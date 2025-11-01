Lexus 'tái định nghĩa' sự sang trọng trong ngành ô tô

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ô tô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây) đang diễn ra tại Tokyo Big Sight - Nhật Bản, Lexus mang đến màn trình diễn khiến cả thế giới phải chú ý. Không chỉ trình làng xe dàn concept (ý tưởng) mới, hãng xe sang Lexus còn công bố tầm nhìn tương lai đầy táo bạo. Nơi sự sang trọng được định nghĩa lại; ranh giới giữa xe, không gian và phong cách sống gần như bị xóa nhòa.

Lexus mang đến Japan Mobility Show 2025 màn trình diễn ấn tượng với bộ 3 xe concept mới: LS Concept, LS Coupe Concept và Sport Concept ẢNH: QUANG THÁI

Từ "Luxury Sedan" đến "Luxury Space"

Ngay từ khi giới thiệu LS Concept hoàn toàn mới, Lexus đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, rằng "flagship" của thương hiệu không còn bị giới hạn trong những khuôn mẫu truyền thống của sedan hay SUV. Thay vào đó, LS Concept sáu bánh đại diện cho tầm nhìn "Luxury Space – Không gian sang trọng", nơi chiếc xe trở thành ngôi nhà thứ hai, là không gian sống riêng tư, linh hoạt và kết nối. Sáu bánh xe mang đến diện tích sàn lớn hơn, khả năng tiếp cận đa hướng và cảm giác tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Điều này thể hiện triết lý mới của Lexus về sự sang trọng, nhấn mạnh sự bình yên và tự do trong di chuyển.

Đây không chỉ là bước tiến trong thiết kế sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn thương hiệu. Lexus đang tự định vị lại mình, thoát khỏi giới hạn của hình ảnh "xe sang chuẩn mực" để trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và khám phá. Triết lý Discover (Khám phá) được nhấn mạnh như tinh thần cốt lõi của Lexus, khuyến khích khách hàng tìm kiếm những giá trị riêng, sống độc lập, tự tin và dám vượt qua chuẩn mực.

LS Concept sáu bánh được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho tầm nhìn và định hướng tương lai của Lexus ẢNH: QUANG THÁI

Tái định vị để khai phóng sự sáng tạo

Trong nhiều năm, Lexus được xem là đỉnh cao của xe sang Nhật Bản, đối trọng với các thương hiệu xe châu Âu như Mercedes-Benz hay BMW. Tuy nhiên, tại Japan Mobility Show năm nay, tập đoàn Toyota đã công bố bước tái cấu trúc mang tính lịch sử khi chuyển Century thành thương hiệu siêu sang độc lập, cạnh tranh trực diện với Bentley và Rolls-Royce.

Sự thay đổi này mở đường cho Lexus bước vào một vai trò mới, trong đó hướng đến kết hợp hài hòa giữa đẳng cấp và sự sáng tạo công nghệ. Lexus vẫn giữ vị thế cao cấp nhưng thể hiện một tinh thần phóng khoáng hơn, linh hoạt hơn và giàu cảm xúc hơn. Đây là chiến lược phân tầng thương hiệu thông minh của Toyota Group, cho phép Lexus tự do khám phá và thử nghiệm những ý tưởng đột phá mà không bị bó hẹp bởi hình ảnh "chuẩn mực truyền thống".

Lexus vẫn giữ vị thế của một thương hiệu cao cấp, nhưng thể hiện tinh thần phóng khoáng hơn ẢNH: QUANG THÁI

Điều này thể hiện rõ qua ba mẫu xe concept chủ đạo, gồm LS Concept, LS Coupe Concept và Sport Concept. Mỗi mẫu xe là một góc nhìn khác nhau về "sang trọng tương lai". Từ không gian tĩnh lặng, đến sự cân bằng giữa niềm vui cầm lái và tiện nghi hành khách, hay cảm xúc thể thao thuần khiết. Cả ba đều chia sẻ chung một triết lý, ưu tiên tự do định nghĩa phong cách sống riêng của khách hàng Lexus.

Điện hóa là nền tảng dẫn lối tương lai

Trung tâm của chiến lược tái định vị này chính là công nghệ điện hóa tiên tiến, nền tảng mà Lexus coi là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai di chuyển bền vững và đầy cảm xúc. Những xe concept trình làng không chỉ là "show car" mà là bản phác họa tương lai của Lexus, nơi công nghệ điện, trí tuệ nhân tạo và thiết kế nhân văn hòa quyện trong một tổng thể liền mạch.

Sự hợp tác với Joby Aviation trong lĩnh vực phương tiện bay cá nhân là ví dụ điển hình cho tầm nhìn vượt ra ngoài bốn bánh xe. Lexus muốn trao cho con người khả năng khám phá không gian 360 độ, từ mặt đất, trên không cho đến đại dương. Ý tưởng về du thuyền tự hành (autonomous catamaran) cũng được hé lộ, như một phần mở rộng của triết lý "Luxury Space". Ở đó, người dùng không chỉ sở hữu một phương tiện di chuyển, mà là không gian sống sang trọng di động, nơi công việc, giải trí và sự tĩnh tại hòa quyện trong cùng trải nghiệm.

Lexus tái định vị thương hiệu để khai phóng sự sáng tạo ẢNH: QUANG THÁI

"Sang trọng là sự tự do"

Nếu trước đây, sang trọng được định nghĩa bằng vật liệu, công nghệ hay hiệu suất, thì hiện tại Lexus dường như đang mở ra một khái niệm mới. Trong đó khẳng định, sang trọng chính là sự tự do để sống theo cách riêng.

Chiến lược thương hiệu mới của Lexus là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ công nghệ, cảm xúc thiết kế và triết lý nhân văn. Mỗi xe concept tại Japan Mobility Show 2025 không chỉ minh họa cho khả năng sáng tạo, mà còn thể hiện khát vọng dẫn dắt ngành công nghiệp ô tô bước vào kỷ nguyên mới - nơi "xe" không còn là điểm đến, mà là hành trình khám phá vô tận.