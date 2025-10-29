Toyota Land Cruiser FJ xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025, chốt ngày về Việt Nam

Không lâu sau khi Toyota hé lộ một số thông tin và hình ảnh, sáng 29.10 mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới
Toyota Land Cruiser FJ chính thức xuất hiện "bằng xương bằng thịt" trước công chúng cũng như giới truyền thông tham gia Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ô tô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây) diễn ra tại Tokyo Big Sight, Nhật Bản.
Theo ghi nhận của PV
Thanh Niên đang có mặt tại Japan Mobility Show 2025, ngay sau khi được Toyota "vén màn", mẫu xe này lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo từ giới truyền thông cũng như khách thưởng lãm. Đây cũng được xem là thời điểm đánh dấu Toyota Land Cruiser FJ được hãng xe Nhật Bản giới thiệu ra thị trường toàn cầu
Land Cruiser FJ được xem là mẫu xe "em út" của dòng Land Cruiser trứ danh góp phần tạo nên tên tuổi của Toyota trên thị trường toàn cầu. Lần đầu tung ra thị trường toàn cầu với tên gọi Toyota BJ vào năm 1951, Land Cruiser ngay lập tức trở thành phương tiện đầu tiên leo lên trạm thứ sáu của núi Fuji. Kể từ đó, dòng xe này đã hoàn thành sứ mệnh mang lại sự an toàn và an tâm cho tất cả người dùng ở những nơi mà chỉ có Land Cruiser tiếp cận được
Với việc bổ sung Land Cruiser FJ vào dòng sản phẩm của mình, Toyota sẽ cung cấp giá trị mới, đó là "Sự tự do và niềm vui" đến từ việc tận hưởng Land Cruiser theo cách riêng. Trong khi vẫn duy trì sự tin cậy, độ bền bỉ và hiệu suất off-road phù hợp với phong cách sống của nhiều người
Mang phong cách đặc trưng của dòng SUV địa hình, Toyota Land Cruiser FJ sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn thể hiện qua từng đường nét, chi tiết thiết kế. Phần đầu và đuôi xe thể hiện cảm giác mạnh mẽ thông qua sự kết hợp chắc chắn giữa cản trước, cản sau cùng vòm bánh xe mở rộng, đặt trên thân xe gọn gàng. Cả cản trước và cản sau ở các góc đều là loại có thể tháo rời và tách thành từng phần, cho phép chỉ thay thế những bộ phận bị hư hỏng nhằm nâng cao khả năng sửa chữa. Đồng thời, thiết kế này cũng tính đến yếu tố tùy chỉnh, giúp người dùng tự do cá nhân hóa chiếc Land Cruiser của mình theo phong cách riêng
Land Cruiser FJ sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.575 x 1.855 x 1.960 (mm), chiều dài cơ sở 2.580 mm. Kích thước này mang đến không gian nội thất rộng, thoáng, giúp người lái có thể nhanh chóng nhận biết tình huống và điều khiển linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau
Thiết kế gồm bảng táp-lô dạng ngang giúp dễ dàng nhận biết tư thế và độ nghiêng của xe, màn hình và các nút điều khiển được bố trí tập trung nhằm giảm thiểu chuyển động của mắt, cần số được thiết kế cho thao tác tự nhiên
Toyota Land Cruiser FJ trang bị động cơ 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Mã động cơ này cũng được sử dụng trên Land Cruiser Prado, Fortuner và Hilux. Động cơ trên Land Cruiser FJ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp với công nghệ Super ECT (hộp số điều khiển điện tử) và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD)
Mẫu xe này cũng được hãng xe Nhật Bản trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng tiên tiến, bao gồm hệ thống an toàn tiền va chạm (Pre-collision Safety System). Đáng chú ý, Toyota cũng cung cấp các lựa chọn tùy chỉnh cá nhân hóa dự kiến sẽ được ra mắt theo từng giai đoạn trong vòng đời của mẫu xe. Các phụ kiện này bao gồm đèn pha hình tròn, các tấm MOLLE để gắn thiết bị ngoài trời… Tính khả dụng và nội dung sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực
Tập đoàn ô tô Toyota tiết lộ Land Cruiser FJ mới, sẽ phân phối tại Nhật Bản vào khoảng giữa năm 2026. Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết Toyota Land Cruiser FJ sẽ về Việt Nam và phân phối vào giữa năm sau 2026. Giá bán chính thức hiện chưa công bố, tuy nhiên giá dự kiến ngang giá Toyota Fortuner
