Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Tối 25.9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam (TMV) đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Châu Á và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại sứ quán Nhật Bản.

Trong buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc TMV chia sẻ: ‘Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD’.

Toyota Châu Á trao quà kỷ niệm 30 năm thành lập TMV.

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024, gần 32 triệu USD được dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Hãng cũng xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa.