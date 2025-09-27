Sau gần 2 tháng trải nghiệm, đánh giá. Mới đây, Tạp chí Ward's Auto vừa công bố danh sách 10 loại động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025. Đáng chú ý trong số này động cơ điện, hybrid cho thấy sự áp đảo.

Theo đó, các biên tập viên trong hội đồng giám khảo của Ward's Auto đã đánh giá tổng cộng 28 động cơ, hệ thống truyền động hoàn toàn mới được các nhà sản xuất ô tô đề cử. Trong số này, bao gồm 10 ô tô sử dụng hệ thống truyền động hybrid và 10 ô tô dùng động cơ thuần điện. Để chọn ra 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025, các thành viên trong Hội đồng ban giám khảo đã lái thử từng xe để cảm nhận, đánh giá.

10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 đa số là động cơ điện, hybrid Ảnh: Motor1

Năm nay, với sự gia tăng đột biến của ô tô điện và ô tô hybrid, không có gì ngạc nhiên khi danh sách này chứng kiến sự áp đảo của các dòng động cơ, hệ thống truyền động điện và hybrid (lai xăng - điện). Trong khi đó, động cơ hút khí tự nhiên, đặc biệt là động cơ V8 đang dần vắng bóng.

Trong danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025 vừa được Tạp chí Ward's Auto công bố, có các hệ thống truyền động điện trên các mẫu xe như Nissan Leaf, Lucid Gravity, Hyundai Ioniq 9 và Dodge Charger Daytona.

Trong khi, các động cơ, hệ thống truyền động hybrid tốt nhất, lọt vào danh sách gồm các động cơ sử dụng trên 5 mẫu xe BMW M5, Honda Civic, Ford F-150, Lexus LX và Mercedes-AMG E53. Chỉ có hai mẫu xe sử dụng động cơ V8 xuất hiện trong danh sách này là BMW M5 với hệ thống hybrid cắm sạc và Chevrolet Corvette ZR1 với động cơ V8 dung tích 5.5 lít.

Động cơ V8 tăng áp kép 5.5 lít trên Chevrolet Corvette ZR1 là một trong những động cơ tốt nhất năm 2025 Ảnh: Motor1

Ông Christie Schweinsberg, Giám đốc chương trình trao giải Wards 10 Best đồng thời cũng là giám khảo của 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025, cho biết: "Khi ngành công nghiệp ô tô đang dần thay đổi, người tiêu dùng ô tô đang ngày càng có xu hướng ưa chuộng các dòng xe điện khí hóa, trong đó động cơ hybrid (lai xăng - điện) đang được ưa chuộng".

Dưới đây là danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2025: