Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025

Hoàng Cường
Hoàng Cường
27/09/2025 10:22 GMT+7

Hệ thống động cơ điện, hybrid cho thấy sự áp đảo trong danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 vừa được Tạp chí Ward's Auto công bố.

Sau gần 2 tháng trải nghiệm, đánh giá. Mới đây, Tạp chí Ward's Auto vừa công bố danh sách 10 loại động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025. Đáng chú ý trong số này động cơ điện, hybrid cho thấy sự áp đảo.

Theo đó, các biên tập viên trong hội đồng giám khảo của Ward's Auto đã đánh giá tổng cộng 28 động cơ, hệ thống truyền động hoàn toàn mới được các nhà sản xuất ô tô đề cử. Trong số này, bao gồm 10 ô tô sử dụng hệ thống truyền động hybrid và 10 ô tô dùng động cơ thuần điện. Để chọn ra 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025, các thành viên trong Hội đồng ban giám khảo đã lái thử từng xe để cảm nhận, đánh giá.

10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 - Ảnh 1.

10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 đa số là động cơ điện, hybrid

Ảnh: Motor1

Năm nay, với sự gia tăng đột biến của ô tô điện và ô tô hybrid, không có gì ngạc nhiên khi danh sách này chứng kiến sự áp đảo của các dòng động cơ, hệ thống truyền động điện và hybrid (lai xăng - điện). Trong khi đó, động cơ hút khí tự nhiên, đặc biệt là động cơ V8 đang dần vắng bóng.

Trong danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 vừa được Tạp chí Ward's Auto công bố, có các hệ thống truyền động điện trên các mẫu xe như Nissan Leaf, Lucid Gravity, Hyundai Ioniq 9 và Dodge Charger Daytona.

Trong khi, các động cơ, hệ thống truyền động hybrid tốt nhất, lọt vào danh sách gồm các động cơ sử dụng trên 5 mẫu xe BMW M5, Honda Civic, Ford F-150, Lexus LX và Mercedes-AMG E53. Chỉ có hai mẫu xe sử dụng động cơ V8 xuất hiện trong danh sách này là BMW M5 với hệ thống hybrid cắm sạc và Chevrolet Corvette ZR1 với động cơ V8 dung tích 5.5 lít.

10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Động cơ V8 tăng áp kép 5.5 lít trên Chevrolet Corvette ZR1 là một trong những động cơ tốt nhất năm 2025

Ảnh: Motor1

Ông Christie Schweinsberg, Giám đốc chương trình trao giải Wards 10 Best đồng thời cũng là giám khảo của 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025, cho biết: "Khi ngành công nghiệp ô tô đang dần thay đổi, người tiêu dùng ô tô đang ngày càng có xu hướng ưa chuộng các dòng xe điện khí hóa, trong đó động cơ hybrid (lai xăng - điện) đang được ưa chuộng".

Dưới đây là danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025:

  • Động cơ 4.4 lít tăng áp V8 PHEV trang bị trên BMW M5
  • Động cơ V8 tăng áp kép 5.5 lít trang bị trên Chevrolet Corvette ZR1
  • Động cơ điện trang bị trên Dodge Charger Daytona
  • Động cơ V6 HEV tăng áp 3.5 lít trang bị trên Ford F-150
  • Động cơ 2.0 lít, I4 HEV trang bị trên Honda Civic Hybrid
  • Động cơ điện trang bị trên Hyundai Ioniq 9
  • Động cơ V6 tăng áp 3.4 lít HEV trang bị trên Lexus LX 700h
  • Động cơ điện trang bị trên Lucid Gravity
  • Động cơ PHEV I6 tăng áp 3.0 lít trang bị trên Mercedes-AMG E53
  • Động cơ điện trang bị trên Nissan Leaf

Tin liên quan

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8.2025: Xe Toyota áp đảo

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8.2025: Xe Toyota áp đảo

Ford Ranger giữ vững vị trí dẫn đầu, Honda City tạo bất ngờ khi vượt mặt Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander… trong tháng bán hàng ghi nhận doanh số bán của cả 10 mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất đều sụt giảm so với tháng trước đó.

Mercedes lên tiếng trước thông tin xe của hãng sẽ dùng động cơ của đối thủ BMW

Thực hư thông tin Yamaha PG có phiên bản mới, trang bị động cơ 155 phân khối

Khám phá thêm chủ đề

ĐỘNG CƠ hệ truyền động Động cơ điện ô tô động cơ điện Hybrid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận