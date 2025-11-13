10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2025: Xe Nhật, xe Hàn chiếm đa số

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà hồi phục tạo động lực giúp doanh số bán nhiều mẫu xe được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều mẫu ô tô thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc vốn kém sức hút, vẫn khó thuyết phục khách hàng để tạo ra bước tăng trưởng vượt bậc về doanh số bán. Trong đó, bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam như Honda Accord, KIA Soluto, Toyota Corolla Altis hay Isuzu mu-X còn có sự góp mặt của mẫu ô tô điện Ford Mustang Mach-E…

10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 10.2025 Nguồn: VAMA

Toyota, KIA là những thương hiệu có nhiều mẫu xe kém sức hút nhất tháng 10 vừa qua dù đã nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2025:

1. Honda Accord: 3 xe

Honda Accord là mẫu xe bán ít nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, khi chỉ có 3 chiếc giao đến tay người dùng, thấp hơn 2 xe so với tháng trước đó. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) cùng các đại lý giảm giá nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 32 xe. Honda Accord tại Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan, có giá 1,319 - 1,329 tỉ đồng Ảnh: B.H

2. Ford Mustang Mach-E: 8 xe

Mẫu ô tô điện đầu tiên của Ford phân phối tại thị trường Việt Nam, Mustang Mach-E có doanh số đạt 8 xe, giảm 5 xe so với tháng 9.2025. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này chỉ có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ. Ford Mustang Mach-E hiện phân phối chính hãng một phiên bản Premium AWD với giá 2,599 tỉ đồng

ẢNH: CHÍ TÂM

3. Suzuki Jimny: 17 xe

Từng khuấy động thị trường ô tô Việt Nam, thu hút sự chú ý của khách Việt trong thời gian đầu ra mắt nhưng hiện tại mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 10 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 17 xe Jimny, tăng 4 xe so với tháng 9.2025. Suzuki Jimny phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe có giá 789 - 799 triệu đồng ẢNH: B.H

4. KIA Soluto: 22 xe

Mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn chỉ bán được 22 xe trong tháng 10.2025, tăng 4 xe so với tháng 9.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, giá bán từ 386 - 422 triệu đồng Ảnh: Q.T

5. KIA K5: 23 xe

Chỉ bán nhiều hơn Soluto đúng 1 xe, KIA K5 xếp thứ 5 trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2025. So với tháng trước đó, doanh số K5 cũng tăng 4 xe, qua đó khép lại 10 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh số đạt 199 xe. Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá còn 859 - 999 triệu đồng, nhưng trong bối cảnh dòng sedan nói chung, sedan hạng D nói riêng không còn được khách Việt ưa chuộng như trước đây ẢNH: THACO

6. Toyota Corolla Altis: 29 xe

Từng là mẫu sedan hạng C tạo được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ kèm kiểu dáng thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn ưa chuộng xe sedan như trước đây, Toyota Corolla Altis cũng không giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 10.2025 đạt 29 xe, tăng 12 xe so với tháng 9.2025, qua đó tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, có giá 725 - 870 triệu đồng ẢNH: B.H

7. KIA Morning: 29 xe

Từng là mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A hút khách nhất Việt Nam nhưng hiện tại KIA Morning không còn giữ được vị thế. Dù được THACO AUTO bổ sung thêm phiên bản mới với nhiều thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng trong tháng 10.2025 doanh số KIA Morning chỉ đạt 29 xe, giảm 3 xe so với tháng trước đó. Xe hiện có 4 phiên bản, giá 349 - 469 triệu đồng. Sau 10 đã qua của năm 2025, doanh số cộng dồn của KIA Morning đạt 247 xe ẢNH: B.H

8. Toyota Alphard: 31 xe

Doanh số Toyota Alphard được cải thiện với 31 xe bán ra trong tháng 10.2025, tăng 2 xe so với tháng 9.2025. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể giúp Toyota Alphard thoát khỏi danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Cộng dồn 10 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 234 xe. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng Ảnh: T.M.V

9. Isuzu mu-X: 33 xe

Isuzu mu-X là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam xuyên suốt đầu năm đến nay. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 10.2025 chỉ đạt 33 xe, tăng 18 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, có giá từ 928 triệu đến 1,269 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

10. Toyota Land Cruiser: 44 xe

Sau nhiều tháng vắng bóng, Toyota Land Cruiser góp mặt trở lại trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10.2025 với doanh số đạt 44 xe, giảm 25 xe so với tháng 9.2025. Giá bán khá cao cùng với việc không có xe để giao chính là lý do khiến doanh số Toyota Land Cruiser không thể bứt phá. Xe hiện có giá lên tới 4,286 - 4,297 tỉ đồng ẢNH: TOYOTA



