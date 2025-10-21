Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Doanh số sedan hạng D lại lao dốc, Toyota Camry bán chưa tới 80 xe

Đình Tuyên
Đình Tuyên
21/10/2025 19:00 GMT+7

Các dòng xe sedan hạng D tại Việt Nam có tháng thứ 4 liên tiếp sụt giảm doanh số, ngay cả mẫu xe dẫn đầu phân khúc như Toyota Camry cũng chỉ bán ra chưa đến 80 xe.

Trái với sự phục hồi tích cực của thị trường, bức tranh doanh số của nhóm sedan hạng D tại Việt Nam tháng 9.2025 vẫn ảm đạm, khi hầu hết mẫu mã tiếp tục ghi nhận lượng xe bán ra sụt giảm.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Theo số liệu mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng qua, toàn phân khúc này chỉ bán ra tổng cộng 103 xe, giảm 96 xe, tương đương gần 48% so với tháng trước đó. Đáng nói, đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp nhóm xe này ghi nhận doanh số giảm.

Doanh số Sedan hạng D lại lao dốc, Toyota Camry bán chưa tới 80 xe/tháng - Ảnh 1.

Doanh số sedan hạng D tại Việt Nam tháng 9.2025

NGUỒN: VAMA

Kết quả này chủ yếu đến từ sự sa sút của mẫu xe trụ cột Toyota Camry. Bởi lẽ, kết thúc tháng 9, đại diện của Toyota chỉ bán ra tổng cộng 79 xe, giảm mạnh 96 xe (tương đương 55%) so với tháng trước đó; trở thành mẫu xe có doanh số giảm sút mạnh nhất ở phân khúc.

Mặc dù vậy, thành tích trên không ảnh hưởng đến vị thế của Toyota Camry khi các đối thủ cạnh tranh cũng không khả quan hơn. KIA K5 cả tháng bán ra 19 xe, giảm 2 xe so với tháng 8. Honda Accord chỉ bán được 5 xe, tăng 2 xe. Dù là cái tên duy nhất trong phân khúc tăng trưởng, nhưng đóng góp của mẫu xe Honda vào thị phần phân khúc thực tế không đáng kể.

Doanh số Sedan hạng D lại lao dốc, Toyota Camry bán chưa tới 80 xe/tháng - Ảnh 2.

Toyota Camry ghi nhận doanh số giảm mạnh trong tháng 9.2025

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Mazda6 tiếp tục "án binh bất động" khi không bán nổi dù chỉ 1 xe. Trước đó, mẫu xe Nhật có giai đoạn đầu năm liên tục được hãng áp dụng khuyến mãi "xả hàng" và đến thời điểm này gần như các đại lý đã không còn xe tồn kho. Nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, THACO AUTO sẽ âm thầm "khai tử" mẫu xe này tại Việt Nam.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Xét lũy kế từ đầu năm 2025, toàn phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam chỉ mới bán ra tổng cộng 1.870 xe. Là một trong những nhóm xe ghi nhận doanh số thấp nhất thị trường, trung bình mỗi tháng cả 4 mẫu xe thuộc phân khúc này chỉ bàn giao khoảng 200 xe đến tay người dùng.

Doanh số Sedan hạng D lại lao dốc, Toyota Camry bán chưa tới 80 xe/tháng - Ảnh 3.

Nhóm sedan hạng D tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến thế độc tôn của Toyota Camry

ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Trong số này, Toyota Camry như thường lệ vẫn chiếm phần lớn thị phần. Cộng dồn 3 quý, mẫu xe Nhật bán ra 1.609 xe, tương đương đến 86%. KIA K5 đạt 176 xe, chiếm chưa đến 10%. Thị phần ít ỏi còn lại thuộc về Mazda6 (56 xe) và Honda Accord (29 xe) và MG7. Mặc dù vậy, mẫu xe Trung Quốc từ khi ra mắt khách Việt (tháng 8.2024) đến nay vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Lượng xe MG 7 lăn bánh thực tế trên đường vẫn khá hạn chế và hiếm gặp.

Nhìn vào số liệu bán hàng của VAMA có thể thấy, không chỉ là phân khúc ảm đạm nhất thị trường, sedan hạng D cũng là nhóm xe không có nhiều sức cạnh tranh. Cuộc đua doanh số nội bộ phân khúc này chỉ là cuộc đua "một mình một ngựa" của Toyota Camry.

