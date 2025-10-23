Honda Việt Nam triệu hồi mô tô 1.000 phân khối bị lỏng bu-lông cần số

Sở hữu danh mục xmô tô, xe máy đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam cùng lượng xe bán ra hàng tháng chiếm khoảng 70% thị phần, tuy nhiên thời gian gần đây Honda đang khiến không ít khách hàng hoang mang, lo lắng khi hàng loạt mẫu mã mô tô liên tiếp dính lỗi. Vào đầu tháng 10 năm nay, hãng xe Nhật Bản ra thông báo về việc gần 4.000 chiếc CB150R và CB300R tại Việt Nam bị lỗi đèn pha chập chờn, không sáng. Tuy nhiên, khi đợt triệu hồi này chưa kịp lắng xuống, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục thông báo triệu hồi Honda CB1000 do lỗi liên quan đến bu-lông cần số.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo triệu hồi mẫu Honda CB1000 do lỗi liên quan đến bu-lông cần số Ảnh: H.V.N

Trong thông báo chính thức trên trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam, Honda không công bố chi tiết số lượng xe CB1000 bị ảnh hưởng, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản cho biết, các xe thuộc diện triệu hồi thuộc đời xe 2025. Mẫu xe này được HVN nhập khẩu từ Nhật Bản, phân phối tại Việt Nam duy nhất 1 phiên bản.

Theo HVN, đợt triệu hồi Honda CB1000 lần này nhằm mục đích thay thế phụ tùng bu-lông cần chuyển số. Cụ thể, bu-lông cần chuyển số trên CB1000 có thể bị lỏng khi vận hành xe, ảnh hưởng đến quá trình chuyển số khi lái xe. Điều này có thể gây bất tiện cho người dùng và trong trường hợp hy hữu có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hiện tại, HVN chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn quyền lợi cho người dùng, HVN triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục.

Bu-lông cần chuyển số trên CB1000 có thể bị lỏng khi vận hành xe, ảnh hưởng đến quá trình chuyển số khi lái xe Ảnh: H.V.N

Theo HVN, khách hàng sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được thông tin về kế hoạch thay thế, bao gồm địa điểm và thời gian thay thế từ các cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa xe phân khối lớn. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí để khắc phục vấn đề liên quan đến bu-lông cần số.

Honda CB1000 được HVN nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam chỉ 1 phiên bản với giá công bố 339,9 triệu đồng. Honda CB1000 trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.000 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 101 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp cùng nhiều công nghệ như kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, bướm ga điện tử, phanh động cơ… Mẫu xe 1.000 phân khối này hướng đến những khách hàng từng sử dụng và có kinh nghiệm điều khiển xe phân khối lớn.