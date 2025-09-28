Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/09/2025 11:33 GMT+7

Là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam, Toyota đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước.

Tối 25.9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam (TMV) đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Châu Á và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại sứ quán Nhật Bản.

Trong buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc TMV chia sẻ: ‘Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD’.

- Ảnh 1.

Toyota Châu Á trao quà kỷ niệm 30 năm thành lập TMV.

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024, gần 32 triệu USD được dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Hãng cũng xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa.

Khám phá thêm chủ đề

Toyota Toyota Việt Nam doanh nghiệp kỷ niệm Dấu ấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận