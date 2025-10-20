Tại sao xe Nhật có kích thước nhỏ gọn nhưng cabin rộng rãi?

Tại Việt Nam, không khó để bắt gặp những mẫu xe Nhật có kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn so với các mẫu xe Hàn Quốc, châu Âu ở cùng phân khúc. Tuy nhiên, bước vào trong xe, nhiều người lại bất ngờ vì không gian cabin của xe Nhật rộng rãi, ngồi thoải mái hơn đáng kể. Điều này không hề lạ lẫm, một phần đến từ triết lý thiết kế và định hướng khách hàng của các hãng xe đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Kích thước Suzuki Fronx nhỏ nhất phân khúc SUV hạng A nhưng hàng ghế sau khá rộng, độ ngả lưng tương đối thoải mái ẢNH: C.T

Việc các mẫu xe Nhật có kích thước nhỏ gọn, cabin rộng rãi không phải ngẫu nhiên. Đây là triết lý thiết kế mà các hãng xe đến từ xứ sở mặt trời mọc áp dụng, ưu tiên tính thực dụng và tiện nghi cho người dùng. Trong khi các hãng xe Hàn Quốc, châu Âu thường đề cao tính thẩm mỹ, cảm giác lái... người Nhật lại chọn hướng đi ngược lại, tập trung vào sự thoải mái của hành khách ngồi trên xe.

Triết lý thiết kế này một phần ảnh hưởng bởi các mẫu xe phong cách kei-car tại Nhật, vốn ưu tiên cabin rộng, thoáng nhưng kích thước bên ngoài lại khá nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị. Thậm chí, có những mẫu kei-car dài chưa tới 3,5 m nhưng không gian bên trong xe vẫn đáp ứng cho gia đình 5 thành viên.

Xe phong cách kei-car khá phổ biến tại Nhật Bản ẢNH: WIKI

Tuy nhiên, khi phát triển các mẫu mã cho nhiều thị trường quốc tế, người Nhật cũng phải thay đổi triết lý để phù hợp với thị hiếu, xu hướng và văn hóa người dùng. Dù vậy nhưng định hướng tạo ra những chiếc xe nhỏ gọn, rộng rãi vẫn là ưu tiên của phần lớn các hãng xe Nhật.

Theo đó, khoang cabin thường sẽ đặt làm trung tâm, các vị trí như khoang động cơ, khoang hành lý sẽ được tối ưu thiết kế để nhường không gian cho khu vực phục vụ người ngồi. Người Nhật cũng chú trọng đến việc tối ưu tỷ lệ giữa chiều dài tổng thể và chiều dài trục cơ sở nhằm đảm bảo không gian nội thất đủ thoải mái nhưng kích thước bên ngoài không quá lớn.

Đi kèm với tư duy thiết kế là sự tinh chỉnh khéo léo ở từng chi tiết trong nội thất. Ghế ngồi trên các mẫu xe Nhật thường mỏng, vừa đủ êm nhưng không chiếm nhiều diện tích. Bảng táp-lô làm gọn, không tạo khối cầu kỳ. Cửa xe cũng được thiết kế vừa vặn, bề ngang mỏng, hạn chế chiếm chiều ngang cabin... Nhờ đó, không gian sử dụng cho hành khách được mở rộng đáng kể, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Ghế ngồi trên phần lớn xe Nhật thường mỏng, tạo thêm không gian cho hành khách ẢNH: C.T

Xét tổng thể, nhiều người sẽ cảm nhận rõ chiều dài nắp ca-pô trên các mẫu xe châu Âu thường khá dài, trong khi đa phần các mẫu xe Nhật Bản lại ngắn, điều này hoàn toàn có lý do.

Việc thiết kế nắp ca-pô ngắn cho phép đẩy khoang hành khách tiến gần về phía đầu xe, nhờ đó tối ưu hóa diện tích bên trong mà không làm tăng tổng chiều dài thân xe. Ngược lại, các hãng xe châu Âu thường làm nắp ca-pô dài, đặt người lái ở trọng tâm xe để tăng độ ổn định và cảm giác lái. Thiết kế này buộc phải hy sinh một phần không gian cabin.

Nhìn chung, sự rộng rãi bên trong những mẫu xe Nhật không đơn thuần là kết quả của một vài con số về kích thước, mà là tổng hòa của tư duy thiết kế vì người dùng, sự cân đối về kỹ thuật và ưu tiên thực tế trong điều kiện sử dụng.

Dựa trên số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lũy kế 3 quý đầu năm 2025, người Việt mua hơn 108.000 ô tô đến từ các thương hiệu Nhật Bản, chiếm gần 1/3 tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường. Số liệu trên cho thấy người Việt vẫn rất chuộng xe Nhật vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có góc độ thực dụng, sự thoải mái và đáp ứng nhu cầu người dùng.



