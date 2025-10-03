3 mẫu ô tô ngừng bán tại Việt Nam khiến nhiều người tiếc nuối

Sau hàng chục năm phát triển, thị trường ô tô Việt Nam hiện có sự góp mặt của hàng chục thương hiệu với hàng trăm mẫu ô tô khác nhau, trải dài ở nhiều phân khúc. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm với thị hiếu người dùng thay đổi theo thời gian, có nhiều mẫu xe từng "làm mưa làm gió" nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh ngừng bán, chấm dứt thời vàng son.





Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Dưới đây là 3 mẫu xe ngừng bán tại Việt Nam, khiến nhiều người tiếc nuối:



Toyota Innova

Giới thiệu từ năm 2006, Toyota Innova nhanh chóng chiếm thiện cảm từ khách Việt, gần như khai sinh phân khúc MPV cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Chính nhờ thiết kế thực dụng, đa năng và vận hành bền bỉ, Innova đã có doanh số tăng trưởng đều qua từng năm, đạt doanh số cao nhất gần 14.600 xe vào năm 2018.

Toyota Innova khai tử tại Việt Nam vào tháng 9.2025, chấm dứt hành trình 20 năm phục vụ khách hàng ẢNH: T.N

Từ năm 2019 trở đi, mẫu xe này bắt đầu mất dần chỗ đứng, lượng xe bán ra bắt đầu giảm mạnh. Lý giải cho sức hút "vua MPV" một thời bị hạ nhiệt có lẽ đến từ việc Mitsubishi tung ra thị trường mẫu Xpander, mở đường cho một sân chơi, phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ, thực dụng hơn cho người Việt.

Sau thời gian dài duy trì, bán song song cùng Innova Cross, Toyota Việt Nam chính thức khai tử mẫu Innova vào ngày 9.9.2025. Đây được xem như dấu chấm hết cho một "huyền thoại", kết thúc hành trình dài gần 20 năm phục vụ khách Việt.

Toyota Innova là mẫu MPV cỡ trung, sử dụng kết cấu khung gầm body-on frame và dùng hệ dẫn động cầu sau. Với thiết kế thực dụng, tối ưu hóa không gian nội thất nên tổng thể 3 hàng ghế trên xe khá rộng rãi, thoải mái cho 7 người ngồi trong những chuyến đi dài. Đây cũng là những yếu tố khiến người dùng cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu so với mẫu xe thế hệ mới Innova Cross tung ra thị trường vào tháng 10.2023, Innova thế hệ cũ "nghèo nàn" hơn về mặt trang bị, tiện nghi.

Mazda6



Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996 theo diện nhập khẩu, Mazda6 là một trong những mẫu xe đầu tiên góp mặt trong phân khúc sedan hạng D. Đến năm 2014, Mazda6 được lắp ráp bởi THACO tung ra thị trường và nhận nhiều ý kiến tích cực nhờ thiết kế trẻ trung, sang trọng nên rất được nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng. Nhờ đó, doanh số mẫu xe này tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2016 trước khi lao dốc.

Các đại lý hiện đã ngưng nhận cọc Mazda6 ẢNH: C.T

Tuy nhiên, từ năm 2014 cho đến thời điểm hiện tại, Mazda6 gần như giữ nguyên kiểu dáng, chỉ thay đổi nhẹ thiết kế qua mỗi lần nâng cấp. Nếu so với các đối thủ như Toyota Camry hay Honda Accord, thay đổi trên Mazda6 chỉ mang tính nhỏ giọt, khiến mẫu xe này ngày càng lỗi thời, khó đủ sức cạnh tranh. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2025, doanh số Mazda6 tại Việt Nam chỉ đạt 56 xe, thấp hơn rất nhiều nếu đặt cạnh Toyota Camry với lượng xe bán ra đạt 1.531 chiếc.

Khoảng giữa tháng 9 vừa qua, nhiều nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Mazda cho biết mẫu Mazda6 đã hết hàng tồn kho và không nhận cọc của khách hàng cho mẫu xe này. Mặc dù phía THACO chưa đưa ra phản hồi nhưng nhiều người nhận định Mazda6 có thể đã rời "sân chơi" phân khúc sedan hạng D. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi Mazda6 đã khai tử ở một số thị trường trọng yếu như Bắc Mỹ (2021) và Nhật Bản (2024).



Ford Explorer

Trình làng thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2016, Ford Explorer trở thành cái tên thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng mua SUV gia đình cỡ lớn. Ở thời điểm đó, mẫu SUV nhập Mỹ gần như không có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam nên dù có giá bán hơn 2 tỉ đồng, vẫn thường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Ford Explorer không còn xuất hiện trên trang web chính hãng từ tháng 7.2025 ẢNH: B.H

Đến năm 2022, Ford mang mẫu Explorer thế hệ mới về Việt Nam, tiếp tục tạo cơn sốt dẫn đến lượng xe nhập về không đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Nhiều đại lý tận dụng cơ hội trên, chào bán "bia kèm lạc" khiến giá xe tăng thêm gần 300 triệu đồng so với niêm yết. Dù vậy, trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ như Volkswagen Teramont, Hyundai Palisade... cùng thị hiếu người dùng thay đổi, Explorer sa sút phong độ, lượng xe bán ra giảm mạnh.

Đến tháng 7, Ford Explorer chính thức "biến mất" khỏi trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam. Nhân viên bán hàng tại một số đại lý của Ford cũng cho biết mẫu xe này không còn được nhập mới, lượng xe tồn kho, sản xuất từ năm 2023 cũng đã bán hết nhiều tháng trước đó. Như vậy, sau gần 10 năm có mặt trên thị trường, Explorer đã rút lui trong âm thầm, nhường thị phần cho các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.