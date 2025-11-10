Triệu hồi hơn 1 triệu ô tô Toyota, Lexus dính lỗi camera lùi

Sau Stellantis và Ford, Tập đoàn Toyota mới đây trở thành tâm điểm chú ý của ngành ô tô khi công bố đợt triệu hồi quy mô lớn với lượng xe hơn 1 triệu xe; liên quan tới lỗi ở hệ thống camera lùi. Đáng chú ý, đợt triệu hồi này không chỉ liên quan đến các dòng xe thương hiệu Toyota, mà còn lan sang thương hiệu xe sang Lexus và cả hãng xe đồng hương Subaru.

Đợt triệu hồi "khủng" với số lượng hơn 1 triệu xe của Tập đoàn Toyota liên quan đến xe thuộc hai thương hiệu Toyota và Lexus ẢNH: TOP GEAR

Theo đó, thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ một lỗi phần mềm trong các hệ thống "Panoramic View Monitor" (PVM) và "Parking Assist ECU"; khiến màn hình quan sát phía sau của xe có thể bị đen, đứng hình hoặc không hiển thị hình ảnh khi xe chuyển số về "R" (lùi). Cụ thể, nếu người lái cài số lùi quá sớm sau khi khởi động hoặc trong khoảng thời gian bộ điều khiển (ECU) và camera đang ghi dữ liệu căn chỉnh quang học, màn hình hậu cảnh có thể hoạt động không chính xác.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi đợt triệu hồi chủ yếu tiến hành tại thị trường Mỹ - nơi camera lùi đã trở thành trang bị bắt buộc theo tiêu chuẩn liên bang Mỹ (FMVSS 111) từ năm 2018. Vì vậy, các xe mắc lỗi dẫn đến hệ thống camera không hoạt động chính xác sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi lùi xe.

Lỗi hiển thị hình ảnh từ camera lùi trên màn hình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ẢNH: MOTORTREND

Thông tin cũng nêu rõ, các dòng xe bị triệu hồi trong đợt này gồm Toyota Camry, bZ4X , Crown, Highlander, RAV4, Prius, Land Cruiser, Mirai, Sienna và Venza sản xuất từ năm 2022 - 2026. Lexus góp mặt các mẫu RX, TX, LS, GX, NX, TX và LX cũng sản xuất trong khoảng thời gian kể trên. Trong khi đó, Subaru do sử dụng chung nền tảng phần mềm với Toyota cũng "liên lụy" khi buộc phải triệu hồi xe điện Solterra, xuất xưởng trong khoảng thời gian 2023 - 2025.

Về giải pháp khắc phục, phía Toyota cho biết, sau khi tiến hành triệu hồi, hãng thực hiện cập nhật phần mềm miễn phí tại hệ thống đại lý cho các xe trong diện ảnh hưởng. Dự kiến thông báo triệu hồi sẽ gửi đến chủ xe bắt đầu từ giữa tháng 12 năm nay. Đồng thời, Toyota cũng khuyến nghị khách hàng kiểm tra mã VIN xe mình trên trang website chính thức của NHTSA để xác định xem xe có thuộc diện triệu hồi hay không.

Subaru bị "liên lụy" khi mẫu xe điện Solterra cũng nằm trong diện công bố triệu hồi ẢNH: TOP GEAR

Đối với thị trường Việt Nam, mặc dù đợt triệu hồi chính thức chỉ triển khai tại Mỹ, tuy nhiên một số chuyên gia cảnh báo các mẫu xe Toyota, Lexus hay Subaru nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng vẫn có thể sử dụng chung nền tảng kỹ thuật hoặc camera tương đương. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, chủ các xe thuộc những mẫu mã, thương hiệu kể trên có nguồn gốc nhập khẩu từ thị trường Mỹ nên chủ động kiểm tra số VIN, liên tục cập nhật thông tin từ hãng. Ngoài ra, trong quá trình lùi xe cần chú ý vừa quan sát bằng camera vừa quan sát thực tế, không nên quá phụ thuộc vào màn hình hiển thị trên xe.