Toyota Land Cruiser FJ xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025, chốt ngày về Việt Nam

Mang phong cách đặc trưng của dòng SUV địa hình, Toyota Land Cruiser FJ sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn thể hiện qua từng đường nét, chi tiết thiết kế. Phần đầu và đuôi xe thể hiện cảm giác mạnh mẽ thông qua sự kết hợp chắc chắn giữa cản trước, cản sau cùng vòm bánh xe mở rộng, đặt trên thân xe gọn gàng. Cả cản trước và cản sau ở các góc đều là loại có thể tháo rời và tách thành từng phần, cho phép chỉ thay thế những bộ phận bị hư hỏng nhằm nâng cao khả năng sửa chữa. Đồng thời, thiết kế này cũng tính đến yếu tố tùy chỉnh, giúp người dùng tự do cá nhân hóa chiếc Land Cruiser của mình theo phong cách riêng