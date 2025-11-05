Giải mã bí mật thành công của Lexus

Có thể bạn không biết giá trị thị trường xe sang đã tăng gấp đôi chỉ trong thập kỉ qua từ khoảng 390 tỉ USD (2014) đến 695 tỉ USD (2024). Con số này nói lên một thực tế đây là phân khúc béo bở với bất kì nhà sản xuất xe hơi nào nhưng cũng đầy khốc liệt. Chẳng thế mà vào cuối những năm 80 thế kỉ trước cả 3 nhà sản xuất xe hơi "bình dân" đến từ Nhật Bản không hẹn mà gặp cùng nhau khai sinh ra thương hiệu xe sang của riêng mình. Toyota có Lexus, Honda có Acura, Nissan có Infiniti.

Thế nhưng…

Chỉ có duy nhất Lexus thành công trên thị trường toàn cầu đồng thời đứng đầu doanh số tại chính thị trường quê nhà Nhật Bản. Acura và Infiniti cũng gặt hái nhiều thành công trên đất Mỹ nhưng không thể hiện diện tại 90 quốc gia trên toàn thế giới và cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu có tuổi đời tính bằng thế kỉ đến từ lục địa già như Lexus.

Vậy, thành công ấy đến từ đâu?

Lexus LS Coupe Concept 4 cửa nhưng khác biệt với cửa sau dạng "suicide door" và một cửa hậu ẢNH: QUANG THÁI

"Theo đuổi sự hoàn hảo không ngừng nghỉ"

Câu khẩu hiệu của Lexus có vẻ như không phải sinh ra để truyền thông mà thực sự được áp dụng xuyên suốt trong lịch sử hơn 30 năm. Điều này thể hiện rõ qua những thống kê về độ tin cậy.

Lexus đứng đầu với chỉ 140 vấn đề trên 100 xe, trong khi con số này trên Mercedes-Benz là 190, BMW trên 200, theo J.D.Power. Đây là lần thứ 12/14 năm Lexus đứng top bảng xếp hạng. Tờ U.S. News cũng xếp thương hiệu này vào top xe sang đáng tin cậy nhất 2025 với số điểm 91-100 trong khi BMW hay Audi chỉ ở mức 81-90.

Một số nghiên cứu độc lập cũng chỉ ra rằng, so với đối thủ cạnh tranh, Lexus có chi phí sửa chữa thấp và ít hỏng vặt hơn. Đơn cử một số mẫu xe như Lexus RX hay GX thường chạy mượt mà sau hơn 300.000 km nhưng BMW 5-Series hay Audi A6 lại bắt đầu có dấu hiệu lỗi ở hệ thống điện tử. Một khảo sát của Consumer Reports cho thấy, sau 10 năm xe Lexus mất khoảng 6.750 USD bảo dưỡng, thấp hơn nhiều so với BMW (9.500), Audi (9.809), Mercedes (10.525). Độ tin cậy này giúp Lexus giữ được giá trị bán lại cao từ 60-70% so với con số 50-60% của BMW sau cùng 5 năm sử dụng.

Lexus LM 500h mới với nhiều thay đổi theo hướng thanh lịch mang tính tái định vị dòng xe này

ẢNH: LEXUS

Cùng với nghệ thuật chăm sóc khách hàng "Omotenashi" được áp dụng mang đến tính nhất quán trên quy mô toàn cầu, tỉ lệ khách hàng hài lòng với Lexus cũng ở mức cao giúp thương hiệu này "được lòng" tệp khách hàng lớn tuổi, họ hầu hết là chuyên gia, nhà quản lý thuộc nhóm 20% có địa vị kinh tế xã hội cao nhất và được xếp vào nhóm chi tiêu mạnh tay cần chất lượng, sự tin cậy hơn là ngoại hình, công nghệ hay "cảm giác lái".

L-Finesse - ngôn ngữ thiết kế "cải lão hoàn đồng"

Trước khi ngôn ngữ thiết kế L-Finesse được áp dụng rộng rãi từ khoảng 2014-2015, Lexus thường bị lép vế khá nhiều khi đặt cạnh đối thủ. L-Finesse ra đời là sự kết hợp hai yếu tố "Leading edge - Tiên phong, đổi mới" và "Finesse - Tinh tế, nghệ thuật" tạo nên phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn sang trọng, tinh tế.

Lexus LS Concept 6 bánh xe độc đáo thu hút khách thưởng lãm Japan Mobility Show 2025 ẢNH: QUANG THÁI

Ngôn ngữ thiết kế này tập trung vào dự đoán, thấu hiểu và đáp ứng mong muốn của người dùng một cách liền mạch đồng thời giản lược, loạt bỏ chi tiết thừa hướng đến làm nổi bật vẻ đẹp bản chất nhờ kết hợp đối lập của nét thanh lịch và mạnh mẽ mang đến chiều sâu trong cả thẩm mỹ và cảm xúc. Trong đó, lưới tản nhiệt hình con suốt chính là nhận diện đặc trưng, thành công nhất của ngôn ngữ thiết kế này trên thế hệ xe Lexus mới.

Hiện tại, Lexus đang trong quá trình áp dụng ngôn ngữ thiết kế Beyond L mới trên các dòng xe xanh. Nó không thay thế L-Finesse mà như một bản nâng cấp 2.0 phá cách hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đón đầu kỷ nguyên xe điện. Nếu coi L-Finesse là một bộ vest may đo cổ điển thì Beyond L là một chiếc "streetwear" hiện đại, linh hoạt và mượt mà hơn.

SUV và Hybrid

Ngoài "giá trị cốt lõi" và ngôn ngữ thiết kế đổi mới, thành công của Lexus còn được ghi nhận bằng chiến lược phát triển sản phẩm. Trong đó, hãng xe sang Nhật Bản tập trung vào phát triển và bán các dòng xe thể thao đa dụng nhiều hơn so với đối thủ. Bằng chứng là tại châu Âu, xe thể thao đa dụng chiếm tới 80% doanh số của Lexus.

Thành công của Lexus được ghi nhận bằng chiến lược phát triển sản phẩm, trong đó xe thể thao đa dụng chiếm tới 80% doanh số của hãng tại châu Âu

ẢNH: QUANG THÁI

Tại thị trường Mỹ, doanh số bán hàng SUV của Lexus cũng tỏ ra vượt trội khi RX đứng đầu danh sách SUV hạng sang bán chạy nhất 3 quý đầu năm 2025 với 80.427 xe, vượt trội hơn so với đối thủ BMW X5 (51.870 xe), Mercedes-Benz GLE (48.200 xe) và Audi Q5 (42.150 xe). Bản thân "đàn em" NX cũng "cân đẹp" đối thủ Audi Q3, BMW X1 trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Thừa hưởng công nghệ từ hãng mẹ Toyota, Lexus đưa hybrid "vào đời" khá sớm từ năm 2005 với mẫu RX400h. Xe hybrid của hãng xe sang Nhật Bản được đánh giá cao hơn đối thủ ở hiệu suất và khả năng vận hành ổn định, mạnh mà êm, bền bỉ. J.D. Power xếp Lexus ở vị trí số 1 khi thống kê hãng này chỉ có 10% lỗi so với 25% trên BMW. Khách hãng chọn Lexus hybrid vì "không lo sửa chữa" và nhiều lựa chọn.

Dòng xe Lexus RX đóng góp không nhỏ vào sự thành công của hãng xe sang Nhật Bản ẢNH: LEXUS

Lexus hiện cũng đang tham gia phân khúc xe thuần điện nhưng mới dừng ở bước "làm quen" với doanh số khiêm tốn dưới 10.000 xe năm 2024 trong khi đối thủ đến từ Đức đã bỏ rất xa như BMW tiệm cận 400.000 xe thuần điện, Audi, Mercedes-Benz cũng không vừa với doanh số dao động 150.000-200.000 xe. Lexus EV có quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy ngắn nhưng vẫn tiếp tục được đánh giá cao ở độ bền bỉ, ít tốn chi phí bảo dưỡng và khấu hao ít.

Xét theo "tuổi đời", hành trình của Lexus có thể coi là như mơ với bất kì thương hiệu xe hơi nào. Dù chặng đường vươn tới top 3 doanh số xe sang toàn cầu còn rất dài nhưng với chiến thắng và thành công nhất định tại thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á và sự kiên định với triết lý phát triển sản phẩm, một tương lai mới rộng mở hơn đang chờ Lexus phía trước. Đặc biệt là khi Century đã tách ra độc lập thành một thương hiệu xe siêu sang riêng góp phần "cởi trói" cho Lexus tự do bứt phá hơn nữa…