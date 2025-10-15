3 mẫu xe Nhật được đánh giá cao nhưng người Việt không mặn mà

Tại thị trường ô tô Việt Nam, xe Nhật vẫn là một "thế lực" mạnh, chiếm thị phần lớn và luôn có nhiều mẫu mã lọt nhóm bán chạy nhất thị trường. Thế nhưng không phải mẫu xe Nhật nào cũng gặt hái được thành công, nhiều mẫu xe dù được đánh giá cao về độ bền, tiết kiệm nhiên liệu, hiện đại, nhiều trang bị nhưng vẫn bị người Việt ngó lơ, dẫn đến doanh số lẹt đẹt.

Dưới đây là một số mẫu xe Nhật được đánh giá cao nhưng bán chậm:

Suzuki Jimny

Được ví von là "tiểu Mercedes-Benz G-Class", Suzuki Jimny là mẫu SUV cỡ nhỏ được đánh giá rất cao về khả năng đi địa hình. Với kích thước nhỏ gọn, chiều dài tổng thể chưa đến 3,5 m nhưng được trang bị khung gầm rời, dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD), góc tới/thoát lớn... nên Jimny có thể dễ dàng đi các địa hình off-road khó nhằn.

Suzuki Jimny không còn 'hot' như thời mới mở bán, tháng 9 chỉ đạt doanh số 13 xe ẢNH: B.H

Dù được đánh giá cao ở khả năng đi địa hình và thiết kế vuông vức độc đáo nhưng Suzuki Jimny khá ít trang bị tiện nghi. Xe chỉ trang bị điều hòa tự động 1 vùng, ghế bọc nỉ, nhiều chi tiết ốp nhựa cứng và thiết kế nội thất khá thô cứng, khó làm hài lòng nhiều tệp khách hàng.

Ngoài ra, mức giá niêm yết từ 789 triệu đồng cũng khá cao so với tầm tiền trung bình khách Việt mua ô tô phục vụ gia đình, công việc. Do đó, giới mộ điệu vẫn thường gọi Jimny là xe "chơi".

Nói về doanh số, Suzuki Việt Nam đã bán được tổng cộng 196 chiếc Jimny sau 3 quý đầu năm 2025. Riêng trong tháng 9, có 13 chiếc Jimny bàn giao đến tay khách hàng, giảm 9 xe so với tháng trước đó.

Honda Accord

Honda Accord đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 10, dù không phải mới nhất nhưng về thiết kế tổng thể, mẫu xe này vẫn khá trẻ trung, sang trọng và chưa có dấu hiệu lỗi thời. Dù vậy, thiết kế nội thất bên trong xe dù cao cấp nhưng chưa quá hiện đại, khó làm hài lòng những khách hàng trẻ tuổi.

Honda Accord đang bán tại Việt nam thuộc thế hệ cũ, giá niêm yết 1,319 tỉ đồng ẢNH: TN

So với các đối thủ như Toyota Camry hay KIA K5, mẫu xe Honda được đánh giá cao về khả năng vận hành khi trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, mang lại cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc chưa có phiên bản dùng động cơ hybrid (xăng lai điện) cũng là nhược điểm của Accord nếu so với Camry.

Honda Việt Nam chỉ phân phối một phiên bản Accord, giá niêm yết 1,319 tỉ đồng. Điều này khiến khách hàng không có nhiều sự lựa chọn khi mua xe, trong khi mức giá trên cũng tương đối cao, khó cạnh tranh.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Honda chỉ bàn giao được 29 chiếc Accord đến tay khách Việt. Riêng tháng 9, chỉ 5 chiếc Accord được bán ra, này nằm ở nhóm 10 xe bán chậm nhất trong tháng.

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X là mẫu SUV khung gầm rời, thuộc phân khúc hạng D, cạnh tranh với Ford Everest, Toyota Fortuner. Nếu so với các đối thủ, mu-X là mẫu xe được đánh giá cao về độ bền bỉ, ít hư hỏng vặt và khá tiết kiệm nhiên liệu.

Một trong những điểm yếu của Isuzu mu-X là trang bị động cơ dung tích nhỏ, công suất yếu ẢNH: Đ.T

Tuy nhiên, điểm yếu của mu-X là chỉ được trang bị động cơ dầu tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Trong khi đó, các mẫu xe đối thủ đều dùng động cơ dung tích lớn hơn, công suất vượt ngưỡng 200 mã lực và mô-men cực đại đạt đến 500 Nm. Khách hàng không chỉ cần một chiếc xe bền bỉ mà còn mong đợi sự linh hoạt, mạnh mẽ từ động cơ - những yếu tố mà mu-X chưa đáp ứng được.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, có 186 chiếc Isuzu mu-X bán ra thị trường, tính cả phiên bản cũ và bản nâng cấp. Trong tháng 9, chỉ 15 chiếc mu-X được đăng ký mới, thấp hơn so với Ford Everest (1.069 xe).







