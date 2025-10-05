Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Triệu hồi gần 4.000 xe Honda CBF150, CBF300 tại Việt Nam

Hoàng Cường
05/10/2025 11:03 GMT+7

Gần 4.000 xe chiếc Honda CBF150, CBF300 do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối vừa "lãnh án" triệu hồi do đèn pha gặp vấn đề, có thể không sáng hoặc chập chờn trong quá trình sử dụng.

Dẫn đầu về doanh số bán mô tô, xe máy sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời chiếm hơn 70% thị phần xe máy Việt Nam nhưng Honda cũng đang là thương hiệu khiến không ít khách hàng lo lắng với nhiều mẫu xe liên tiếp phát sinh lỗi dẫn đến việc phải triệu hồi để khắc phục. Vào đầu tháng 9.2025, Honda đã ra thông báo triệu hồi các mẫu Honda Africa Twin sản xuất từ năm 2020 - 2025 để sửa lỗi công tắc đèn xi-nhan. Tuy nhiên, khi đợt triệu hồi này chưa kịp kết thúc, hãng xe Nhật Bản vừa tiếp tục thông báo về đợt triệu hồi khác liên quan đến hàng ngàn chiếc Honda CBF150 và Honda CBF300.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam, Honda vừa thông báo triệu hồi 3.946 xe Honda CBF150 và CBF300. Các xe này được xác định sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022 và do Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối đến tay người dùng.

Triệu hồi gần 4.000 xe Honda CBF150, CBF300 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Honda vừa thông báo triệu hồi 3.946 xe Honda CBF150 và CBF300

Ảnh: Honda

Phía HVN cho biết, đợt triệu hồi này để thay cụm đèn pha trên các xe Honda CBF150 và Honda CBF300 bị ảnh hưởng. Nguyên nhân được hãng xác định do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong. Các dây lõi có thể bị đứt ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Đến nay, dù chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, quyền lợi của khách hàng đã mua xe, HVN triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục. Theo đó, bắt đầu từ tháng 10.2025, các chủ xe Honda CBF150 và Honda CBF300 có xe thuộc diện triệu hồi có thể mang xe đến các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) để được kiểm tra và thay thế lại phụ tùng.

Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí để khắc phục vấn đề liên quan đến đèn pha. Tổng thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe dự kiến mất khoảng 42 phút.

Triệu hồi Honda CR-V bị lỗi chốt an toàn cần số: Honda Việt Nam lên tiếng

Triệu hồi Honda CR-V bị lỗi chốt an toàn cần số: Honda Việt Nam lên tiếng

Liên quan đến hàng chục ngàn chiếc Honda CR-V thế hệ thứ 5 tại một số thị trường trong Đông Nam Á lãnh án triệu hồi do lỗi chốt an toàn cần số. Mới đây, Honda Việt Nam có câu trả lời báo Thanh Niên về việc CR-V tại Việt Nam có bị ảnh hưởng (!?)

