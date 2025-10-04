Xe côn tay Đài Loan từng về Việt Nam có bản nâng cấp, 'đấu' Honda Winner R

Cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe côn tay thể thao đang dần sôi động trở lại sau khi một số mẫu mã lần lượt được các nhà sản xuất, phân phối làm mới nhằm tăng sức hút với khách hàng. Không lâu sau khi Honda tung phiên bản Honda Winner R ra thị trường Việt Nam, hãng xe Đài Loan cũng có động thái đáp trả khi trình làng bản nâng cấp của xe côn tay SYM VF 185 với tên gọi mới SYM VFE 185i tại Malaysia.

Xe côn tay thể thao SYM VFE 185i hướng đến nhóm khách hàng trẻ

Ảnh: SYM

SYM VFE 185i là dòng xe côn tay thể thao được hãng xe Đài Loan hướng đến nhóm khách hàng trẻ, từng mở bán tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có một số quốc gia khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Philippines… Dù chưa được phân phối tại Việt Nam nhưng cái tên này cũng không quá xa lạ với khách hàng Việt Nam khi từng được hãng xe Đài Loan trưng bày tại Triển lãm ô tô - xe máy Việt Nam - Vietnam Motor Show 2024 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại TP.HCM.

Mới đây, bản nâng cấp mới nhất của SYM VFE 185i chính thức được SYM giới thiệu tại Malaysia với một số thay đổi nhỏ về diện mạo, trang bị tính năng trong khi vẫn giữ nguyên động cơ 4 thì, dung tích 183 cc mạnh mẽ nhất phân khúc.

Bản nâng cấp mới nhất của SYM VFE 185i chính thức được SYM trình làng tại Malaysia Ảnh: SYM

Theo đó, ở lần nâng cấp này, VFE 185i được hãng xe Đài Loan làm mới "dàn áo" với ba lựa chọn màu chủ đạo, gồm: trắng, xanh lục và xanh dương đi kèm với bộ tem có đồ họa mới. Dù kiểu dáng không bệ vệ như Honda Winner R hay Yamaha Exciter; SYM VFE 185i vẫn sở hữu những đường nét mạnh mẽ theo phong cách đặc trưng của dòng xe underbone thể thao.

SYM trang bị cho VFE 185i cụm đèn pha LED đặt thấp tương tự như Winner R nhưng hiện đại hơn với kết cấu hai đèn LED hai bên, kết hợp một đèn bi cầu LED ở trung tâm. Phần đầu xe cũng có dải đèn LED vắt ngang trông khá hiện đại. Ở phía sau, cụm đèn hậu cùng tay nắm để dắt xe được thiết kế gọn gàng. Hai đèn đèn xi-nhan phía sau được bố trí nổi hai bên, tích hợp trên và chắn bùn phía sau.

Cung cấp sức mạnh vận hành cho SYM VFE 185i là động cơ SOHC, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 183 cc kết nhiên hệ thống phun xăng điện tử EFI Ảnh: SYM

Mẫu xe côn tay này sử dụng bộ mâm đúc kích thước 17 inch, thiết kế 5 chấu kép. Cả hai bánh đều dùng phanh đĩa, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cũng giống như nhiều mẫu xe côn tay thể thao khác, SYM VFE 185i sở hữu phần yên xe liền khối, bọc da, phân thành hai tầng, tạo phần tự cho người lái. Tuy nhiên, phần yên cho người ngồi sau được vuốt khá cao. Bình xăng dung tích 7 lít, chiều cao yên xe 800 mm và trọng lượng ở mức 135 kg. SYM VFE 185i 2025 còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart key kết hợp hệ thống khởi động điện, cổng sạc USB Type-A QC 3.0.

Cung cấp sức mạnh vận hành cho SYM VFE 185i là động cơ SOHC, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 183 cc kết nhiên hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ này cho công suất lên tới 19,7 mã lực tại 9.000 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 17,46 Nm tại 7.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ dẫn động xích. So với Honda Winner R, Yamaha Exciter… SYM VFE 185i sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Tại Malaysia, VFE 185i được phân phối thông qua MForce Bike Holdings với giá 9.988 ringgit, tương đương 53,9 triệu đồng Ảnh: SYM

Hiện tại, Malaysia là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được SYM phân phối VFE 185i thông qua MForce Bike Holdings. Mẫu xe côn tay thể thao này có giá bán 9.988 ringgit, tương đương 53,9 triệu đồng.