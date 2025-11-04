Bộ ba Lexus Concept mãn nhãn khách thưởng lãm Japan Mobility Show 2025

Bộ ba xe Lexus Concept mãn nhãn khách thưởng lãm Japan Mobility Show 2025

Gian trưng bày của Lexus tại Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ô tô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây) thu hút sự chú ý với loạt xe concept (xe ý tưởng) mang thiết kế đậm chất tương lai, thể hiện tầm nhìn điện hóa và tinh thần đổi mới của hãng xe sang Nhật Bản.

Tâm điểm của khu trưng bày Lexus là LS Concept six wheeled với cấu hình 6 bánh xe độc đáo, phá vỡ khuôn mẫu của dòng sedan hạng sang truyền thống. Xe định hướng tới khách hàng cao cấp với khoang hành khách rộng rãi, lấy cảm hứng từ ghế thương gia trên máy bay.

Việc bổ sung thêm một trục bánh xe phía sau không chỉ nhằm tạo không gian rộng rãi mà còn cải thiện độ êm ái và ổn định khi vận hành.

Lexus LS Concept 6 bánh xe độc đáo, hàng ghế sau thiết kế theo phong cách thương gia ẢNH: QUANG THÁI

Kế đến, LS Coupe Concept sở hữu kiểu dáng crossover sang trọng với thiết kế cửa sau mở ngược (suicide door) tạo dấu ấn khác biệt, gợi nhớ đến phong cách của dòng xe siêu sang Rolls-Royce. Khoang nội thất tối giản, định hình xu hướng thiết kế của Lexus trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Lexus giới thiệu Sport Concept kiểu dáng thể thao, táo bạo trong kỷ nguyên xe điện. Mẫu coupe thuần điện có thiết kế thân xe thấp, đậm tính khí động học với phần mui vuốt dốc ra sau. Đây được xem tiền đề cho dòng xe điện hiệu suất cao tương lai của Lexus, nhằm cạnh tranh với những đối thủ đến từ châu Âu.

Thông qua bộ ba concept này, Lexus thể hiện bước chuyển mình trong thiết kế và công nghệ, chuẩn bị cho thời kỳ hậu động cơ đốt trong với định hướng sản phẩm đa dạng, đậm dấu ấn riêng.