng.

Ford Territory 2025 nâng cấp ít ỏi, xe cũ dưới 750 triệu hút khách - Ảnh 1.

Ford Territory 2025 chỉ thay đổi nhẹ, cắt một số trang bị so với bản tiền nhiệm

ẢNH: CHÍ TÂM

Chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Territory 2025 vẫn giữ nguyên ngoại hình tổng thể, chỉ điều chỉnh một số chi tiết nhỏ như bộ lưới tản nhiệt được làm mới với tạo hình 3D; cản trước/sau tối giản và cắt trang bị đèn sương mù. Cụm đèn pha trước được thiết kế liền lạc với đèn LED định vị thay vì tách rời như trước. Ngoài ra, bộ mâm 18 - 19 inch vẫn giữ nguyên nhưng thay đổi thiết kế.

Về vận hành, Ford vẫn giữ nguyên khối động cơ 1.5 lít tăng áp, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp cho tất cả các phiên bản. Hiện tại, Territory chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, không có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) như một số mẫu xe đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda HR-V...

Ford Territory 2025 nâng cấp ít ỏi, xe cũ dưới 750 triệu hút khách - Ảnh 2.

Cụm đèn pha trước đồng bộ cùng dải đèn LED định vị thay vì tách rời như trước

ẢNH: CHÍ TÂM

Tương tự bản tiền nhiệm, Territory facelift vẫn giữ nguyên các hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên bản Trend, bản Titanium và Titanium X có thêm một số tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Tuy nhiên, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn vốn được nhiều người dùng quan tâm đã bị cắt bỏ. Đây là tính năng khá hữu ích, đặc biệt đối với tài xế mới, thường xuyên đỗ xe khu vực chật hẹp.

Xe mới ít nâng cấp, Ford Territory cũ được "săn" tìm

Trước khi Territory mới được tung ra thị trường, Ford và các đại lý đã có động thái giảm giá để đẩy hàng tồn. Có những thời điểm giá thực tế Ford Territory bản cũ về mức 683 - 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết hiện tại.

Ford Territory 2025 nâng cấp ít ỏi, xe cũ dưới 750 triệu hút khách - Ảnh 3.

Ford Territory cũ vẫn được "săn" tìm vì giá rẻ

ẢNH: C.T

Tuy nhiên, không ít khách hàng thời điểm đó vẫn chọn chờ đợi Territory mới, kỳ vọng hãng sẽ mang đến nhiều nâng cấp hơn. "Tôi từng do dự không mua xe trong đợt giảm giá vì nghĩ bản mới sẽ có nhiều thay đổi. Đến khi xe mới mở bán chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ, một số tính năng bị cắt nhưng lại tăng giá". Anh Vũ Anh Tuấn (ngụ tại TP.HCM) chia sẻ. Sau khi cân nhắc, anh Tuấn quyết định tìm mua Territory cũ để tiết kiệm chi phí.

Chính vì nâng cấp và giá bán chưa tương xứng nên nhiều người chuyển sang "săn" tìm xe cũ. Tham khảo thị trường hiện nay, Ford Territory cũ, VIN 2022 hoặc 2023 đang có giá dao động từ 690 - 750 triệu đồng với hai phiên bản Trend và Titanium.

Ford Territory 2025 nâng cấp ít ỏi, xe cũ dưới 750 triệu hút khách - Ảnh 4.

Bản cũ vẫn giữ nguyên nhiều trang bị so với Territory nâng cấp

ẢNH: C.T

Khi được hỏi người mua xe cũ chuộng Territory bản nào nhất, anh Nguyễn Tấn Huy, chuyên mua bán ô tô qua sử dụng tại phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết bản Titanium vẫn được chuộng hàng đầu. Theo anh Huy, bản này có giá vừa tầm, trong khi trang bị tiện nghi không thua kém bản cao nhất - Titanium X nên nhiều khách quan tâm. 

"Từ thời điểm Ford Territory 2025 mở bán, thấy cải tiến không quá nhiều so với bản tiền nhiệm nên nhiều khách hàng liên hệ nhờ tôi tìm mua xe cũ nhằm tiết kiệm chi phí", anh Huy nói thêm.

Câu chuyện xe mới mở bán nhưng xe cũ vẫn được khách hàng quan tâm hơn không xa lạ tại thị trường ô tô Việt Nam. Không chỉ riêng Ford Territory, trước đó Hyundai Santa Fe thế hệ mới những tưởng được ưa chuộng nhưng sau một thời gian được TC Motor phân phối, doanh số sụt giảm liên tục. Đáng chú ý, Santa Fe thế hệ cũ lại được khách Việt tìm mua nhiều hơn, giá hiện vẫn ngoài 1 tỉ đồng.

Tin liên quan

Ford Territory 2025 cải tiến thiết kế, giá từ 762 triệu đồng

Ford Territory 2025 cải tiến thiết kế, giá từ 762 triệu đồng

Bản nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên Ford Territory 2025 có một số thay đổi nhỏ về thiết kế, trang bị để tăng sức hút nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam.

Quyết đấu Mazda CX-5, Ford Territory xác lập giá mới dưới 680 triệu đồng

Crossover cỡ trung: Ford Territory ‘ngược dòng’ thị trường, vẫn xếp sau Mazda CX-5

Khám phá thêm chủ đề

Ford Territory Ford Territory Xe Cũ SUV hạng C Crossover cỡ trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận