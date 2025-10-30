Lexus khuấy động triển lãm Japan Mobility Show 2025 bằng loạt xe concept mới

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô hạng sang ngày càng gia tăng, Lexus với thế mạnh về nền tảng công nghệ, tinh hoa thiết kế mang đến bản sắc riêng vốn được ví như thứ nghệ thuật quyến rũ khách hàng. Điều này một lần nữa được hãng xe sang hàng đầu Nhật Bản thể hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ô tô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây) hiện đang diễn ra tại Tokyo Big Sight. Hàng loạt xe concept mang hơi hướng thiết kế, công nghệ của phương tiện di chuyển trong tương lai được Lexus mang lên sàn diễn để "chiêu đãi" khách thưởng lãm cũng như giới truyền thông tham dự một trong những ngày hội lớn nhất ngành ô tô châu Á.

Lexus LS Concept mang hơi hướng thiết kế, công nghệ của phương tiện di chuyển tương lai ẢNH: QUANG THÁI

Trong số các mẫu mã được Lexus trưng bày tại Japan Mobility Show 2025, đáng chú ý nhất có LS Concept. Đây là xe van siêu sang 6 bánh độc lạ, vừa được hé lộ gần đây và có thể được hãng xe sang Nhật Bản đưa vào sản xuất.

Dòng xe LS hiện tại đang dần đi đến cuối vòng đời sản phẩm và Lexus rõ ràng đang cân nhắc nhiều phương án để giữ gìn, phát triển thương hiệu LS. Trong đó, LS Concept mang phong cách sang trọng, cao cấp, hiện đại nhưng cũng không kém phần độc đáo với hai trục kết hợp 4 lốp xe ở phía sau.

Trang bị 6 bánh xe độc lạ, Lexus LS Concept trở thành tâm điểm của khu trưng bày Lexus tại sàn diễn Japan Mobility Show 2025 ẢNH: QUANG THÁI

Cả phần đầu xe, đuôi xe Lexus LS Concept đều nổi bật với đèn LED góc cạnh. Thân xe thon dài thiết kế tinh tế. Mặc dù kích thước xe hiện chưa công bố, nhưng số đo LS Concept lớn hơn rất nhiều so với các mẫu xe Lexus từ trước đến nay. Điều thú vị là bốn bánh xe phía sau nhỏ hơn đáng kể so với bánh trước.

Hãng xe sang Nhật Bản hiện chưa đưa ra lý do về việc cần thiết phải trang bị cho LS Concept hệ dẫn động sáu bánh, nhưng rõ ràng Lexus đã dành rất nhiều thời gian để làm cho mẫu xe này trở nên sang trọng nhất. Bên trong xe có hai ghế ngồi phía trước mang phong cách tương lai, hai cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng kiểu chữ Yoke. Ngoài ra còn có hai hàng phía sau được thiết kế như ghế ngồi trên khoang thương gia của máy bay.

Lexus LS Coupe Concept thiết kế bóng bẩy, sang trọng ẢNH: QUANG THÁI

Cùng với LS Concept, Lexus còn trình làng LS Coupe Concept. Mẫu xe này mang dáng dấp của một chiếc crossover bóng bẩy, nhấn mạnh vào sự sang trọng. Xe này có bốn cửa nhưng có khác biệt. Giống như một số dòng xe Rolls-Royce, Lexus LS Coupe Concept sở hữu cửa sau dạng "suicide door" và một cửa hậu ấn tượng mở ra và kéo dài ra ngoài.

Tương tự LS Concept, LS Coupe Concept cũng có sẵn hai cụm đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình lớn dành cho hành khách. Phía sau hai ghế trước còn tích hợp màn hình dọc, dành cho hành khách phía sau. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết nội thất bằng gỗ.

Lexus Sport Concept thiết kế hiện đại, thể thao ẢNH: QUANG THÁI

Hoàn thiện bộ ba xe ý tưởng LS của Lexus là mẫu Micro Concept. Đây là mẫu xe ít có khả năng đưa vào dây chuyền sản xuất nhất và được hình dung là một chiếc xe tự lái một chỗ ngồi, hoàn hảo di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc. Cabin trên mẫu xe này khi được mở ra như một hộp trang sức, để lộ một ghế ngồi duy nhất. Giống như các xe concept khác của Lexus, Micro Concept có rất nhiều chi tiết bằng gỗ.

Ngoài bộ ba xe ý tưởng LS, Lexus còn giới thiệu Sport Concept. Mẫu xe này thiết kế hiện đại mang dáng vẻ của một siêu xe thể thao với thân xe rộng, thấp, khoang lái quyến rũ người xem.











