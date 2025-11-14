Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry 'hồi sinh' nhờ giảm giá cả trăm triệu đồng

Chung đà hồi phục của thị trường ô tô, nhóm xe sedan hạng D tại Việt Nam trong tháng đầu quý 4/2025 cũng cho thấy sự khởi sắc rõ rệt; lượng xe bán ra của hầu hết các mẫu mã đều tăng trưởng.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Theo số liệu mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 10, toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 255 xe, tăng 153 xe, tương đương đến gần 150% so với tháng trước đó. Đây có thể xem là một bất ngờ nhỏ, bởi sau nhiều tháng liên tiếp giảm sút nhóm sedan hạng D cũng đã tìm lại được nhịp tăng trưởng.

Doanh số sedan hạng D tại Việt Nam tháng 10.2025 NGUỒN: VAMA

Xét ở cuộc đua doanh số giữa các mẫu mã, dễ nhận thấy kết quả bán hàng ấn tượng ở nhóm sedan hạng D tại Việt Nam tháng qua chủ yếu đến từ đóng góp của Toyota Camry. Một mình mẫu xe Nhật này trong tháng 10 đã chiếm tới 229 xe, tăng 151 xe, gần gấp 3 lần so với tháng 9.

Tuy vậy, kết quả này lại không quá bất ngờ. Bởi doanh số Toyota Camry tăng đột biến chủ yếu nhờ chính sách kích cầu hiệu quả từ hãng xe Nhật. Trong tháng 10 vừa qua, Camry được Toyota Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp khách mua xe tiết kiệm tương đương từ 61 - 77 triệu đồng (tùy phiên bản). Sau ưu đãi, giá thực tế của mẫu xe này chỉ dao động từ khoảng 1,16 - 1,45 tỉ đồng. Đây được xem là mức giảm hiếm hoi và mạnh nhất từ trước đến nay mà Toyota áp dụng cho mẫu sedan hạng D này. Trước đây, Camry hầu như chỉ được khuyến mãi nhỏ lẻ tại đại lý hoặc giảm giá nhẹ cho xe tồn kho, ít khi có chương trình hỗ trợ chính hãng quy mô toàn quốc.

Toyota Camry ghi nhận doanh số tăng mạnh nhờ chính sách kích cầu của hãng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một mẫu xe khác cũng ghi nhận kết quả bán hàng tích cực là KIA K5. Báo cáo của VAMA cho thấy, kết thúc tháng 10, mẫu xe Hàn Quốc bán ra 23 xe, tăng 4 xe so với tháng trước đó. Mặc dù vậy, nếu so với đối thủ Toyota Camry, doanh số KIA K5 vẫn bị bỏ lại khá xa.

Ở nhóm còn lại, Honda Accord đi ngược thị trường khi chỉ bán ra vỏn vẹn 3 xe, giảm 2 xe so với tháng trước đó. Trong khi, Mazda6 dù THACO AUTO chưa công bố chính thức, nhưng mẫu xe này gần như đã "khai tử" tại Việt Nam khi không phát sinh doanh số kể từ tháng 5.2025.

KIA K5 dù tăng trưởng doanh số nhưng vẫn bị Toyota Camry bỏ lại khá xa ẢNH: N.D

Xét từ đầu năm 2025, Toyota Camry như thường lệ vẫn đóng vai trò trụ cột, "gồng gánh" doanh số ở phân khúc. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe Nhật này đã bán ra 1.838 xe, chiếm đến 86% miếng bánh thị phần sedan hạng D. Trong khi, KIA K5 ghi nhận lượng bàn giao cộng dồn 199 xe, chiếm khoảng 9%. Mazda6 và Honda Accord nắm miếng bánh ít ỏi còn.

Thực tế, nhóm sedan hạng D phổ thông tại Việt Nam còn có sự góp mặt của bộ đôi xe Trung Quốc, gồm MG7 và mẫu xe thuần điện BYD Seal. Tuy nhiên, hai thương hiệu này không công bố số liệu bán hàng.