Xe Thị trường

Triệu hồi ô tô điện hạng sang 'xịn' nhất của Porsche tại Việt Nam

Bá Hùng
Bá Hùng
01/09/2025 16:36 GMT+7

Hàng chục chiếc ô tô điện hạng sang Porsche Taycan thuộc 8 phiên bản khác nhau tại Việt Nam vừa được nhà nhập khẩu, phân phối của hãng xe Đức thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm quản lý vận hành pin.

Gần 1 năm sau khi phát hiện bị lỗi dẫn đến việc rò rỉ dầu phanh, mới đây Porsche Taycan - mẫu ô tô điện hạng sang 'xịn' nhất của Porsche tại Việt Nam tiếp tục "lãnh án" triệu hồi do lỗi liên quan đến phần mềm quản lý vận hành pin.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị này vừa phê duyệt thông tin triệu hồi của Công ty TNHH Xe Hơi Tối Thượng - đơn vị nhập khẩu chính hãng ô tô Porsche tại Việt Nam liên quan đến mẫu ô tô điện hạng sang Porsche Taycan.

Triệu hồi ô tô điện hạng sang 'xịn' nhất của Porsche tại Việt Nam - Ảnh 1.

Có tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan đã phân phối tại Việt Nam thuộc 8 phiên bản khác nhau thuộc diện triệu hồi

Ảnh: B.H

Cụ thể, có tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan đã phân phối tại Việt Nam thuộc 8 phiên bản khác nhau (gồm Taycan tiêu chuẩn, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo 4 Cross Turismo, Taycan Turbo 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo thuộc diện triệu hồi lần này của hãng xe Đức. Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21.10.2029 - 4.3.2024.

Trước đó, qua kiểm tra Porsche AG đã phát hiện phần mềm quản lý vận hành pin trên các xe Taycan thế hệ thứ nhất thuộc diện triệu hồi lần này có thể không chẩn đoán được nếu xảy ra hiện tượng ngắn mạch trong mô-đun pin cao áp. Trong một số trường hợp hiếm gặp, vấn đề kỹ thuật bất thường này có khả năng dẫn tới sự cố về nhiệt. Vì vậy, bộ pin cao áp của Taycan cần được giám sát và phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành.

Đối với các xe được liệt kê trong danh sách xe thuộc chương trình triệu hồi, phần mềm quản lý vận hành pin sẽ được cài đặt phiên bản tối ưu hóa để cập nhật cho xe thông qua máy chẩn đoán Porsche, nhằm tăng cường giám sát hiệu suất pin. Trong trường hợp phát hiện bất thường, một cảnh báo màu vàng sẽ lập tức hiển thị trên bảng đồng hồ của xe với nội dung "Electrical system fault - Inspection necessary" (tạm dịch là "Hệ thống điện xảy ra sự cố - Cần thực hiện kiểm tra"), đồng thời dung lượng sạc của pin cao áp sẽ tự động giảm xuống 80% vì lý do an toàn.

Triệu hồi ô tô điện hạng sang 'xịn' nhất của Porsche tại Việt Nam - Ảnh 2.

Các xe Porsche Taycan thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật cho xe bằng phiên bản tối ưu hóa

Ảnh: B.H

Theo hãng xe Đức, dù tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào xảy ra, tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng xe, hãng khuyến cáo khách hàng nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Porsche gần nhất để được hỗ trợ.

Các xe Porsche Taycan thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật cho xe bằng phiên bản tối ưu hóa. Công việc cài đặt dự kiến mất khoảng 3 giờ và được tiến hành miễn phí cho khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi.

Porsche Taycan là một trong những ô tô điện hạng sang đầu tiên được Porsche phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe này hiện có tới 10 phiên bản khác nhau, có giá bán từ 4,62 - 9,51 tỉ đồng.

