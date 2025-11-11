'Biệt thự di động' Lexus LM 500h giá 7,53 tỉ có gì hấp dẫn đại gia Việt?

Lexus LM-Series tung ra thị trường toàn cầu vào năm 2019 nhằm hướng đến các khách hàng là doanh nhân, khách VIP, chủ doanh nghiệp... Tại Việt Nam, hãng xe sang đến từ Nhật Bản phân phối dòng xe này với một cấu hình duy nhất là LM 500h nhưng có hai phiên bản 4 chỗ và 6 chỗ ngồi, giá bán lần lượt 7,53 tỉ và 8,95 tỉ đồng.
Lexus LM 500h thế hệ mới sở hữu ngoại hình bệ vệ với lưới tản nhiệt không viền cỡ lớn, logo đặt trên nắp ca-pô và cụm đèn pha LED sắc nét. Xe phát triển trên nền tảng TNGA-K nên độ cứng vững, khả năng cách âm khi di chuyển được cải thiện đáng kể
Lexus LM 500h trang bị mâm đa chấu 19 inch, mạ crôm và hệ thống treo thích ứng với van piston điều chỉnh theo tần số rung động, giúp người ngồi bên trong cảm thấy êm ái trên mọi điều kiện đường sá
Cụm đèn pha LED trên LM 500h có thiết kế mảnh, ấn tượng với dải đèn LED định vị hình móc câu. Ngoài ra, hãng xe sang Nhật trang bị cho mẫu MPV này công nghệ đèn thích ứng tự động, có khả năng phân vùng ánh sáng, giúp đảm bảo tầm nhìn và hạn chế chói mắt cho xe đối diện
Nhiều người ví von LM-Series là "biệt thự di động" hay "khoang thương gia mặt đất"... để nói về sự rộng rãi, thoải mái và tiện nghi của hàng ghế thứ 2. Lexus sử dụng các vật liệu cao cấp như da Semi-Aniline, gỗ Yabane, Bengala tại nhiều vị trí khác nhau trên xe. Các chi tiết nội thất được hoàn thiện cao, tạo nên sự xa xỉ và tăng tính hưởng thụ cho khách hàng
Hàng ghế sau của Lexus LM 500h được thiết kế với lớp đệm hấp thụ rung động, có thể ngả hoàn toàn. Hệ thống khung chống rung và treo điều chỉnh giúp giảm dao động khi xe di chuyển, tạo điều kiện để hành khách làm việc hoặc nghỉ ngơi ổn định, kể cả trên những đoạn đường xấu
Tựa tay trung tâm ở hàng ghế sau tích hợp cụm điều khiển, cho phép hành khách chỉnh độc lập các chức năng của ghế như độ ngả, nâng đùi, sưởi, làm mát và massage. Một số chi tiết như hộc để ly cũng được bố trí hợp lý, hỗ trợ người ngồi duy trì tư thế thoải mái trong suốt hành trình
Ngoài ra, khu vực này cũng được bố trí hai màn hình cảm ứng, cho phép điều chỉnh độc lập các chức năng như điều hòa, âm thanh, ánh sáng, rèm che và tư thế ghế. Mọi thao tác được thực hiện ngay tại chỗ ngồi thông qua giao diện đơn giản
Với phiên bản 6 ghế ngồi, hàng ghế thứ ba trên LM 500h vẫn được bọc da cao cấp, đảm bảo khoảng để chân rộng rãi cho người ngồi. Khi không cần chở thêm người, hàng ghế này có thể gập gọn để mở rộng thể tích khoang hành lý, lý tưởng cho những chuyến đi dài ngày
Để nâng cao trải nghiệm giải trí, Lexus trang bị cho mẫu MPV cao cấp màn hình trần xe, kích thước 48 inch, phục vụ cho người ngồi ở hai hàng ghế sau. Hơn nữa, LM 500h còn có hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 23 loa xung quanh xe
Không chỉ phục vụ hành khách phía sau, Lexus còn chú trọng đến trải nghiệm của người lái dòng LM-Series. Khoang lái được bố trí theo triết lý “Tazuna”, tập trung các thao tác điều khiển quanh vị trí tài xế. Ngoài ra, xe còn có màn hình trung tâm kích thước 14 inch, bảng đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ các thông tin trực quan về vận hành
Lexus LM 500h sử dụng công nghệ hybrid (xăng lai điện - PV) với động cơ xăng 2.4 lít, kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Ngoài ra, xe còn trang bị gói hỗ trợ lái xe nâng cao Lexus Safety System+ 3.0 với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo va chạm...
