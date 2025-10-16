Subaru Forester 2025 sắp trình làng Việt Nam nhập từ Nhật Bản

Theo thông tin rò rỉ từ đại lý, Subaru Forester 2025 nhiều khả năng sẽ tung ra thị trường Việt Nam vào tháng 11 tới, hứa hẹn mang đến hàng loạt thay đổi lớn cả về thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Ngoài ra, mẫu SUV, crossover đến từ Nhật Bản dự kiến được định vị cao hơn so với bản hiện hành.

Cụ thể, chia sẻ với PV Thanh Niên, nhân viên một đại lý Subaru tại khu vực TP.HCM cho biết, Forester thế hệ mới dự kiến trình làng 2 phiên bản, gồm iL ES và iS ES. Đồng nghĩa, xe sẽ không còn phân phối phiên bản iL tiêu chuẩn.

Subaru Forester 2025 dự kiến trình làng Việt Nam 2 phiên bản có trang bị gói an toàn EyeSight ẢNH: SUBARU

Nhân viên bán hàng của đại lý Subaru cũng thông báo giá bản iL ES dự kiến ở mức 1,3 - 1,4 tỉ đồng, trong khi bản iS ES cao cấp dao động 1,4 - 1,5 tỉ đồng. So với thế hệ hiện hành (giá 969 triệu - 1,199 tỉ đồng), giá dự kiến của Forester 2025 cao hơn 200 - 300 triệu đồng, tùy phiên bản). Mức tăng này được cho là khá cao. Dù vậy, khách đặt cọc từ bây giờ sẽ được giảm 50 triệu đồng khi nhận xe, thời điểm giao xe dự kiến trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân chính khiến Forester 2025 đội giá là do thay đổi nguồn gốc nhập khẩu. Theo đó, ở thế hệ mới, Forester 2025 sẽ chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì nhập từ Thái Lan như trước. Trong khi Nhật Bản không nằm trong khối ASEAN nên xe không còn được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Trong quá khứ, mẫu crossover của Subaru cũng từng có giai đoạn phân phối tại Việt Nam theo diện nhập từ Nhật Bản và có giá lên đến 1,4 tỉ đồng. Đây cũng là giai đoạn Forester chưa tạo được nhiều dấu ấn và gần như là lựa chọn với những ai "sành" xe và ưu tiên cảm giác lái. Phải đến năm 2019, khi nhà phân phối đổi nguồn cung sang nhập từ Thái Lan, mẫu C-SUV này mới được người Việt đón nhận nhiều hơn.

So với thế hệ tiền nhiệm, Subaru Forester 2025 bổ sung nhiều trang bị, công nghệ ẢNH: SUBARU

Trở lại với thế hệ mới của Forester, theo tiết lộ của nhân viên bán hàng, xe phân phối tại Việt Nam sẽ dùng động cơ 2.5 lít, sản sinh công suất khoảng 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Sức mạnh này vượt trội hơn hẳn so với bản Forester hiện tại dùng động cơ 2.0 lít, có công suất chỉ 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm.

So với thế hệ hiện hành, Forester 2025 gần như lột xác hoàn toàn nhờ thiết kế hiện đại và mạnh mẽ hơn. Cụm đèn đi kèm lưới tản nhiệt kiểu dáng mới giúp phần đầu xe trông hài hòa hơn đời trước. Cụm đèn hậu LED kiểu mới và cản sau hầm hố tăng thêm vẻ cứng cáp cho mẫu SUV cỡ C.

Bên trong khoang lái, bố cục tổng thể của xe không có nhiều khác biệt lớn, ngoại trừ màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 11,6 inch. Đồng hồ vẫn là dạng analog, chưa được nâng cấp lên loại kỹ thuật số như xe mới.

Giá bán tăng do nhập từ Nhật Bản có thể khiến Forester 2025 rơi vào thế khó cạnh tranh tại Việt Nam hơn ẢNH: PAULTAN

Với hậu tố ES trong tên gọi, cả 2 phiên bản Forester 2025 đều trang bị gói công nghệ an toàn EyeSight 4.0 tích hợp các camera theo dõi, được ví như "mắt thần". Các công nghệ hỗ trợ lái đi kèm gồm có: đèn pha thích ứng theo hướng đánh lái, phanh tự động trước và sau, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo xe phía trước khởi hành…

Nhìn chung, với việc không còn mức giá loanh quanh 1 tỉ đồng, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô Việt Nam nhận định, Forester 2025 phần nào sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh mà thế hệ cũ từng có. Bởi hiện tại, mặt bằng giá bán của các mẫu xe thuộc phân khúc SUV, crossover cỡ trung trong nước dao động từ 700 triệu đến khoảng 1,2 tỉ đồng.

Trong khi, với mức giá 1,3 - 1,5 tỉ đồng, khách Việt có thể chuyển hướng sang các mẫu SUV cỡ C đến từ châu Âu vốn được đánh giá cao về khung gầm và cảm giác lái như Skoda Karoq (từ 1,009 - 1,129 tỉ đồng) hay Volkswagen Tiguan (giá 1,688 tỉ đồng). Trong đó, Tiguan thường được ưu đãi nên mức giá thực tế dưới 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, nếu giá bán dự kiến là đúng, Forester 2025 sẽ phải cạnh tranh với nhóm SUV hạng D rộng rãi hơn như Ford Everest, Toyota Fortuner hay những mẫu crossover D như Hyundai Santa Fe và KIA Sorento (giá bán bản cao nhất dao động 1,3 - 1,545 tỉ đồng).

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cũng nhận định, Subaru Forester vẫn có tệp khách hàng riêng vốn yêu thích cảm giác lái và thương hiệu xe Nhật. Vì vậy, doanh số dự kiến của dòng xe này dự báo không ảnh hưởng nhiều.