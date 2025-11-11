'Biệt thự di động' Lexus LM 500h giá 7,53 tỉ có gì hấp dẫn đại gia Việt?

Nhiều người ví von LM-Series là "biệt thự di động" hay "khoang thương gia mặt đất"... để nói về sự rộng rãi, thoải mái và tiện nghi của hàng ghế thứ 2. Lexus sử dụng các vật liệu cao cấp như da Semi-Aniline, gỗ Yabane, Bengala tại nhiều vị trí khác nhau trên xe. Các chi tiết nội thất được hoàn thiện cao, tạo nên sự xa xỉ và tăng tính hưởng thụ cho khách hàng