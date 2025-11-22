Triệu hồi gần 8.000 xe Toyota, Lexus tại Việt Nam bị lỗi phần mềm

Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi trên quy mô lớn, liên quan đến hơn 7.500 ô tô thuộc hai thương hiệu Toyota và Lexus. Nguyên nhân được xác định do các xe nói trên dính lỗi phần mềm trên cụm đồng hồ ở táp-lô.

Đáng chú ý, đây là một trong những đợt triệu hồi xe có số lượng lớn nhất của Toyota Việt Nam trong hai năm trở lại đây. Các dòng xe liên quan trải dài từ các mẫu phổ thông như Corolla Cross, Corolla Altis đến xe sang Lexus LM vốn có giá bán hàng chục tỉ đồng.

Trong số gần 7.600 xe Toyota, Lexus bị triệu hồi, có đến hơn 6.600 xe thuộc mẫu Toyota Corolla Cross ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo thông tin từ liên doanh xe Nhật, nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi xuất phát từ việc phần mềm quản lý cụm đồng hồ kỹ thuật số có nguy cơ làm bộ nhớ trong của thiết bị xuống cấp theo thời gian. Khi hiện tượng này xảy ra, màn hình có thể không sáng ngay khi bật khóa điện, hoặc mất hoàn toàn khả năng hiển thị.

Với những mẫu xe sử dụng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần (vốn là xu hướng phổ biến trên các dòng Toyota và Lexus đời mới), việc màn hình không hiển thị khiến tài xế không thể theo dõi tốc độ, mức nhiên liệu hay các đèn cảnh báo quan trọng. Dù lỗi không liên quan đến vận hành của động cơ hay phanh, nhưng cũng không thể phủ nhận, việc mất thông tin tức thời vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong các tình huống vận hành tốc độ cao.

Trong số hơn 7.500 xe bị ảnh hưởng, Toyota Corolla Cross chiếm tỷ lệ lớn nhất, với hơn 6.600 xe, có thời gian sản xuất từ ngày 25.1 - 21.10.2025. Đây là mẫu crossover bán chạy của Toyota tại Việt Nam.

Lexus LM cũng nằm trong diện xe triệu hồi do lỗi cụm đồng hồ ẢNH: PHƯƠNG ANH

Ngoài ra, những mẫu sedan như Camry, Corolla Altis hay xe minivan hạng sang Toyota Alphard cũng nằm trong danh sách. Đáng chú ý, hai dòng xe sang của Lexus, gồm Lexus LM, LS 500 cũng phải triệu hồi để cập nhật phần mềm.

Toyota Việt Nam cho biết chương trình triệu hồi khắc phục lỗi bắt đầu áp dụng từ ngày 17.11.2025 và kéo dài trong ba năm. Chủ xe có thể mang xe đến bất kỳ đại lý Toyota hoặc Lexus chính hãng nào trên toàn quốc để kiểm tra và xử lý. Toàn bộ quy trình sửa chữa chỉ cần khoảng 2 giờ, tùy vào từng mẫu xe. Toyota cũng cho phép tiếp nhận các xe nhập khẩu không chính hãng nếu chủ xe có nhu cầu và hãng xác nhận được thông tin liên quan.

Toyota Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận xe nào gặp sự cố hay tai nạn liên quan đến lỗi cụm đồng hồ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Toyota Việt Nam cho biết, hiện chưa ghi nhận vụ tai nạn hay bất kỳ sự cố nào có liên quan trực tiếp đến lỗi cụm đồng hồ. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ xảy ra các tình huống ngoài ý muốn, người dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt. Với những mẫu xe sử dụng bảng đồng hồ kích thước 12,3 inch - công nghệ tương tự trên nhiều dòng xe cao cấp thuộc tập đoàn Toyota, việc lỗi hiển thị có thể dẫn đến những hiểu nhầm trong vận hành, đặc biệt khi xe đang di chuyển vào ban đêm hoặc trên cao tốc.

Thực tế, đợt triệu hồi tại Việt Nam diễn ra sau khi Toyota toàn cầu cũng đã phát hiện vấn đề tương tự trên một số dòng xe và ban hành chương trình sửa lỗi tại nhiều thị trường.

Về phía người dùng, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên kiểm tra số VIN để xác định xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không. Việc bỏ qua lỗi hiển thị cụm đồng hồ, dù không quá nghiêm trọng trong điều kiện bình thường, vẫn có thể gây ra những tình huống rủi ro khi xe cần thông tin chính xác từ hệ thống.